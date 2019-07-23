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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 "Кто убил Павла?": правоохранители отчитываются Зеленскому о расследовании убийства Шеремета. ВИДЕО

Правоохранители отчитываться президенту Владимиру Зеленскому о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Цензор.НЕТ ведет прямую трансляцию мероприятия.

С момента убийства журналиста прошло три года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Кто убил Павла? Три года без ответа": в Киеве состоялась акция к годовщине со убийства Шеремета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/n3139165
 
 
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хлеба и зрелищ - не чего не менается - плебс
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Це публічно робиться щоб замовники путін та лукашенко переконались у відсутності реальних доказів їх причетності до вбивства? Навіщо ці публічні слухання, всі і так знають що немає жодних результатів, в розкривати таємницю слідства не можна згідно з законом!
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Ні, це просто деякі моральні уроди бажають зробити піар на смерті людини.
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Стыд какой.
Такое впечатление, что у нас Северная Корея, нет суда, а виновность определяет сцарь
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Кто кого обвинил, бесоница?
Идет следствие.
Или ты порохоботишь? "Хто вбив Павла?": Правоохоронці звітують Зеленському про розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 818
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З'їзди в Корею, а потім давай порівняння, аби щось вис.рати?
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В чем показуха? Лично мне очень интересно как и куда я плачу налоги, хотелось бы понимать, что ментов мы оплачиваем не в пустую! Хочу понимать результат 3 летней работы!! Т.е. 3 года куча ментов получало зарплату , по итогу не за что!
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да потому,что кроме слов что его убили,больше не будет ни слова правды
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ну вы еще не досмотрели, а уже осудили)))... давайте дождемся результата , решения власти..
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Дійсно, як взагалі жити не знаючи які питання слідчий поставив судовому експерту вибухотехніку у цьому кримінальному провадженні... а не бачучі списку тисячі мобільних телефонів встановлених радіорозвідкою? А без висновку судмедесперта? Як простій людині без усього цього жити??? Добре щоби і агентуру мусарську вам розкрили, без цього ніяк!
А про податки смішно, сподобалось, ви Зелені знатні платники податків...
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родственники пострадавших от катастрофы Боинга в 14 году должны были бы спалить свою прокуратуру, по вашей логике.
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Согласен , что показуха . Но публичная порка импотентной Генпрокуратурьі сейчас очень нужна !
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ты фильмов про бдсм пересмотрел наверное
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Как говорил Кучма, глухарь ето. И ничего вы не докажите.
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показуха-это перерезание ленточек. а это- чтоб все слышали куда тратится налоговое бабло на какую работу
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это - полная показуха и пиар на крови.
Хотел бы узнать - вызвал бы к себе. А так на весь мир шоу устроил зебобик. А что еще от клоуна ожидать?
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Все государстаенные прцессы превращаются в шоу. Такая реализация ЗЕталанта.
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А как же тайна следствия?А пихуй,зелебобики хавают?
P.S.Как с нами такое могло спроизойти?
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Тебе все рассказали или ты ляпнуть поспешил?
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15.03.2018 . В Украине вступили в силу нормы процессуальных кодексов относительно сроков досудебного расследования, которые предусматривает закон № 2147-VIII об изменениях в Хозяйственный, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс административного судопроизводства Украины. Документ также вносит изменения в Уголовный процессуальный кодекс.
Отныне срок досудебного расследования начнет истекать с момента внесения данных в Единый реестр досудебных расследований, а не с момента уведомления о подозрении, как было раньше.
Следователи должны будут завершить расследование уголовного проступка максимум за полгода, уголовного преступления небольшой или средней тяжести - за год, а тяжкого или особо тяжкого преступления - за полтора года.
Без изменений оставили норму, согласно которой срок досудебного расследования может быть продлен, но общий срок не может превышать определенного срока со дня уведомления лицу о подозрении: в совершении уголовного проступка - 2 месяцев, преступления небольшой или средней тяжести - полгода, в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления - года.
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Когда ограничивают сроки расследования, возникают противоречивые мысли. С одной стороны - это хорошо, чтобы простые дела не тянулись бесконечно, а с другой стороны - для сложных дел 1,5 года - явно мало. В Штатах принято дела не закрывать, даже если годами не могут найти улик. А что у нас? После 1,5 года безуспешного расследования дела закрывают? То есть, больше к ним не возвращаются. Раньше так и было. А сейчас?
...Я друг подумал, что задаю вопрос иностранцу по поводу дел в Украине...но всё же...
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Wendy Донецьк‏ @WendyDonetsk 7 ч.7 часов назад

За вбивство вона сидіти не буде. Вже є мандат. Більше нічого не хочу тут знати.

"Кто убил Павла?": правоохранители отчитываются Зеленскому о расследовании убийства Шеремета - Цензор.НЕТ 513
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Ефремова выпустил - нормальок, и молчек. Главное внимание лохтората переключить на глухарь Шеремета.
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за ефремова скажи спасибо петиному картавому генпрокурору.
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гишпанец косячный,выпускает суд,а не прокурор "Хто вбив Павла?": Правоохоронці звітують Зеленському про розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 3501
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Опа. Ты проснулся? Или только что родился? То я поясню, шо преступник Ефремов, финансировавший террористов ДЫНЫРЫЛЫ последние 3 года сидел (спасибо Парашенко и .... "куму" Луцыку). А доблестный буратинкоЗе (ну тот, шо на марионетка КоломоПукина) его випустил. Ферштейн?
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Ага,сидел один за всех,совсем один... "Хто вбив Павла?": Правоохоронці звітують Зеленському про розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 7513
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3-его тысячелетия? Точно кто-то из кумовьёв.
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правоохранители отчитываются Зеленскому о расследовании убийства Шеремета. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ...

Зебіли, що тут додати?
А можно дізнатись, яке місце у ієрархії правоохоронних органів займає Президент?
А необхідні знання з методики та тактики розкриття замовного вбивства у нього є? Ні? А тоді навіщо це? перед натовпом плєбсу бісер метати?
А коли це палоумне "Інцетата" до ВРУ приведе?
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хлеба и зрелищ - не чего не менается - плебс
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У зебов те же восторги по поводу предстоящего шоу, как были у лукашистов после того, как Лукашенко заглянул корове под хвост...
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тебе какое дело? сиди в своей гнилой беларашке и не высовывай свой пятак
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а ты шо,разжигаешь межнациональную рознь?а чо тогда кацапню не гоняешь? "Хто вбив Павла?": Правоохоронці звітують Зеленському про розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 894
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потому что кацапня- это ПЕТЮхи , которым на выборах в рыла плюнули. фак тебе на рыло, лузер !
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Пипец...как же повеяло..ПаРашкой...президент ***** проводит прямой телемост с гражданами Рабсии...граждане тщательно отобраны ФСБ и задают вопросы заранее приготовленные на листочке. Уря слава царю *****!!! Кстати Беларуский вариант Батьки тоже очень подходит....такой себе жлобский пиар на коровах в колхозе. Это чучело ушатает страну со своими Портновыми, Разумковыми, Бабломойскими, КОмарницкими Богданчиками, Шефирами сепарами. Я ж не ЗЕбил шоб поверить что вот эта шобла тёртых бандюков, сепаратистов украинофобов будет работать на пользу Украине.
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Посмотрите как на радость плебсу Лукашенко распинает "государственных "мужей, как провинившихся школьников.

Не буду искать отдельно про Лукашенко, тупые беларусы, которые ничего не понимают в том - как разводят лохов, выложили сравнительное.

https://www.youtube.com/watch?v=CNvMQqOeeds
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ЭТО ЕЩЕ ВПЕРЕДИ=))
ДУМАЮ СО 100 ДНЕЙ УЖЕ НАЧНЕТ=))
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Ясный пень что Павла убили доморощенные киллеры,Луценко их должен хорошо знать(кстати он исчез )
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ВЫБОРЫ ПРОШЛИ, ПРО ПЛЕННЫХ НИ ГУГУ.
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ну да, ну да_ГЛАВНОЕ ПЕРЕСТАТЬ СТРЕЛЯТЬ!
ВСУ РАСПУСТИТЬ, а то там не дай бог можно покалечиться, попасть в плен или погибнуть.
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кому вони зараз нак.уй впали? Була потреба у рейтингу, не домовились. Мабуть ***** забагато попросив, а тепер... тепер час країну грабувати, не до них зараз.
Співчуваю рідним і самим хлопцям.
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Категорично відкидаю будь-яку причетність до цього злочину пана Авакова!
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Главное, кто заказал убийство? пэпастый, как всегда?
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Порошенко-мародер сифонил 3 года расследование, вот и приходится действовать такими методами. Ничего, соевой заразе приходит конец.
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А Луценко что, не пришёл? Его ж тоже приглашали на эту встречу
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Луценко исчез в неизвестном направлении
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Если человек захочет поржать он в цирк сходит с таким же успехом. Нафига грустная тупорылая показуха совковая от ЗЕбилов.
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Сарган вроде бы говорила, что он в отпуске..........
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можно узнать процесуальний статус сего мероприятия?
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Та хватит уже заниматься скуляжом! Тут показуха там показуха,а тут людям лапшу вешают!
Ну раз вы такие умные и знаете из нутри что происходит чего ещё тогда в этой показушной стране живёте?!
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ОО пошли у ЗЕбилятни лозунги как у кацапни -- не нравица царь вали с Расиюшки!!! Смотри как быдло плебс ЗЕбильный запел защищая царя батюшку...
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не ну ЗЕботы же пороху по каждому поводу кричали пиар и показуха, а нам шо низя? ПРИВЫКАЙТЕ=))
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Зе, а почему для это Порошенко было всё легко, а Зелемойскому вдруг всё трудно и требует времени, да, к тому же это, оказывается не функции Зелемойского, как президента, а функции Порошенко, как президента?
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ща всех КАК ПОУВОЛЬНЯЕТ, ЗЕваны от радости и восторга обкакаются кирпичами, на том все и закончится.
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Понимаю, что после флакона Боярышника участковый мог взять показания у стада поросят, а сколько надо выпить, чтобы взять показания у реки Иртыш!?
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Привожу краткий обзор мероприятия : - Зеленский : " Кто убил Павла ?". - Правоохранители : "Хер его знает, господин Президент..."
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Махровая показуха, расчитанная на люмпен который основной потребитель "творчества" быдло юморка Шапито 95, и основная электоральная биомасса ЗЕкловуна. Самое печально что это хорошо работает, примеров тонна даже перечислять не буду. Малороссы это те же кацапы, даже хуже. Как любили совковую показуху так и любят. Короче люмпено скот наверняка писает паром от таких цирковых номеров.
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вон ЗЕ с Полтораком не растается, а он у ЗЕботов ,,мародер", ша крейсер ,,Украина" продаст и с ЗЕ поделится, и будет вам не ЗЕклоун а ЗЕмародер=))

https://www.youtube.com/watch?v=gGl3zE4dfh4
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Одно прошу, на рояле не играйте, я понимаю народу нравится, но все таки человека убили...
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Порохососы! Выборы прошли. Какая показуха, кому, зачем? Или ссыте суки проплаченные, что под шоколадную тварь докопают. Вы же конченные тут орали - после выборов не увидите Зеленского.
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Показуха, ещё какая махровая показуха. НЕ показуха это когда суд приговор вынес и конвой повёл этапом на зону - это результат. А вот это патяканье языками на камеру, на всю страну с кучей специально собранных журналистов как раз показуха. За ЗЕбилов то всех не держи.
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Зебілятко має понадувати щоки, когось вигнати, потупати коротенькими ножками, а 73% Зебілів мають отримати від цього оргазм. Заради такого чому не перетворити слідство на шоу?
"Хто вбив Павла?": Правоохоронці звітують Зеленському про розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 8945
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Майор ФСБ экстремист литвин регулярно убирает хахалей своей любовницы.
А следствие опять тупит
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Расследователи хреновы. Благодаря скандальному материалу издания "Новое время" о поставках в Украину из Чехии БМП-1АК по, как показалось журналистам, завышенной цене, началось целое разбирательство НАБУ и САП в отношении «Укроборонпрома», а также был нанесен серьезный удар по боеспособности украинской армии.

При этом расследователей мало волновало то, что на сегодняшний день БМП-1 - это та машина, которая не производится в Украине, но в которой ВСУ крайне нуждаются из-за понесённых потерь в ходе боевых действий с РФ. Так же мало их волновало то, что современный рынок диктует свои условия, и нужно под него подстраиваться, а не рассказывать, за сколько приобретались те или иные боевые машины энную декаду лет назад. Но, нет, расследователям(читай вредителям) важен скандал и хайп. Что же, вы его получили.

Чехия отказала в продаже украинской армии 40 машин БМП-1АК. По цене $170 тысяч за единицу
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а їм покуй. Переважній більшісті Зебілів чотириразиповісткумаманепередала.
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вопрос даже в другом, БМП-2 афганский вариант БМП и в грязь он не ходит, так как не откидываются надкрылки над гусеницами, туда набивается грязи что БМП стает и попробуй ее еще от туда выковыряй.
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потому нужно менять БМП-2 все на БМП-1.
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Під час прямого ефіру слідство і вийде на вбивцю, а потім разом з Зе затримає його
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А вы знаете когда это клоун вот так натужно делает серьёзный, солидный вид на камеру от этого ржать хочеца реально больше чем от быдло юморка Шапито 95) Это так забавно выходит...Клоун про призванию пытаеца сыграть Гамлета, смешно и нелепо, ей Богу... "Хто вбив Павла?": Правоохоронці звітують Зеленському про розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 9483
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Шеремет, между прочим, был (до конца) гражданином Расеи, и что-то расею ничуть не беспокоит его смерть.
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І що? Зелю не цікавить доля Марківа, кацапів Шеремета, усе логічно
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И кто-верит что Зеле волнуетубивство Шеремета. За все предыдущие годы оно ни разу и кавкнуло по этому поводу
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а чого на стінах АП, а не офіс?
Усе що я можу по закону, я зроблю. Саме так, ти по Закону нікуя не можеш, бо це не твоя робота, ось нікуя ти і зробиш.
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то офис, когда вопрос стоит о декларациях, а так да АП=))
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А чому у промові не було: "Вийди звідси!"?
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Торчка хватило ровно на 5 минут "Хто вбив Павла?": Правоохоронці звітують Зеленському про розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 6402. Словарный запас закончился.....мне немножко стыдно за Вову - косноязычен, неграмотен, гиперэмоционален, все мысли отображается на лице, особенно выделяются огромные, резко расширяющиеся в минуты непонимания происходящего, глаза "Хто вбив Павла?": Правоохоронці звітують Зеленському про розслідування вбивства Шеремета - Цензор.НЕТ 6402
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Киевстар и Vodaphone национализировать полностью.
Как это они не хотели давать данные !!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Кто убил Павла?": правоохранители отчитываются Зеленскому о расследовании убийства Шеремета. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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