 Судьба закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО будет зависеть от переговоров в "нормандском формате" и выполнения "Минска", - Разумков

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Это будет зависеть от формата переговоров в "нормандском формате", который возможно, если все пойдет так, как планирует президент, будет расширен за счет Великобритании и США, будет зависеть от имплементации Минских договоренностей и ряда других вещей", - сказал он.

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