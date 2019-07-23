 "Необходимо сохранить Министерство молодежи и спорта и не допустить его сокращения", - Жданов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ММСУ.
"Моя просьба и рекомендация к новой власти - необходимо сохранить Министерство молодежи и спорта и не допустить его сокращения", - заявил Жданов.
"Следует продолжить все те позитивные шаги, которые нам удалось сделать за последние 5 лет: новые конкурсы и возможности для молодежи, мероприятия национально-патриотического воспитания, повышение призовых и зарплат спортсменам и тренерам, закупка современного спортивного оборудования, программы восстановления и развития спортивной инфраструктуры", - добавил Жданов.
По его словам, функционирование Минспорта как отдельного и самостоятельного органа исполнительной власти является очень важным для молодежной среды и национальных сборных команд, которые прославляют Украину на международной арене.
"Министерства молодежи и спорта в различных конфигурациях - существуют практически в каждой стране Европы в т.ч. входящих в Евросоюз. Например, в соседней Польше есть Министерство спорта и туризма. Во Франции многие десятилетия функционирует Министерство молодежи и спорта. Молодежь и спорт должны оставаться отдельными приоритетным направлением государственной политики в Украине", - подчеркнул глава министерства.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает идею объединения Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерство молодёжи и спорта Украины, которую раньше озвучивали представители его команды.
А профессиональный бокс ?!
И вообще - не спорт нужно развивать , а физическую культуру и без всякой натяжки на возраст .
І куріння?
Я б так не сказав, в порівнянні з іншими країнами (і навіть Європи) кількість спортивних майданчиків набагато більше.
Шкода тільки, що мерів таких вибирають, что забудовують в першу чергу саме спортмайданчики - але же саме така політика забудови це виключно місцева корупція ...
Бо центральна влада як раз обмежує законами таку спорудную діяльність !
І взагалі депутати не повинні будувати спортивні майданчики, а потім піаритися на них (хоча вони збудовані за кошти громади). Вони автоматом повинні з'являтись при забудові.
А шмарклі - вони одноразові, їх для того і насмикали чорти звідки всяких-ніяких, щоб на перших порах слухняно голосували в Раді не думаючи. Це - витратний матеріал, от за ними прийдуть, як у Стругацьких: "За сірими, обов'язково приходять чорні" Хто вони? хз. Але Чужі - це точно
Українські спортсмени досі їздять на змаганння в росію...
тому твоє Міністерство на..уй потрібне,бо це не зупинило...
А министерство разрастается!
Если бы у них такое накопилось то североамериканские негры вместе с ку клукс кланом их бы враз отреформировали по методу мистера Линча.