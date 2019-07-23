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 Убийство Шеремета: Князев докладывает Зеленскому информацию с ограниченным доступом

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев докладывает президенту Украины Владимиру Зеленскому информацию с ограниченным доступом о наработках правоохранителей в расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", в ходе встречи Зеленского с представителями правоохранительных органов в Киеве Князев рассказал главе государства об объеме следственных действий, которые были проверены в рамках расследования дела.

В частности он напомнил о мотивах совершения преступления, которые отрабатываются следствием, сообщил, что правоохранители проверяли возможную связь этого преступления с рядом других резонансных преступлений, совершенных в Киеве в тот период – убийства, подрывы автомобилей, взрывы, вследствие которых погибли высокопоставленные сотрудники силовых структур.

"Национальная полиция имеет ряд перспективных направлений работы относительно раскрытия убийства Павла Шеремета", - сказал глава Нацполиции, обращаясь к президенту, и предложил доложить ему информацию с ограниченным доступом без присутствия прессы. Он пояснил, что получил на это соответствующее разрешение от следователя.

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После этого Зеленский объявил о перерыве встречи с правоохранителями и вышел общаться с главой Нацполиции.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3139176
 
 
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дайте угадаю. теперь Зеленский больше не будет интересоваться этим вопросом. Убийство Шеремета: Князев докладывает Зеленскому информацию с ограниченным доступом - Цензор.НЕТ 5363
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На фронте каждый день погибают солдаты и офицеры ВСУ.
"Надо просто прекратить стрелять" (С)
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очередной пиар ЗЕ клоуна .... на смерти.... фэ противно..... Убивство Шеремета: Князєв доповідає Зеленському інформацію з обмеженим доступом - Цензор.НЕТ 1582
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дайте угадаю. теперь Зеленский больше не будет интересоваться этим вопросом. Убийство Шеремета: Князев докладывает Зеленскому информацию с ограниченным доступом - Цензор.НЕТ 5363
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Он назначит своего прокурора, тот назначит убивц. Прозвучат фанфары - и делу конец
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а почему дело Шеремета важнее дел других граждан, что им должны заниматься президенты?
Потому что журналист, да?
А жизнь сантехника к примеру менее ценная, да?
Какой маразм...
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Хтто убив тих, хто питав про те, "Хто убив Катю Гандзюк"?
Інакше як пояснити, куди вони поділися?
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очередной пиар ЗЕ клоуна .... на смерти.... фэ противно.....
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Когда поедет к Путену пусть у него спросит, кто убил гражданина Расеи Шеремета. Но оно ж не посмеет
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челом бьем тут какого то хмыря Шеремета у нас в Киеве стольном завалили.... не подскажите ВВВП- кто.... Подскажу отвечает Путин...ваши биндеровцы..... значит опять НАЦИОНАЛИСТЫ!? Волька гневно надул губки и сдвинул комично грозно бровки....
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свої гроші відпрацювали
а задарма хай прибижжені богомольці гундяївську церкву піарять
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На фронте каждый день погибают солдаты и офицеры ВСУ.
"Надо просто прекратить стрелять" (С)
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aquarius580 459c2008 - вот правда...

Вот это тяжелые потери для нации...
Этим должен заниматься презик - покупать дальнобойные винтовки для ВСУ... ...
А Шеремет был посредственным журналистом..., одно время поддерживающий расийские зачистки в Чечне...
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Суть новини: щось доповідає, але що саме - тссс... обмежений доступ Убивство Шеремета: Князєв доповідає Зеленському інформацію з обмеженим доступом - Цензор.НЕТ 5248

Убивство Шеремета: Князєв доповідає Зеленському інформацію з обмеженим доступом - Цензор.НЕТ 9802
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Как думаете по какому пути пиара пойдёт банда ЗЕсепаров. Это будет кремлёвский вариант альфа самца, стерха, нырятеля за амфорами *****. Или это будет Беларуский вариант крепкого хозяйственника отчитывающего чиновников на камеру, и заглядывающего коровам под хвост в ближайшем колхозе?? А может прогресс не стоит на месте и ЗЕкоманда проявит креатив и это будет некий симбиоз, что то новенькое??
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Шереметку замочил тот,кто замочил своего брата,теперь уже и Зеля про это узнал.
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Хоть круть верть, хоть верть круть, а ничего хорошего не будет

ГДЕ ВРУТ И СЕБЕ И ДРУГ ДРУГУ
И ПАМЯТЬ НЕ СЛУЖИТ УМУ,
ИСТОРИЯ ХОДИТ ПО КРУГУ
ИЗ КРОВИ - ПО ГРЯЗИ - ВО ТЬМУ
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Розвонялись порохоботи, а де ці питання коли шоколадний сидів при владі.
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порохосрачам подобаються свинаренки, кононенки, потрошенки, ну щоб все на ко.. було.
інших букв ця сволота не розуміє. вилупки кацапорилі одним словом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУбийство Шеремета: Князев докладывает Зеленскому информацию с ограниченным доступом
 
 
 
 
 
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