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 Экономика
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 В Украине прогнозируют рекордный урожай зерновых, но перевозить его нечем, - Криворучко

В Украине прогнозируют рекордный урожай зерновых, который, скорее всего, будет нечем вывозить.

Об этом написал председатель Ассоциации владельцев вагонов Александр Криворучко на своей странице в Facebook, передает УНИАН.

"У меня две новости, одна хорошая, другая плохая. Начну с хорошей. В Украине прогнозируется рекордный урожай зерновых. И новость плохая – скорее всего этот урожай будет нечем вывозить. В сезон сбора зерновых самое узкое место в логистике – порты большой Одессы и железная дорога. Из-за сезонного роста перевозок строительных грузов (щебень), роста экспорта и транзита ЖРС (железно-рудного сырья), а также активизации морских поставок угля для энергетики и металлургов Украины ожидаются пиковые нагрузки на глубоководные порты Черного моря и инфраструктуру Одесской ж/д", – сказано в сообщении, пишет Обозреватель.

Криворучко отметил, что ситуация может иметь негативные последствия для экономики Украины, поэтому призвал власти заранее принять меры для недопущения транспортного коллапса. Он также напомнил "Укрзалізнице", что она является государственным монополистом, призванным защищать интересы экономики Украины.

"И железнодорожная инфраструктура должна в первую очередь удовлетворять внутренние нужды – именно украинских перевозчиков. Это раз. И два – коллапс нужно предотвратить. Без кардинального пересмотра подхода к планированию внутренних и транзитных перевозок (сначала внутренние и экспорт, по остаточному принципу транзит) грузоотправители уже в ближайшее время снова столкнутся с заторами на подходах к портам, что приведет к падению оборачиваемости вагонов и их дефициту", – заключил Криворучко.


Источник: https://censor.net.ua/n3139159
 
 
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не... такого количества слуг В Украине прогнозируют рекордный урожай зерновых, но перевозить его нечем, - Криворучко - Цензор.НЕТ 9240
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При Порошенку такого не було! В Украине прогнозируют рекордный урожай зерновых, но перевозить его нечем, - Криворучко - Цензор.НЕТ 6813
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Два факти.
1. Прийшла Зекоманда і настав справедливий державний будуй.
2. Прогнозується рекордний врожай паляниці, достатній для внутрішнього забезпечення (та ще й для експорту) пшеничного страждання - але можливостей перевезення ні.
Висновки?
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Интересно кто там ЖРС вывозит? Они же все убыточные.
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Дать каждому слуге по мешку и пусть переносят..
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Колхозники учат ж/дорожников и портовиков как правильно возить и грузить В Україні прогнозують рекордний урожай зернових, але перевозити його немає чим, - Криворучко - Цензор.НЕТ 2435
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Не розуміють рагулі, чого це основний вантаж в портах транзитне кацапське вугілля, що з них взяти В Україні прогнозують рекордний урожай зернових, але перевозити його немає чим, - Криворучко - Цензор.НЕТ 2210
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Бабло з них взяти! Хай будують термінали та вагони для свого збіжжя
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Шо за фігня?
За ці роки набудували накопичувальні елеватори. Найбільш спритні поставили млини і торгують значно дорожче. В кого є розум намагаються продати по більш вигідній ціні і притримують збіжжя до осені, а то і до зими. Окрім портів великої Одеси працюють порти Миколаєва і Херсона. Очаків теж планує взяти на себе близько 2 мільйонів тон.
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порты большой Одессы

спекулянты переживают что не успеют скупить у фермеров по дешевке и загнать за кордон.
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Построить елеваторы и хранить зерно, а потом продать когда цены на пике, не позволяет могучий интелект и невыплаченный кредит за вуллу с яхтой на лазурном берегу Мальдив.
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Краще ПДВ в руці та бакси в офшорах ніж такі непонятки
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То поверніть януковоща з його помаранчевими камазами, він швидко перевезе....
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***, ви підїдьте до любого ПІвденного порту. *****, тут від автівок та ЗД вагонів з глузду з'їхати можна.
Он у мене в 300 метрах, поки проїдешь тіх бродяг, не один матюк з вікна вистрибне.
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Два факти.
1. Прийшла Зекоманда і настав справедливий державний будуй.
2. Прогнозується рекордний врожай паляниці, достатній для внутрішнього забезпечення (та ще й для експорту) пшеничного страждання - але можливостей перевезення ні.
Висновки?
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Що характерно, перекладаємо гуглом - і вуаля, ахінея перетворюється на 100% адекватний та логічний текст В Україні прогнозують рекордний урожай зернових, але перевозити його немає чим, - Криворучко - Цензор.НЕТ 1013

В Україні прогнозують рекордний урожай зернових, але перевозити його немає чим, - Криворучко - Цензор.НЕТ 815
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До хліба ще потрібні рекордні урожаї масла, ковбаси та пива
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Так. Мовна ковбаса, вершкова олія, курчата тютюну, а також картопля, капуста та зітхання. І ще потрібні горілка на березових нирках, скроні з кригою та виноградні провина.
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Пи....ць дорогам почався з таких ушльопків - ФОП Шевченко, Кропивницький (Кіровоград тоді ще).
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Надо брать опыт с перевозкой по воде кавунов ну или то самый шёлковый путь, вариантов много
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прогнозируют . - много чего.Українцям спрогнозували подорожчання цукру / Урожай картофеля оказался под угрозой/Садоводы прогнозируют очень низкий урожай фруктов и ягод/В Україні продовжить дорожчати хліб /Минсельхоз США ухудшил прогноз урожая пшеницы в Украине /В Україні подорожчає гречка/ "Пальмовий" рекорд: Україна імпортувала понад 100 тис. тонн пальмової олії -Прогнозов про пальмовое масло нет.
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В радянські часи, по усіх селах, в сонячні дні, всі дахи були встелені ряднами, де сушилась маса яблук, груш, абрикос, та інших плодів... Хазяйки билися в господарських магазинах, за банки та кришки, для консервацій... Зараз народ говорить: "А на х.я?... В магазині є купа готових напоїв...". (те саме мені казали кацапи, стосовно консервованих помідорів та огірків, ще в 80-ті... "Твои "хахли" законсервируют - я в магазине куплю...". ) Зараз яблука з грушами, масово, по селах, згодовують худобі, а самі п"ють "Фанту" з "Пепсі-колою"... А потім за шлунки хапаються...
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Тут справа серйозна.
Елеватори будують зі швидкістю 3-4 млн.т на рік, Хто їздить Україною бачить, плюнь там банки або стоять, або будуються, але врожаї ростуть швидше і якщо бігом не вивезеш частину зарна, то складати його ніде. Торік врожай виявився 71млн т, при потужностях зберігання на 64 млн.т. За рік збудували ще на 3-4 млн.т, але якщо урожай виявиться булшим за минулорічний то 7-8 млн. т треба кудись вивезти терміново!
В принципі уже зараз могли б вирощувати 100-120 млн.т, але все упирається у логістику. Нікуди скласти і ніяк вивезти таку кількість зерна.
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Скиньте цены, потребители сами и уберут и вывезут.
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Тобто як? Споживачі Емірати, Єгипет, Африка, Китай. Як вивезуть, якщо порт перевалити не може? Блін, ви зєбобіки просто вражаєте споєю тупістю! Тому Зєєєля ваш кумир.
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чим годувати мишей?--книга для амбару
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А что сразу в порты и на экспорт?потребовать от нового правительства стимулировать развитие животноводства например,побыстрее выкинуть потроховских взяточников опутавших украинский бизнес и не нужно будет по быстрячку вывозить из Украины зерно.
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правильно. пусть гниёт. это так по-совдеповскизелебеньски.
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Инах,мнение потроховского барбосика меня не интересует.
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Порох со своими взяточниками, это - клан бессмертных. Прям, Дунканы Мак-Клауды какие-то! Будут руководить Украиной, в обход действующего президента, ещё десятилетия.
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председатель Ассоциации владельцев вагонов Александр Криворучко на своей странице в Facebook лукавит. Нибулон может прекрасно справиться с урожаем зерновых и водным транспортом. а эта Криворучка намекает на "дайте мне денег на распил из бюджета".
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При CCCР все автохозяйства СА формировали уборочные батальоны, которые отправлялись на целину. Армия тогда помогала сельскому хозяйству. Социализм, однако...
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Вы, наверное, поглощая пломбир, не поняли о чем речь: порты не в состоянии пропустить через себя такое кол-во зерна (по статье). С довозкой урожая до порта проблем нет. И армии тут делать нечего, у нее другие задачи.
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за ці повідомлення про рекордні врожаї потрібно пистити нещадно.
вийде якесь бидло, щось ляпне... і світові ціни на зернові падають на кілька вівдсотків...
падає і ціна експорту... торгівельний баланс... мля ідіоти...
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"По итогам мая 2019 года Украина экспортировала сельскохозяйственной продукции в страны ЕС на €519 млн, что на €173 млн больше, чем в мае 2018 года. Таким образом, по объемам роста экспорта аграрной продукции в страны ЕС в мае 2019 года Украина заняла первое место в мире. Второе место по этому показателю занял Китай (€103 млн, третье - США (€67 млн).
Темпы роста агроэкспорта из Украины в ЕС составили за май 2019 года 49,9% по сравнению с маем 2018 года.
За год (с июня 2018 года по май 2019 года) экспорт агропродукции из Украины в ЕС составил €6,47 млрд, что на 20,4% больше, чем за аналогичный период 2017-2018 годов. По объемам аграрного экспорта в ЕС с июня 2018 года по май 2019 года Украина заняла третье место, уступив США (€12,96 млрд) и Бразилии (11,7 млрд евро)."http://agroportal.ua/news/ukraina/ukraina-stala-pervoi-v-mire-po-tempam-rosta-agroeksporta-v-es/
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и шо?

а помню, как несколько лет назад...
министр села: "- ипать, рекордный урожай!"
через 2-3 дня читаю: "в связи с рекордными урожаями зерновых в Украине биржевые цены на пшеницу упали на 5 с лишним процента и имеют тенденцию в дальнейшему снижению..."
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Прямо таки нечем? Или неким? А кто дороги убивает? Не зерновозы ли? В Николаеве вусмерть убиты дороги, по которым зерновозы везут рекордный урожай в порт. И вчера, и сегодня. Перевес.Даже акциз на диз не компенсирует качество дорог. Дорог net. Есть глубокие ямы. Ну и дураки.
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Які на#ер "рекордні" врожаї ! В Україні по перше, тупо розорюється все що тільки можна розорати, включно аж до того що з соєю (і хімією) пхаються вже в сільські городи, користуючись повною відсутністю будь якого контролю та обліку! А по друге в 1990 році врожай зернових склав 50 мільйонів тонн але тоді в Україні величезні площі сільськогосподарських угідь займали кормові культури якими годували велику кількість худоби, цукрового буряка та інших технічних культур
Тож якщо перерахувати сьогоднішню "ефективність" на тодішню "не ефективність" то хрін редьки виявиться не солодшим!
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владі ніколи займатись такими дрібницями,,вони перемогу святкують...
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(Радиорепортаж "В рабочий полдень"): Стартовала уборочная кампания в штате Миннесота. Организованно вышла на поля исправная сельхозтехника. Быстро и слаженно обеспечили вывоз собранного урожая транспортники. Чётко и споро сработали смежники...
Хорошо живут фермеры в штате Миннесота, и ничего здесь, к сожалению, товарищи, не поделаешь...
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така проблема була все життя. навіть в часи срср, для тих хто в темі це не новина.
із-за постійної нехватки вагонів --перевізники давали гроші залізниці. традиція збережена і зараз. кожен вагон коштує 100 американських єнотів, але треба знати кому і де дати. не все там так просто.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаВ Украине прогнозируют рекордный урожай зерновых, но перевозить его нечем, - Криворучко
 
 
 
 
 
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