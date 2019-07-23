 С нетерпением жду нашей первой встречи, - Зеленский поздравил Джонсона с избранием премьером Великобритании

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Я искренне поздравляю Бориса Джонсона с избранием на пост премьер-министра Великобритании! Желаю ему всяческих успехов на его новом посту. Я с нетерпением жду нашей первой встречи и сохраняю решимость развивать украинско-британские отношения", - написал Зеленский.
Бывший глава британского МИД Борис Джонсон по итогам голосования во вторник, 23 июля, избран новым лидером Консервативной партии Великобритании. В результате со среды, 24 июля, Джонсон, как ожидается, сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании.
с14:13 он на совещании по шеремету (прямая трансляция идет на сайте).
вопрос - кто поздравил Бориса?
Секретарь какой нибудь...
Хорошо, что уЗеленского нашелся такой...
Вера Лазарева, Иван Дегтерев, Евгения Сафонова, Александр Сычников, Катерина Боева, Виталий Кокорин, Елена Сенченко, Ольга Герасименко
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Еліти,
КарлБорис
Совершенно беспардонный поц. Я понимаю, что в детстве его учили хуцпе, а не манерам, но ему набрали новую АП, там что, вменяемых людей не нашлось?
И все без сраного клима чугункина делай. шыкаладную пистоту на гилляки отправляй.