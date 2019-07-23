 НАБУ расследует возможную растрату средств при строительстве пешеходно-велосипедного моста в Киеве. ДОКУМЕНТ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bihus.info.
В частности, работников КП Инженерный центр (исполнительный орган КГГА) подозревают в растрате средств и превышении служебных полномочий.
"Коммунальное предприятие не проводило архитектурный конкурс, несмотря на требования законодательства. Дело открыли по заявлению юристов проекта "Тисни", - отмечают журналисты.
Отмечается, что если вину руководителей коммунального предприятия докажут, они могут сесть в тюрьму на 12 лет с конфискацией имущества.
Ранее журналисты выяснили, что новый пешеходно-велосипедный мост между парками Крещатый и Владимирская горка в Киеве построили со множеством нарушений законодательства. Например, архитектурная инспекция дала разрешение на строительство, хотя у заказчика не было всех документов. Или, к примеру, уже после получения размещения проект был заменен, вследствие чего стоимость возросла на 100 миллионов гривен.
Также журналисты обратили внимание, что архитектурный конкурс на проект моста так и не состоялся, а заказ отдали связанной со столичным мэром фирме.
мосты строятся не бесплатно,
при их строительстве тратятся деньги
Пусть расследуют как "Квартал-95" вывел все бабки за границу чтобы не платить налогов.
Что тут непонятного...
Совместно с женой - "Квартала 95", "Aldorante Limited" НА КИПРЕ, "Film Heritage inc" в Белизе и "San Tommaso SRL" В ИТАЛИИ.Зеленским принадлежит
КВАРТИРА В КИЕВЕ (270 м²), владельцем которой является КИПРСКАЯ КОМПАНИЯ "Aldorante Limited"
Вместе с женой Зеленский с 2014 года арендуют КВАРТИРУ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ (92 м²).
Еще у первой леди квартира в Крыму
Так что уважаемый работник бригады Гыг с Вами, увы но Вы никто, рядовой копирайтер нелегальной временной ботофермы, так что Ваши упреки абсолютно не авторитетны читателю.
Евгения Кравчук - руководитель пресс-офиса "Слуги народа"
Г+Г
Ольга Василевская - журналистка "1+1";
Сергей Швец - журналист "1+1";
Александр Дубинский - ведущий программы "Гроши", черный пиарщик;
Александр Ткаченко - гендиректор "1+1 media";
Артем Ковалев - гендиректор информагентства "УНИАН", которое входит в холдинг "1+1 media";
Группа "Квартальщики":
Корявченков Юрий - актер студии "Квартал 95";
Максим Ткаченко - руководитель компании "Квартал-концерт";
Александр Кабанов - сценарист студии "Квартал 95";
Елена Хоменко - директор по управлению и развитию цифровых продуктов студии "Квартал 95";
Максим Ткаченко - генеральный директор компании "Квартал-Концерт".
БезработныеСвятослав Юраш - безработный"Слуга народа";
Артем Культенко - безработный"Слуга народа";
Анатолий Костюх безработный"Слуга народа";
Элла Репина - безработная"Слуга народа";
Анна Колесник - безработная "Слуга народа";
Елизавета Богуцкая - безработная "Слуга народа";
Маргарита Шол - безработная"Слуга народа";
Ростислав Тистык - безработныйсписка "Слуга народа";
Сергей Гривко - безработный"Слуга народа";
Мажоритарщики
Олег Воронько - мажоритарщик "Слуга народа";
Татьяна Грищенко - мажоритарница "Слуга народа";
И пр.
Учительница младших классов Татьяна Рябуха из Сум,
экс-пресс-секретарь "АТБ" Анна Личман
свадебный фотограф Сергей Штепа из Запорожской области. Кроме этого, в списке "Слуги народа" можно Тамада, работал в агентстве по организации свадеб Игорь Кривошеев
Николай Тищенко - ресторатор, телеведущий программы "Ревизор
на институт рака денег нет а эта мразь в открытую ворует и на всех ссыт в лицо