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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:НАБУ (2799) Киев (17722) мост (462) Бигус (38)

 НАБУ расследует возможную растрату средств при строительстве пешеходно-велосипедного моста в Киеве. ДОКУМЕНТ

В НАБУ начали криминальное производство в отношении строительства нового пешеходно-велосипедного моста между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bihus.info.

В частности, работников КП Инженерный центр (исполнительный орган КГГА) подозревают в растрате средств и превышении служебных полномочий.

"Коммунальное предприятие не проводило архитектурный конкурс, несмотря на требования законодательства. Дело открыли по заявлению юристов проекта "Тисни", - отмечают журналисты.

НАБУ расследует возможную растрату средств при строительстве пешеходно-велосипедного моста в Киеве 01

Отмечается, что если вину руководителей коммунального предприятия докажут, они могут сесть в тюрьму на 12 лет с конфискацией имущества.

Смотрите также: Неизвестный водитель на "Мерседесе" выехал на новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и аркой Дружбы народов в Киеве. ВИДЕО

Ранее журналисты выяснили, что новый пешеходно-велосипедный мост между парками Крещатый и Владимирская горка в Киеве построили со множеством нарушений законодательства. Например, архитектурная инспекция дала разрешение на строительство, хотя у заказчика не было всех документов. Или, к примеру, уже после получения размещения проект был заменен, вследствие чего стоимость возросла на 100 миллионов гривен.

Также журналисты обратили внимание, что архитектурный конкурс на проект моста так и не состоялся, а заказ отдали связанной со столичным мэром фирме.

Источник: https://censor.net.ua/n3139166
 
 
 Топ комментарии
 
Когда бабло из страны выводит уважаемый Пётр Алексеевич и его друзяки-подельники - это патриотично и всем нам на пользу, когда кто-то другой - это во вред и в помощь врагам!
Что тут непонятного...
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Свора бездельников.
Пусть расследуют как "Квартал-95" вывел все бабки за границу чтобы не платить налогов.
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Минстецевское, тебе плохо Пэтро Ляксееч объяснил еще в 2015-м году, что выводить деньги в оффшор - это нужное и благоугодное дело? Перечитай еще раз внематочно слова Пэтра Ляксееча, что такое вывод финансов в оффшор.
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мэр Киева на старт? леня-космос заждался.
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Согласен. Я вообще считаю, что порохоботы - нелюди.
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Да, что-то его все чаще по телику показывают
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Должен разочаровать зебеней:

мосты строятся не бесплатно,
при их строительстве тратятся деньги НАБУ розслідує можливу розтрату коштів під час будівництва пішохідно-велосипедного моста в Києві - Цензор.НЕТ 7088
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Свора бездельников.
Пусть расследуют как "Квартал-95" вывел все бабки за границу чтобы не платить налогов.
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Ничем. Ему надо отвести разговор от критики Кличко в сторону "играет на рояле, зарплаты учителям 4000".
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Минстецевское, тебе плохо Пэтро Ляксееч объяснил еще в 2015-м году, что выводить деньги в оффшор - это нужное и благоугодное дело? Перечитай еще раз внематочно слова Пэтра Ляксееча, что такое вывод финансов в оффшор.
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Выводить деньги можно. Нельзя не платить налогов.
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Ты про высер свой поконкретнее,кто,куда,факты или это,как всегда у тебя НАБУ розслідує можливу розтрату коштів під час будівництва пішохідно-велосипедного моста в Києві - Цензор.НЕТ 1049
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Когда бабло из страны выводит уважаемый Пётр Алексеевич и его друзяки-подельники - это патриотично и всем нам на пользу, когда кто-то другой - это во вред и в помощь врагам!
Что тут непонятного...
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Пётр Алексеевич построил ПВО Киева на свои деньги.
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Продемострируй нам всем эти затраты Петра Алексеевича в его электронной декларации. НАБУ розслідує можливу розтрату коштів під час будівництва пішохідно-велосипедного моста в Києві - Цензор.НЕТ 4016
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К Ротшильдам не надо? Потому что если официально и по закону, то это получается, что они ПВО построили. НАБУ розслідує можливу розтрату коштів під час будівництва пішохідно-велосипедного моста в Києві - Цензор.НЕТ 7397
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К которому учредитель (или бенефициар) доступа не имеют.
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Значит, из личных средств. Я не бухгалтер; эти тонкости неважны в любом случае
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Конечный бенефицаром "Киноквартал", "Vilhar Holdings Limited" НА КИПРЕ и "Megiritano Ventures Ltd" НА БРИТАНСКИХ ВИРГИНСКИХ ОСТРОВАХ
Совместно с женой - "Квартала 95", "Aldorante Limited" НА КИПРЕ, "Film Heritage inc" в Белизе и "San Tommaso SRL" В ИТАЛИИ.Зеленским принадлежит
КВАРТИРА В КИЕВЕ (270 м²), владельцем которой является КИПРСКАЯ КОМПАНИЯ "Aldorante Limited"
Вместе с женой Зеленский с 2014 года арендуют КВАРТИРУ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ (92 м²).
Еще у первой леди квартира в Крыму
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а когда начинался строится не замечали строительства,тогда вопросов не возникало
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Конечно, ведь мэр, президент, премьер и генпрокурор из одной партии..
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ну дык этот чувачок ждет-не дождется,шоб место освободили...в результате ложечки найдутся,па оно уже будет губернатором киева(бо мэром врядли пропхнется)

НАБУ расследует возможную растрату средств при строительстве пешеходно-велосипедного моста в Киеве - Цензор.НЕТ 439
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Этот лакейский тараканчик?. Пыборы в Раду закончились, теперь будут круглосуточно травить Кличка
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этот чувачок много лет руководит крупнейшим укр.телеканалом, который всё это время является самым рейтинговым. А что в своей жизни сделал Гыг с Вами ? Да он лидер по к-ву вранья и дерьма вылитого за последние пол года на этом сайте. Даже если это считать достижением, то оно ж совсем не Ваше. Ведь с ника Гыг с Вами здесь работают 24 часа 7 дней в неделю, т.е. определенно Вы всего лишь рядовой работник ботофермы, я акцентирую рядовой работник. Ваша ботофирма выросла в количестве, да это заметно, согласен, но снова таки это не Ваша заслуга, просто заказчик временно перед выборами добрал копирайтеров.
Так что уважаемый работник бригады Гыг с Вами, увы но Вы никто, рядовой копирайтер нелегальной временной ботофермы, так что Ваши упреки абсолютно не авторитетны читателю.
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ну ты прям фирму из моего ника сделал НАБУ розслідує можливу розтрату коштів під час будівництва пішохідно-велосипедного моста в Києві - Цензор.НЕТ 3151 ...польщен конечно,хтя это и твои фантазии.
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Дороги, де дороги. Тут копати треба. Бо че в 2015 му році Грося ОБІЦЯВ, що ямкового ремонту більше не буде. Ага, сча.... Як не ями, так бугри. Не буде.
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По Бойку тобі недолугому вже все відповів Луценко. НАБУ розслідує можливу розтрату коштів під час будівництва пішохідно-велосипедного моста в Києві - Цензор.НЕТ 8832 Провтикав?
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ближайшеследующее дело - растрата средств при ремонте пешеходно-велосипедного моста.
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так да, там строила не та компания, у которой заказывали работы (уставной фонд, кстати, копеечный)- те шабашников каких то наняли..
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Еще ни капли для Украины не сделали, а уже судят тех работал. Уроды
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Бойко свой в доску по идеалам. Скоро вместе с Бойком будут в Москву шастать на ковер к путе
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Как сказал поэт - ты виноват уж тем, что хочется мне (нам, зюзям) кушать
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Зацените контингет Слуг и их лакеев (это еще не все, ещеспортсмены-массажисты и пр.)
Евгения Кравчук - руководитель пресс-офиса "Слуги народа"
Г+Г
Ольга Василевская - журналистка "1+1";
Сергей Швец - журналист "1+1";
Александр Дубинский - ведущий программы "Гроши", черный пиарщик;
Александр Ткаченко - гендиректор "1+1 media";
Артем Ковалев - гендиректор информагентства "УНИАН", которое входит в холдинг "1+1 media";
Группа "Квартальщики":
Корявченков Юрий - актер студии "Квартал 95";
Максим Ткаченко - руководитель компании "Квартал-концерт";
Александр Кабанов - сценарист студии "Квартал 95";
Елена Хоменко - директор по управлению и развитию цифровых продуктов студии "Квартал 95";
Максим Ткаченко - генеральный директор компании "Квартал-Концерт".

БезработныеСвятослав Юраш - безработный"Слуга народа";
Артем Культенко - безработный"Слуга народа";
Анатолий Костюх безработный"Слуга народа";
Элла Репина - безработная"Слуга народа";
Анна Колесник - безработная "Слуга народа";
Елизавета Богуцкая - безработная "Слуга народа";
Маргарита Шол - безработная"Слуга народа";
Ростислав Тистык - безработныйсписка "Слуга народа";
Сергей Гривко - безработный"Слуга народа";
Мажоритарщики
Олег Воронько - мажоритарщик "Слуга народа";
Татьяна Грищенко - мажоритарница "Слуга народа";

И пр.
Учительница младших классов Татьяна Рябуха из Сум,
экс-пресс-секретарь "АТБ" Анна Личман
свадебный фотограф Сергей Штепа из Запорожской области. Кроме этого, в списке "Слуги народа" можно Тамада, работал в агентстве по организации свадеб Игорь Кривошеев
Николай Тищенко - ресторатор, телеведущий программы "Ревизор
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и шо? За жопытных Балог надо было голосовать?
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во как, уже под Педалика копать начали ! Процесс пошёл !
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раньше КП Инженерный центр косил в основном на медицине... а теперь вот мосты...

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в днепре на монастырский остров навели понтонную переправу...пока не развели, нужно срочно проверить за чей счёт этот праздник
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Зато "работные" упорошенко и уяценюка были просто айс. В раде. Хорошо жилось сами знаете кому. Хорошо, что многие уже за "бортом". А если бы за "бортом" политЖизни были бы все, кто неправду ввел в абсолют, было бы супер айс.
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и кто после этого строить что- то будет?
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посадить клячу в тюрьму пока не вернет в бюджет ВСЮ сумму
на институт рака денег нет а эта мразь в открытую ворует и на всех ссыт в лицо
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНАБУ расследует возможную растрату средств при строительстве пешеходно-велосипедного моста в Киеве. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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