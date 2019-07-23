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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Великобритания (2171) Зеленский (2265) Джонсон_Борис (111)

 С нетерпением жду нашей первой встречи, - Зеленский поздравил Джонсона с избранием премьером Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Бориса Джонсона с избранием новым премьер-министром Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Я искренне поздравляю Бориса Джонсона с избранием на пост премьер-министра Великобритании! Желаю ему всяческих успехов на его новом посту. Я с нетерпением жду нашей первой встречи и сохраняю решимость развивать украинско-британские отношения", - написал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новым премьер-министром Великобритании избран Борис Джонсон

С нетерпением жду нашей первой встречи, - Зеленский поздравил Джонсона с избранием премьером Великобритании 01

Бывший глава британского МИД Борис Джонсон по итогам голосования во вторник, 23 июля, избран новым лидером Консервативной партии Великобритании. В результате со среды, 24 июля, Джонсон, как ожидается, сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании.

Источник: https://censor.net.ua/n3139179
 
 
 Топ комментарии
 
Сообщение в твитере размещено в 14:33
с14:13 он на совещании по шеремету (прямая трансляция идет на сайте).
вопрос - кто поздравил Бориса?
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написано без ошибок (я проверил)..., что для Зе даже теоретически невозможно....
Секретарь какой нибудь...
Хорошо, что уЗеленского нашелся такой...
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Узеленеского в мобильно-виртуальном офисе.
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ваше политическое кредо..ВСЕГДА!!!!! ЗАОРАЛ ВОЛЬКА!!!!!
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Сообщение в твитере размещено в 14:33
с14:13 он на совещании по шеремету (прямая трансляция идет на сайте).
вопрос - кто поздравил Бориса?
 показать весь комментарий
 
 
Узеленеского в мобильно-виртуальном офисе.
 показать весь комментарий
 
 
написано без ошибок (я проверил)..., что для Зе даже теоретически невозможно....
Секретарь какой нибудь...
Хорошо, что уЗеленского нашелся такой...
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порохотнусь-да, но без высокого английского, на уровне потребительского, но не дипломатического...
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Они знают точно
Вера Лазарева, Иван Дегтерев, Евгения Сафонова, Александр Сычников, Катерина Боева, Виталий Кокорин, Елена Сенченко, Ольга Герасименко
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Борис Джонсон був мером Лондона і має професійний досвід. Не у всіх українських політиків є професійний досвід.
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ага приготовься к английскому юмору, который тебе не по зубам, ждуля...
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Антиколорадос написал что Джонсон - лох ибо обосрался ударить ракетами по Ирану недавно. Можид просто боялся проиграть выборы?
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Александр Борис де Пфеффель-Джонсон (англ. Alexander Boris de Pfeffel Johnson; нар. 19 червня 1964) - британський політик і журналіст, член Консервативної партії, колишній міністр закордонних справ Великої Британії[1] (подав у відставку 9 липня 2018[2]), один з лідерів кампанії за вихід Великої Британії[3] з ЄС, колишній міністр тіньового кабінету міністрів опозиції, колишній мер Лондона. На парламентських виборах у 2015 році Джонсон був обраний членом парламенту, при цьому він продовжував виконувати свої обов'язки мера Лондона до травня 2016 року. У дитинстві Борис Джонсон отримав значні пошкодження слуху і йому було зроблено декілька операцій. Навчання отримував спочатку в Європейській школі Брюсселя, в Ітон-коледжі і в Оксфордському університеті, де вивчав класичну літературу. В університеті його обирали президентом студентської спілки. Завдяки його походженню та впливовим батькам, деякі сприймають Бориса Джонсона як представника британської еліти (вищого класу).
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Еліти, Карл Борис С нетерпением жду нашей первой встречи, - Зеленский поздравил Джонсона с избранием премьером Великобритании - Цензор.НЕТ 465
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первого сентября никак,первый клас,девочки в бантиках,выпускницы в мини юбках,на кой нему то премьер Англии ,с ним не кайф
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с нетерпением жду нашей первой встречи
Совершенно беспардонный поц. Я понимаю, что в детстве его учили хуцпе, а не манерам, но ему набрали новую АП, там что, вменяемых людей не нашлось?
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Борис тебе объяснит кто Петя и что ты пока ещё никто
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Молодець Зе, оперативно привітав нове начальство. Та й амплуа в обох однакове.
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ага, молодец-одна нога в суде, рука одна в мобильном офисе, куда бросил остальные части тела....музицирует...
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Існують хімічні речовини котрі збільшують "швидкість" в людині.
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давай штейн. Народ Украины тебя в этом потдерживает.

И все без сраного клима чугункина делай. шыкаладную пистоту на гилляки отправляй.
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Коли він херсонську воду на Крим пустить?
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Лет мі спік фром май харт: йестердей Лондон, тудей зе кепітал оф Грейт Брітен премьер міністер - конгратьюлейшен, Борья! Бро, сі ю вері-вері сунь!
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Бедный Джонсон... У него и так, с причёской, проблемы - волосы постоянно всклокочены, тут вообще "дыбом" встанут...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС нетерпением жду нашей первой встречи, - Зеленский поздравил Джонсона с избранием премьером Великобритании
 
 
 
 
 
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