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Все про:Великобритания (2171) Джонсон_Борис (111) Мэй Тереза (163)

 Новым премьер-министром Великобритании избран Борис Джонсон

Бывший глава британского МИД Борис Джонсон по итогам голосования избран во вторник новым лидером Консервативной партии Великобритании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Джонсон, фаворит гонки за эту должность, набрал 92 153 голоса, его соперник - глава МИД Великобритании Джереми Хант получил 46 656 голосов членов Консервативной партии.

Явка составила 87,4%.

В результате со среды Джонсон, как ожидается, сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании.

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Борису Джонсону 55 лет, он родился в Нью-Йорке, затем с семьей переехал в Брюссель, а затем в Лондон. Образование Джонсон получил в Итонском колледже, потом поступил в Оксфордский университет, где занимался древней литературой и классической философией. После университета он стал работать журналистом, а в 2001 году стал членом палаты общин парламента Великобритании от Консервативной партии.

Заметным игроком на британской политической арене Джонсон стал в 2008 году, когда занял пост мэра Лондона. Эту должность Джонсон сохранял до 2016 года, уделяя особое внимание борьбе с преступностью и транспортным проблемам в городе. Многим Джонсон запомнился как мэр, ездивший на работу на велосипеде.

В 2016 году Джонсон стал министром иностранных дел Великобритании в правительстве премьер-министра Терезы Мэй, но в 2018 году покинул эту должность из-за разногласий с Мэй по Brexit.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Владимир, в мире есть страны, где 12% людей ходят в туалет на улице", - кандидат в премьеры Великобритании Джонсон ответил Путину на слова о крахе либерализма

Джонсон получил обширную поддержку однопартийцев, несмотря на свою жесткую позицию по Brexit. Джонсон заявлял, что Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября при любом раскладе. Его конкурент Хант занял более мягкую позицию, заявив, что в принципе он готов к выходу из ЕС без соглашения, но может и продлить сроки Brexit, если это поможет заключить сделку с Брюсселем.

В то же время британские СМИ полагают, что некоторые члены консервативной партии уже готовы противостоять Джонсону и его позиции по Brexit. Также СМИ ставят под вопрос возможность Джонсона заручиться поддержкой большинства в палате общин, что, по их мнению, может привести к тому, что Тереза Мэй не сможет рекомендовать его королеве Елизавете II в качестве своего преемника.

Противники Джонсона, по данным газеты The Guardian, намерены за лето посмотреть, сможет ли новый премьер избежать выхода из ЕС без сделки, и, в противном случае, начать действовать против него.

Несколько членов кабинета министров уже заявили, что они уйдут в отставку в случае победы Джонсона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фундаментальное отличие Украины от РФ - непредсказуемость выборов, - Джонсон

В понедельник в знак протеста против вероятной победы Джонсона ушел в отставку замминистра иностранных дел Великобритании Алан Данкан.

Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд на выходных заявлял, что намерен покинуть свой пост, если правительство страны возглавит Борис Джонсон. Министр пояснил, что не согласен с идеей Джонсона о том, что выход страны из ЕС без соглашения с Брюсселем, регламентирующего дальнейшие отношения, - вполне жизнеспособный вариант. Он добавил, что считает важным, чтобы в стране премьер и министр финансов разделяли общую позицию по теме Brexit.

Кроме того, о намерении уйти в отставку в случае победы Джонсона заявил министр юстиции Великобритании Дэвид Гок. Он также заявил, что выступает против выхода из ЕС без соглашения, отметив, что такой итог станет унижением для Великобритании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тереза Мэй официально ушла в отставку

Джонсон во время предвыборных дебатов затрагивал и другие актуальные для британцев темы. Так, Джонсон рассказывал о масштабных инфраструктурных проектах, например, о намерении построить мост, соединяющий остров Великобритания с Северной Ирландией.

Также Джонсон сообщал, что намерен повысить уровень дохода, при котором британцы выплачивают 40%-й подоходный налог с 50 тыс. фунтов до 80 тыс. фунтов в год. Джонсон предложил увеличить до 5 тыс. фунтов стерлингов финансирование на каждого ученика государственной школы в Великобритании. Сейчас минимум составляет 4,8 тыс. фунтов.

Джонсон намерен выделить дополнительные средства, чтобы увеличить число полицейских в Великобритании. Также он хочет пересмотреть и, вероятно, отменить так называемые налоги "на пороки", например, на сахар, но не на алкоголь и табак.

Источник: https://censor.net.ua/n3139168
 
   
 Топ комментарии
 
ооо замечательная новость для украинцев, и плохая для мокшанских рептилоидов))
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Хутін там.
Він літав до мокшанії та казав там про відновлення відносин. У минулому році.
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А какая разница русофоб он или нет? У них сейчас на ближайшие лет 5 забот по горло. И как бы сама Великобритания не развалилась. Шотландии и Ирландии Брекзит не выгоден экономически.Наоборот Куйло сейчас в плюсах, без Великобритании Еврособз это полные импотенты подкуйловники Франция и Германия с Италией. Ну а в США друг Трамп а в Украине Зеля.
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ооо замечательная новость для украинцев, и плохая для мокшанских рептилоидов))
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Хутін там.
Він казав про відновлення відносин з мокшами у минулому році.
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Так себе премьер. Топил за брексит,а потом,офигев от увиденного, переобулся
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Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд на выходных заявлял, что намерен покинуть свой пост, если правительство страны возглавит Борис Джонсон. Министр пояснил, что не согласен с идеей Джонсона о том, что выход страны из ЕС без соглашения с Брюсселем, регламентирующего дальнейшие отношения, - вполне жизнеспособный вариант. Он добавил, что считает важным, чтобы в стране премьер и министр финансов разделяли общую позицию по теме Brexit. Источник: https://censor.net.ua/n3139168

"переобулся" Новым премьер-министром Великобритании избран Борис Джонсон - Цензор.НЕТ 4873
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Ну,а что не так то?Британцы завели себе своего Трампа,твои и всё.
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так ты определился он переобулся или нет? Новым премьер-министром Великобритании избран Борис Джонсон - Цензор.НЕТ 2855
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В 2016 году во время подготовки и проведения референдума о выходе Великобритании из Евросоюза был активным сторонником и пропагандистом Brexit[14]. После проведения референдума на котором победили евроскептики, считалось что Джонсон выдвинет свою кандидатуру на пост главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании[15]. Но 30 июня 2016 года, после того как его ближайший сподвижник по кампании за Brexit министр юстиции Майкл Гоув сам выдвинул свою кандидатуру на пост главы Консервативной партии, Борис Джонсон не стал баллотироваться на пост главы правительства, официально объявив об этом на пресс-конференции в Лондоне[16].

Парняга агитировал за Брексит, а увидев, что неожиданно его усилия привели больше, чем просто к росту его полит.капитала, наложил в штаны, отказавшись идти в правительство под надуманным предлогом, дабы не расхлёбывать последствия своих же ля-ля. Позже,правда, соизволил. Политик,фигли.
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что-то такое произошло наверное за это время, что знаешь только ты, наверное Новим прем'єр-міністром Великої Британії обрано Бориса Джонсона - Цензор.НЕТ 1680 тогда не захотел расхлёбывать последствия а сейчас захотел
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После Терезки тут расхлёбывать и расхлёбывать на ниве Брекзита...
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ну как бы противостояние по этому вопросу понятно, не понятна логика скрепы Новим прем'єр-міністром Великої Британії обрано Бориса Джонсона - Цензор.НЕТ 9882
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или может её просто нет, покинула она его или не посещала его совсем
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Любой политик это человек стремящийся к власти. Отсюда и следует менять точку отсчёта
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мерять точку, это ещё более занимательнее
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следует менять... точку отсчёта... как занимательно, но как-то не очень сопоставляется с тем что ты написал
После проведения референдума на котором победили евроскептики, считалось что Джонсон выдвинет свою кандидатуру на пост главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании[15]. Но 30 июня 2016 года, после того как его ближайший сподвижник по кампании за Brexit министр юстиции Майкл Гоув сам выдвинул свою кандидатуру на пост главы Консервативной партии, Борис Джонсон не стал баллотироваться на пост главы правительства,
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Я там чуть ниже написал в чём разница между Мэй и ним. Могу ошибаться конечно. В любом случае пусть разбираются сами.
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конечно можешь) и ошибаешься даже - про "переобулся" так точно)
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Может быть. В любом случае пусть в своей стране сами разбираются со своими же проблемами. В конце, кто такие для премьера Великобритании советчики с украинского форума?
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да, уверен, что Джонсону, как-то на твоё ошибочное мнение... безразлично, в общем оно останется не замеченным Новим прем'єр-міністром Великої Британії обрано Бориса Джонсона - Цензор.НЕТ 1966
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Та брексит наоборот это нормально, нехрен Британии делать в этом продажном и меланхоличном ЕС, Британия мощная страна была, есть и будет подпевать Путлеру в один голос с ЕС она не будет.
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Так я и не спорю, тем более, что это их страна,не моя, им там и разбираться. Надеюсь им хватит ума, чтобы с минимальными потрясениями решить этот вопрос.
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Ні хутіна він не перевзувся. Топить за брехіт - відробляє гроші ху#ла , як і уся партія.
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Он не переобулся - все также топит за брекзит на любых условиях.
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Не совсем так. Он ратовал просто за Брексит, не особо думая о последствиях. А когда прошёл референдум, и выход из ЕС стал реальностью, призадумался, дескать это всё оказалось не просто так. Я так понимаю, что решил разрубить гордиев узел, "куля в лоб так куля в лоб". Тереза, в отличие от него хотела валить, но постепенно, выторговав попутно какие-нибудь плюшки. Как-то так.
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Налог на сахар ***,хорошо что гроська до такого не додумался.
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Джонсон предложил увеличить до 5 тыс. фунтов стерлингов финансирование на каждого ученика государственной школы в Великобритании. Сейчас минимум составляет 4,8 тыс. фунтов. Источник: https://censor.net.ua/n3139168

если, к примеру, какой-нибудь грося подойдёт к такому минимуму хоть близко, тогда я не против налогов на сахар
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Це порочне коло, збільшувати податки на предмети першої необхідності щоб фінансувати соцвитрати. Від такого бідні бідніють і потребують більший обсяг соцдопомоги з бюджету.
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Як то кажуть, алкоголь помірними дозами корисний в будь-яких кількостях Новим прем'єр-міністром Великої Британії обрано Бориса Джонсона - Цензор.НЕТ 6456
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да, как хорошо, что ты это понимаешь, то ли дело поднимать тарифы на комунальные услуги в разы и при этом субсидировать значительную часть неплатёжеспособного населения
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ещё бы научился играть на рояле как наш пианист-был бы молодец.
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Etot neploxoj,tolko opiat emu budet trudno s vyxodom s EC.********** teper za vtoroj brexit,ecio tam 2 partiji toze xocet ostatsia v EC.Vnutry ego partiji toze jedinogo mnenyje net.
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Джонсон - никчемный политик, склонный к громким театральным жестам, поэтому в том, что именно он проведет-таки "Брексит", а пусть даже и с "треском и грохотом", с битьем посуды и "без соглашения с ЕС", вообщем если в Британии из политиков и сможет кто-либо в "брексит" - так это Джонсон. Больше некому.
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Зато как он ненавидит ***** - просто песня !
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Джонсон - задира. Типичный "мажор" по нашему, все его пьяные студенческие вечеринки неизменно заканчивались шумным битьем посуды и галасом, поднятым не по теме.
Так что с Джонсоном и его "Брекситом" уж точно - скучно не будет.
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Ну Евро-девка не захотела полюбовный софт-кор с Терезкой, теперь получит хард-кор поругание с Борисом. Сама напросилась.
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Германия, выстроившая свою "неолиберальную Империю", именуемую "ЕС", четко понимает, что для того, чтобы в будущем ее периферии не бунтовали, нужно показательно наказать один из своих сателлитов, ранее входивших в Империю (Британию) за такой себе "цивилизационный сепаратизм". А иначе другие (Польша, Венгрия, Греция) начнут требовать больше суверенитета, что поставит под загрозу само существование неолиберальной Империи.
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Джонсон - харизматичный и умный дядька. Мне он тоже нравится, я думаю будет хорошим премьером.
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Боюсь, что его сожрет подгниваюший английский политикум...
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Хочу зауважити, що адекватів у Британії набагато більше, проголосувало 87,4%, не те що в нас...
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Так это проголосовало членов консервативной партии, а не вся Британия . Я думаю, у членов ПЕС явка была под 100%)))
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Типовий представник великого британського народу.
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Вітаю рабсіян - у вас новий старий друх.
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Только намного умнее .хотя и в непростой ситуации он сейчас .
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Да нет, это я о внешности. А так, конечно, пусть правит. Мужик у руля всегда лучше женщины. Тетчер - исключение (железная Л.)
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Та він літав до мокшан минулого року казав що треба відновити відносини.
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ну вот и возобновит, санкции и напихает новых Новим прем'єр-міністром Великої Британії обрано Бориса Джонсона - Цензор.НЕТ 8459
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будем посмотреть.Пробньій камень - вьіход из ЕС. Сам заварил - сам и будет расхлебьівать
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Боря . когда Трампампам уйдет в рай . не отказывай Мелании , она хочет и согласна ! Где твой велосипед ? Давай жги !
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Обожаю его! Самый классный премьер, прикольно чмырит Унылую лошадь))
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В Кремле как раз довольны, ведь Джонсон сторонник быстрого выхода Великобритании из ЕС без всяких соглашений с обязательствами. А лояльности к РФ и при Мэй не было.
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в Британии ещё НИКОГДА за многие сотни лет не было власти, лояльной Кремлю. И я уверен, шо и не будет.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНовым премьер-министром Великобритании избран Борис Джонсон
 
 
 
 
 
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