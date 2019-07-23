 НАБУ расследует возможную растрату средств при строительстве пешеходно-велосипедного моста в Киеве. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bihus.info.

В частности, работников КП Инженерный центр (исполнительный орган КГГА) подозревают в растрате средств и превышении служебных полномочий.

"Коммунальное предприятие не проводило архитектурный конкурс, несмотря на требования законодательства. Дело открыли по заявлению юристов проекта "Тисни", - отмечают журналисты.

Отмечается, что если вину руководителей коммунального предприятия докажут, они могут сесть в тюрьму на 12 лет с конфискацией имущества.

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Ранее журналисты выяснили, что новый пешеходно-велосипедный мост между парками Крещатый и Владимирская горка в Киеве построили со множеством нарушений законодательства. Например, архитектурная инспекция дала разрешение на строительство, хотя у заказчика не было всех документов. Или, к примеру, уже после получения размещения проект был заменен, вследствие чего стоимость возросла на 100 миллионов гривен.

Также журналисты обратили внимание, что архитектурный конкурс на проект моста так и не состоялся, а заказ отдали связанной со столичным мэром фирме.