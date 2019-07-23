 В Украине прогнозируют рекордный урожай зерновых, но перевозить его нечем, - Криворучко

Об этом написал председатель Ассоциации владельцев вагонов Александр Криворучко на своей странице в Facebook, передает УНИАН.
"У меня две новости, одна хорошая, другая плохая. Начну с хорошей. В Украине прогнозируется рекордный урожай зерновых. И новость плохая – скорее всего этот урожай будет нечем вывозить. В сезон сбора зерновых самое узкое место в логистике – порты большой Одессы и железная дорога. Из-за сезонного роста перевозок строительных грузов (щебень), роста экспорта и транзита ЖРС (железно-рудного сырья), а также активизации морских поставок угля для энергетики и металлургов Украины ожидаются пиковые нагрузки на глубоководные порты Черного моря и инфраструктуру Одесской ж/д", – сказано в сообщении, пишет Обозреватель.
Криворучко отметил, что ситуация может иметь негативные последствия для экономики Украины, поэтому призвал власти заранее принять меры для недопущения транспортного коллапса. Он также напомнил "Укрзалізнице", что она является государственным монополистом, призванным защищать интересы экономики Украины.
"И железнодорожная инфраструктура должна в первую очередь удовлетворять внутренние нужды – именно украинских перевозчиков. Это раз. И два – коллапс нужно предотвратить. Без кардинального пересмотра подхода к планированию внутренних и транзитных перевозок (сначала внутренние и экспорт, по остаточному принципу транзит) грузоотправители уже в ближайшее время снова столкнутся с заторами на подходах к портам, что приведет к падению оборачиваемости вагонов и их дефициту", – заключил Криворучко.
За ці роки набудували накопичувальні елеватори. Найбільш спритні поставили млини і торгують значно дорожче. В кого є розум намагаються продати по більш вигідній ціні і притримують збіжжя до осені, а то і до зими. Окрім портів великої Одеси працюють порти Миколаєва і Херсона. Очаків теж планує взяти на себе близько 2 мільйонів тон.
спекулянты переживают что не успеют скупить у фермеров по дешевке и загнать за кордон.
Он у мене в 300 метрах, поки проїдешь тіх бродяг, не один матюк з вікна вистрибне.
1. Прийшла Зекоманда і настав справедливий державний будуй.
2. Прогнозується рекордний врожай паляниці, достатній для внутрішнього забезпечення (та ще й для експорту) пшеничного страждання - але можливостей перевезення ні.
Висновки?
Елеватори будують зі швидкістю 3-4 млн.т на рік, Хто їздить Україною бачить, плюнь там банки або стоять, або будуються, але врожаї ростуть швидше і якщо бігом не вивезеш частину зарна, то складати його ніде. Торік врожай виявився 71млн т, при потужностях зберігання на 64 млн.т. За рік збудували ще на 3-4 млн.т, але якщо урожай виявиться булшим за минулорічний то 7-8 млн. т треба кудись вивезти терміново!
В принципі уже зараз могли б вирощувати 100-120 млн.т, але все упирається у логістику. Нікуди скласти і ніяк вивезти таку кількість зерна.
совдеповскизелебеньски.
вийде якесь бидло, щось ляпне... і світові ціни на зернові падають на кілька вівдсотків...
падає і ціна експорту... торгівельний баланс... мля ідіоти...
Темпы роста агроэкспорта из Украины в ЕС составили за май 2019 года 49,9% по сравнению с маем 2018 года.
За год (с июня 2018 года по май 2019 года) экспорт агропродукции из Украины в ЕС составил €6,47 млрд, что на 20,4% больше, чем за аналогичный период 2017-2018 годов. По объемам аграрного экспорта в ЕС с июня 2018 года по май 2019 года Украина заняла третье место, уступив США (€12,96 млрд) и Бразилии (11,7 млрд евро)."http://agroportal.ua/news/ukraina/ukraina-stala-pervoi-v-mire-po-tempam-rosta-agroeksporta-v-es/
а помню, как несколько лет назад...
министр села: "- ипать, рекордный урожай!"
через 2-3 дня читаю: "в связи с рекордными урожаями зерновых в Украине биржевые цены на пшеницу упали на 5 с лишним процента и имеют тенденцию в дальнейшему снижению..."
Тож якщо перерахувати сьогоднішню "ефективність" на тодішню "не ефективність" то хрін редьки виявиться не солодшим!
Хорошо живут фермеры в штате Миннесота, и ничего здесь, к сожалению, товарищи, не поделаешь...
із-за постійної нехватки вагонів --перевізники давали гроші залізниці. традиція збережена і зараз. кожен вагон коштує 100 американських єнотів, але треба знати кому і де дати. не все там так просто.