 Враг обустраивает дополнительные артиллерийские огневые позиции вблизи линии соприкосновения на Донбассе, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщил спикер ведомства полковник Дмитрий Гуцуляк на традиционном брифинге.

Так, по данным ГУР, с 22 июля с.г. оккупанты активизировали подготовку артиллерийских подразделений, в т.ч. по сокращению сроков их выдвижения на передовую из районов сосредоточения. При этом, возросла интенсивность работ по оборудованию дополнительных артиллерийских огневых позиций вблизи линии соприкосновения.

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В то же время, по сообщению украинской разведки, в подконтрольных противнику средствах массовой информации выросло количество искаженных и ложных сообщений об агрессивности намерений командования операции Объединенных сил.

"Таким образом противник заблаговременно готовит оправдание возможных провокационных обстрелов позиций украинских подразделений", - сообщил Гуцуляк.