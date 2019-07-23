 С нетерпением жду нашей первой встречи, - Зеленский поздравил Джонсона с избранием премьером Великобритании

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Я искренне поздравляю Бориса Джонсона с избранием на пост премьер-министра Великобритании! Желаю ему всяческих успехов на его новом посту. Я с нетерпением жду нашей первой встречи и сохраняю решимость развивать украинско-британские отношения", - написал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новым премьер-министром Великобритании избран Борис Джонсон







Бывший глава британского МИД Борис Джонсон по итогам голосования во вторник, 23 июля, избран новым лидером Консервативной партии Великобритании. В результате со среды, 24 июля, Джонсон, как ожидается, сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании.