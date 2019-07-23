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 Денисова просит Москалькову немедленно принять меры по обеспечению политзаключенного Бекирова медпомощью

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой безотлагательно обеспечить медпомощью удерживаемого в оккупированном Крыму крымского татарина Эдема Бекирова, которому становится все хуже.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом этом она написала на своей странице в Facebook.

"Удерживаемому в "ФКУ СИЗО №1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополь" крымскому татарину Эдему Бекирову, которого задержали сотрудники российского ФСБ на пункте пропуска "Чонгар" в декабре 2018 года, становится хуже", - написала она.

Денисова отметила, что Эдем Бекиров - инвалид первой группы, страдает сахарным диабетом, болями в сердце, одышкой. Вчера он не смог даже выйти к своему адвокату из-за ущемления спинного нерва. Каждый день пребывания Бекирова в условиях СИЗО представляет риск для его жизни.

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"Несмотря на то, что Эдем Бекиров больной человек, по решению "Верховного суда Крыма", рассмотрение его дела будет проходить в "Красноперекопском районном суде Крыма". А это 4 часа езды в автозаке из Симферополя. В его критическом состоянии длительная дорога опасна.

Поэтому я обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с тем, чтобы она немедленно приняла меры по обеспечению Эдема Бекирова медицинской помощью, а также содействие его участию в судебных заседаниях без риска для его здоровья. Жду ответа!", - написала омбудсмен.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу.

Денисова просит Москалькову немедленно принять меры по обеспечению политзаключенного Бекирова медпомощью 01

Источник: https://censor.net.ua/n3139163
 
 
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все равно надо говорить, писать и напоминать, иначе про человека просто забудут..., русские это звери, а не люди, если смогли привлечь к судьбе этого человека хоть какое-то внимание, это уже хорошо...
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