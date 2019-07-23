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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2265) убийство (5286) Шеремет (280)

 Исходя из увиденных материалов дела Шеремета, думаю, что результат будет, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский после ознакомления с собранными украинскими правоохранителями материалами и результатами проведенных следственных действий по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета заявил, что ожидает раскрытия этого преступления.

Об этом он заявил на брифинге во вторник в Офисе президента журналистам после ознакомления с закрытыми материалами дела, которые ему предоставил глава Нацполиции Украины Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ.

Видео Радио Свобода

"Я увидел очень много материалов. Я хотел бы поблагодарить специалистов уголовного розыска. Там, действительно очень много материалов. Из того, что я увидел, не могу говорить, в какой срок, но думаю, что у нас с вами будет результат", - заявил он, добавив, что полиции поможет прокуратура и СБУ завершить данное дело и "людей, которые совершили убийство найдут".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Кто убил Павла?": правоохранители отчитываются Зеленскому о расследовании убийства Шеремета. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3139181
 
 
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Вот видите, зебилята. Даже главный зебил думает. Это просто намек, что и вам пора.
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Точно, не вашими головками, петики.
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органом по роялю.... З огляду на побачені матеріали справи Шеремета, думаю, що результат буде, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9171 ля ля я с 1981 года в системе права юрист по професиси 25 лет только адвокатом и то нифуя не понимаю порой пока разберешься что где куда откуда.. надо поработать хотя бы пару дней перечитать дело сделать выписки копии листов..экспертиз..поговоритьс экспертами специалистами практиами юристами найти судебную праткику.. наунчую литературу... перечитать литературу законы чтобы хоть что то начать понимать что и к чему написано и откуда что пляшет....... а тут ему рассказали он все догнал... З огляду на побачені матеріали справи Шеремета, думаю, що результат буде, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6656
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ага, ну т.е. наезд был левый и работа ведется в правильном русле? никто не затягивает? ай как нехорошо
может и с армелор-митал тоже все нормально? и никакого экоцида нет?
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Вот видите, зебилята. Даже главный зебил думает. Это просто намек, что и вам пора.
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почему бы результату не быть,

ведь при Порохе расследовали Исходя из увиденных материалов дела Шеремета, думаю, что результат будет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 991
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Думаю. что уже не найдут... Их то уже и в живых , исполнителей, наверное уже нет....
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А куда делись те кто орал "Кто вбив Катю Гандзюк".
Подохли что ли?
И кстати что то то кто убил Тимчука тоже никого как то совсем не интересует.
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Anton Ivanovich - По теме вопрос...
Нужно задать его журнашлюхам, - коллегам Шеремета...
Куда испарилось вот это все....?
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С Тимчуком все ясно. Зачем вам, петики, это подымать?
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Затем чтобы виновные отвечали зебильчик.
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"что у нас с вами будет результат"

Наші сищики вже встановили, що Шеремет загинув від вибуху. Справу можна закрити.
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экстрасенс....а ответ народу-он думает, что думает, короче все будет пучком...
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нє магу гаваріть в какой срок... (С) нада занотувати в свій молескін!!!
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Не уж то ***** таки на кол посадят в Украине ?!
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Не уж то ***** таки на кол посадят в Украине ?!/ -Посадят.И тем раньше,чем раньше израильские флажки уберут лучшего друга ***** нетаньяху,
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Ну, хто б сумнівався!!! А чому ж до цього часу не було результатів?
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похоже і замовник і виконавець в одній іпостасі. це потрох.
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Сестро! Пацієнтові Піхто зуйово! Терміново заштрик дідові!
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Соєві,у вас тут який шабаш на цензорі. Але скоро знімуть не доторканість і платити Пєтьці прийдеться адвокатам.
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У меня когнитивный дисссссанансссс, как "юрик алкаш" который нифига не знает и не умеет, собрал материалы по которым "будет результат"? Или это уже просто новые лица успели все сделать?
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Світлина до статті - просто міракле!
"Наполіон, маладые годы..."
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ЗЕ грає роль--батька нації?
Туркменистан

Бердымухамедов, стоматолог по образованию, также экспериментировал в качестве хирурга-онколога, поэта, композитора, певца, музыканта-гитариста, диджея и автогонщика. Он победитель национальных соревнований в конных скачках и автогонкам. Аркадаг может себе позволить быть экстравагантным - например, совершить осмотр готовности военных самолетов верхом на велосипеде. Или сесть за руль дорогого «Гелендваген» и уехать куда-то в полном одиночестве.
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с Гонгадзе все ясно...
Ему по воле Кучмы голову отрезали...
Сейчас Кучма согласно приказа Зе ведет переговоры по капитуляции в Минске, так что его низя трогать..
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Зеля, теперь давай по Иловайского котлу, по моему, там кто то ослушался приказа.
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нужно еще подождать чуток , убийцы раскаются и сдадутся
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И так все ясно. Порошенко заказал, а Парубий убил.
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главное на хутинских агентов не выйти
Это вам не Солсбери,тут за чепигу подвесят
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Многие при этих славах инстинктивно прикрыли область чепиги...
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Чепига стоял на своём.
Это была излюбленная BDSM-забава Мишкина.
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будет.- или нет, а Врунгель уже есть. /Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе /Мне докладывали: выстрелов не было. Ждем, что ситуация станет более стабильной, - Зеленский/"Режим тишины" на Донбассе нарушен: враг обстрелял позиции ВСУ.
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Та що ти будеш робити? Зради не було, слідство велося ... А, як же перед виборами верещали...
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А что там со следом, ведущим на базу "Азова"? Был слушок, но как-то замяли. Списывать все на Кремль и переводить стрелки не надоело? "Патриотам" из добробатов по барабану кого убивать, лишь бы деньги платили заказчики, о чем свидетельствует дело Гандзюк. То, что не Путин убил Шеремета, - это точно.
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Той,хто віддав наказ про вбивство,сидить,як щур,в кремлі...
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Да ну? И как Шеремет был связан с Кремлем? Никак. Он писал не о Путине, а о добробатах, причем писал о них как хорошее, так и плохое. Учитывая наличие безбашенных элементов, прошедших войну, неустроенных в жизни и готовых убивать кого угодно, если заплатят, то ясно среди кого стоит искать убийц Шеремета в первую очередь.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИсходя из увиденных материалов дела Шеремета, думаю, что результат будет, - Зеленский. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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