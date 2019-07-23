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 Враг обустраивает дополнительные артиллерийские огневые позиции вблизи линии соприкосновения на Донбассе, - Минобороны

Командование российских оккупационных войск повышает готовность к применению артиллерии соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщил спикер ведомства полковник Дмитрий Гуцуляк на традиционном брифинге.

Так, по данным ГУР, с 22 июля с.г. оккупанты активизировали подготовку артиллерийских подразделений, в т.ч. по сокращению сроков их выдвижения на передовую из районов сосредоточения. При этом, возросла интенсивность работ по оборудованию дополнительных артиллерийских огневых позиций вблизи линии соприкосновения.

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В то же время, по сообщению украинской разведки, в подконтрольных противнику средствах массовой информации выросло количество искаженных и ложных сообщений об агрессивности намерений командования операции Объединенных сил.

"Таким образом противник заблаговременно готовит оправдание возможных провокационных обстрелов позиций украинских подразделений", - сообщил Гуцуляк.

Источник: https://censor.net.ua/n3139153
 
 
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зачем им это? ведь вазелин за все договорился и наконец то постоянное перемирие настало. не то что при пете. уже не стреляют.
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следующий шаг отвод вооружений, а они позиции строят
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А що наші, проводять симетричні засоби, чи як?
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Нашим не можна. Вони повинні проявити доброзичливість, відступити, розібравши всі укріплення, щоб ті не заважали сепарам і кацапам вільно рухатися в напрямку Дніпра
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ну?..як ви знаєте де..то чого туда не вье***ати.артелерією?
чи міноборони чекає коли сепари облаштуються, папьют баяркі і почнуть стріляти по наших хлопцях ? Ворог облаштовує додаткові артилерійські вогневі позиції поблизу лінії зіткнення на Донбасі, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9048
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А це "отци-командіри" з Генштабі підходили, питалися, що це "ополчєнци" копають? Може криницю? Може погріб? Зєля ж війну припинив. Нє?
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Подготовка к освобождению (свежих,получивших рос.паспорт) граждан россии в активной фазе.
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не сійте паніку - зебенятко відведе наших подальше і вороги не дістануть!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг обустраивает дополнительные артиллерийские огневые позиции вблизи линии соприкосновения на Донбассе, - Минобороны
 
 
 
 
 
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