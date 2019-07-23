EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  1951  35
Материалы по теме:
Все про:минские соглашения (2610) Разумков Дмитрий (112)

 Судьба закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО будет зависеть от переговоров в "нормандском формате" и выполнения "Минска", - Разумков

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что продление действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) будет зависеть от формата переговоров "нормандском формате" и имплементации Минских договоренностей.

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Это будет зависеть от формата переговоров в "нормандском формате", который возможно, если все пойдет так, как планирует президент, будет расширен за счет Великобритании и США, будет зависеть от имплементации Минских договоренностей и ряда других вещей", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выдача паспортов РФ гражданам Украины противоречит духу минских соглашений, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/n3139156
 
 
 Топ комментарии
 
Та йому зараз все одно. Зебобіки вже зробили свій вибір... Тепер, нажаль, розсьорбувати всім українцям.
 показать весь комментарий
 
Какие там переговоры. Отгородить ту срань высоким забором и пускай сидят и думают суть вещей своего поведения. А лет через 10-15 уже кто там останется вживых будем перевоспитывать. Сейчас с точки зрения економического кризиса Украине не выгодно ни на каких условиях возвращения ОРДЛО в Украину, не говорю уже об условиях кремля.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Правильный подход - никаких пряников, авансов и уступок русне, пока она не продемонстрирует реальной готовности к сотрудничеству например путем освобождения всех украинских заложников.

На словах можно, для дезориентации руснявых политтехнологов, привыкших к инициативе - невзирая на псевдопатриотическую трескотню Порошистов, которые будут только вредить, а на делах - фига и пинки в Нормандском и Будапештском формате.

Большинство Зеленского в Раде - неплохое подспорье для ведения многосторонних переговор с Пуйлом с некоторым запасом политической прочности за спиной.
 показать весь комментарий
 
А,что вы будете делать,если путин поумнеет и начнет выполнять обязательства?Заберетемназад эту оторванную и пораженную гангреной русского фашизма оконечность?Тогда прийдет гаплык всему телу.Думайте прежде чем метлой мести.
 показать весь комментарий
 
Если меня спросят - я скажу, что делать, не болтая. Чем громче воют порохоботские скотыняки, тем более комфортмые условия создаются для Пуйла для давления на Зеленского и провоцирования его ошибок.
 показать весь комментарий
 
я сам скорее сторонник ампутации и замены на новенький протез лет через 50 - как раз когда дедушка Петрo выйдет из тюряги за содеянное за 5 лет. Доля закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО залежатиме від переговорів у "нормандському форматі" і виконання "Мінська", - Разумков - Цензор.НЕТ 4274
 показать весь комментарий
 
Напряги извилину,на пятой точке,они уже пятый год как ампутированы и гниют.
 показать весь комментарий
 
судьба ОРДла и ваша в руках украинцев

если кто забыл Судьба закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО будет зависеть от переговоров в "нормандском формате" и выполнения "Минска", - Разумков - Цензор.НЕТ 4307
 показать весь комментарий
 
 
Та йому зараз все одно. Зебобіки вже зробили свій вибір... Тепер, нажаль, розсьорбувати всім українцям.
 показать весь комментарий
 
 
при прошлом обсуждении статуса ОРДЛа погибли два нацгвардейца
безвинно погили, царством им небесное и земля пухом.

ду-май-те
это так у вас, зебеней говорят.
 показать весь комментарий
 
 
Більше ніякого особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО бути не може, потрібно провести дострокові вибори місцевих рад в 2019 році, оголосити воєнний стан на 5 років і визнати всі території окупованими росією! Сама наявність закону про якісь особливі порядки самоврядування в ОРДЛО говорить про громадянську війну а не про окупацію України росією! Цей закон це зрада України, за яку потрібно повісити всіх причетних! Які можуть бути особливості самоврядування на окупованій ворогом території? Це тільки дебіли могли прийняти такий закон!!!!
 показать весь комментарий
 
 
дострокові вибори місцевих рад в 2019 році, Зеля бажає провести як раз таки прямо із протилежною метою.
 показать весь комментарий
 
 
Сделаю дополнение: за этот закон голосовала БПП И НФ. Например Самопомочь голосовала против и в знак протеста покинула коалицию. Депутаты Самопомочи, голосовавшие за этот закон вопреки фракции, были исключены из фракции. За Батькивщину и РПЛ не помню, если честно.
И вот теперь некоторые "петекантропы" обвиняют в этом "зеликов"... "Ылита" мля...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Короче как решат большие белые дяди из Москвы, Вашингтона и Брюсселя так и будет иными словами мнение туземцев не в счет
 показать весь комментарий
 
 
👏 і не забувайте, нарід про головного білого дядю - кучерявого Бєню.
 показать весь комментарий
 
 
Да-да -- Шарий именно так и сделает , купив се пару новейших и крутейших веб-серваков !

Удивило , что даже в Киеве за него проголосовало цельных 31.6 тысяч компутерных задротов и это больше , чем в среднем по стране !
А уж Львов как удивил - 5001 тысяча задротов Шария ...
 показать весь комментарий
 
 
На ЦН задротів Шарія - через одного.
 показать весь комментарий
 
Я знаю одного такого укушенного Шарием на работе. Хотя, в общении абсолютно вменяемый человек. И тем не менее, за Шария! Не понимаю.
 показать весь комментарий
 
Клиника! Как у него с умственными способностями?
 показать весь комментарий
 
Шария любопытно послушать , но не более .
На контрасте с Андреем Полтавой и всё потом закрепить новым выпуском "Антизомби" ... для полноты картины в перемежку с пердачей Соловьёва ...
Но голосовать за разного рода виртуально- медийных фриков - ниже плинтуса !
 показать весь комментарий
 
Началась подготовка к выполнению ультиматума Лукашика ?

"...Далее категорично - принятие закона о особом статусе Донбасса, приостановление евроинтееграции и ввода стандартов НАТО, приняти закона об амнистии. бывшим боевикам, снятие претензий по искам к "Газпрому", снятие ограничений на торговлю. "

https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/blog-post_87.html
 показать весь комментарий
 
 
Какие там переговоры. Отгородить ту срань высоким забором и пускай сидят и думают суть вещей своего поведения. А лет через 10-15 уже кто там останется вживых будем перевоспитывать. Сейчас с точки зрения економического кризиса Украине не выгодно ни на каких условиях возвращения ОРДЛО в Украину, не говорю уже об условиях кремля.
 показать весь комментарий
 
 
зебіли. мінськ був щоб зупинити просування москалів після військових поразок першого року війни. ви ж постійно критикували петровий "мінськ".
тепер ухватились за нього коли про нього вже й на заході згадують хіба для галочки.
 показать весь комментарий
 
 
Предлагаю в разговоре с руснёй сменить минский формат на Гаагский.
 показать весь комментарий
 
Ні Риг ти фарбований, доля цього Закону буде залежати від нас, патріотів України, а 73% довб.бів, будуть сидіти на гузиці і дивитись, як ми вас покидьків до Ростову женемо.
 показать весь комментарий
 
 
вот если подставить петьку под эти слова - комментарии порохоботов сразу поменяются))
 показать весь комментарий
 
 
Какое продление?Какой особый статус?Покажите этому товарищу интервью пасечника(т.н.президент лнр),где он проболтался о истинных планах сепарастов и кремля.А именно - через, формальный, возврат в Украину добиться признания и легализоваться.За счет Украины,согласно статьи об особом статусе,отстроиться и восстановиться.А затем,на уже ЗАКОННОМ референдуме,уйти в состав рф.Может я ошибаюсь,но Минские соглашения составлялись,для игры в долгую так,чтобы не выполняться.
 показать весь комментарий
 
 
Ніякого особливого статусу. Там залишилась майже одна вата просякнута московською пропагандою. Жителі ОРДЛО, дідусі і бабусі з тих територій відверто ненавидять Україну, її ВСУ, українську мову, українців, та ще хизуються що їх онуки служать в бандформуванях і стріляють по українцях. Такі Україні не потрібні буде тільки шкода. Нехай їдуть в любими ними Московію. Особливий статус може полягати в позбавленні права участі виборів, Президента , ВРУ мінімум на 5 років; ретельне розслідування участі в злочинних діях проти України, її мешканців; управляння територіями призначеними на то адміністраціями, ніяких дотацій повний господарський розрахунок.
 показать весь комментарий
 
 
Особый статус еще опасен тем,что по нему сепары при поддержке россияк могут отхватить всю территорию мятежных областей,а не треть как сейчас, и таки пойти на попятную ..Ищи тогда виноватых(Запад со Штатами ведь не обвинишь) в предоставлении статуса,а зекоманде путлер засчитает очередной прогиб..
 показать весь комментарий
 
 
Яка Великобританія і США? Ви самі вірите в цю маячню?
 показать весь комментарий
 
А що, в зебанутих свого розуму немає??? Тільки робити як скажуть, так у німців свої гешефти з ******, у французів - свої. А нам все це самим і розгрібати...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСудьба закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО будет зависеть от переговоров в "нормандском формате" и выполнения "Минска", - Разумков
 
 
 
 
 
 вверх