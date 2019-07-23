 "Кто убил Павла?": правоохранители отчитываются Зеленскому о расследовании убийства Шеремета. ВИДЕО

Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию мероприятия.
С момента убийства журналиста прошло три года.
Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
Такое впечатление, что у нас Северная Корея, нет суда, а виновность определяет сцарь
Идет следствие.
Или ты порохоботишь?
А про податки смішно, сподобалось, ви Зелені знатні платники податків...
Хотел бы узнать - вызвал бы к себе. А так на весь мир шоу устроил зебобик. А что еще от клоуна ожидать?
P.S.Как с нами такое могло спроизойти?
Отныне срок досудебного расследования начнет истекать с момента внесения данных в Единый реестр досудебных расследований, а не с момента уведомления о подозрении, как было раньше.
Следователи должны будут завершить расследование уголовного проступка максимум за полгода, уголовного преступления небольшой или средней тяжести - за год, а тяжкого или особо тяжкого преступления - за полтора года.
Без изменений оставили норму, согласно которой срок досудебного расследования может быть продлен, но общий срок не может превышать определенного срока со дня уведомления лицу о подозрении: в совершении уголовного проступка - 2 месяцев, преступления небольшой или средней тяжести - полгода, в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления - года.
...Я друг подумал, что задаю вопрос иностранцу по поводу дел в Украине...но всё же...
За вбивство вона сидіти не буде. Вже є мандат. Більше нічого не хочу тут знати.
Зебіли, що тут додати?
А можно дізнатись, яке місце у ієрархії правоохоронних органів займає Президент?
А необхідні знання з методики та тактики розкриття замовного вбивства у нього є? Ні? А тоді навіщо це? перед натовпом плєбсу бісер метати?
А коли це палоумне "Інцетата" до ВРУ приведе?
Не буду искать отдельно про Лукашенко, тупые беларусы, которые ничего не понимают в том - как разводят лохов, выложили сравнительное.
https://www.youtube.com/watch?v=CNvMQqOeeds
ДУМАЮ СО 100 ДНЕЙ УЖЕ НАЧНЕТ=))
ВСУ РАСПУСТИТЬ, а то там не дай бог можно покалечиться, попасть в плен или погибнуть.
Співчуваю рідним і самим хлопцям.
Ну раз вы такие умные и знаете из нутри что происходит чего ещё тогда в этой показушной стране живёте?!
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https://www.youtube.com/watch?v=gGl3zE4dfh4
А следствие опять тупит
При этом расследователей мало волновало то, что на сегодняшний день БМП-1 - это та машина, которая не производится в Украине, но в которой ВСУ крайне нуждаются из-за понесённых потерь в ходе боевых действий с РФ. Так же мало их волновало то, что современный рынок диктует свои условия, и нужно под него подстраиваться, а не рассказывать, за сколько приобретались те или иные боевые машины энную декаду лет назад. Но, нет, расследователям(читай вредителям) важен скандал и хайп. Что же, вы его получили.
Чехия отказала в продаже украинской армии 40 машин БМП-1АК. По цене $170 тысяч за единицу
Усе що я можу по закону, я зроблю. Саме так, ти по Закону нікуя не можеш, бо це не твоя робота, ось нікуя ти і зробиш.
Как это они не хотели давать данные !!!!