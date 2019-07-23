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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Жданов (174) Зеленский (2265) Министерство молодежи и спорта (63)

 "Необходимо сохранить Министерство молодежи и спорта и не допустить его сокращения", - Жданов

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов прокомментировал планы новой власти относительно возможного присоединения Министерства молодежи и спорта к Министерству культуры и Информационной политики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ММСУ.

"Моя просьба и рекомендация к новой власти - необходимо сохранить Министерство молодежи и спорта и не допустить его сокращения", - заявил Жданов.

"Следует продолжить все те позитивные шаги, которые нам удалось сделать за последние 5 лет: новые конкурсы и возможности для молодежи, мероприятия национально-патриотического воспитания, повышение призовых и зарплат спортсменам и тренерам, закупка современного спортивного оборудования, программы восстановления и развития спортивной инфраструктуры", - добавил Жданов.

По его словам, функционирование Минспорта как отдельного и самостоятельного органа исполнительной власти является очень важным для молодежной среды и национальных сборных команд, которые прославляют Украину на международной арене.

"Министерства молодежи и спорта в различных конфигурациях - существуют практически в каждой стране Европы в т.ч. входящих в Евросоюз. Например, в соседней Польше есть Министерство спорта и туризма. Во Франции многие десятилетия функционирует Министерство молодежи и спорта. Молодежь и спорт должны оставаться отдельными приоритетным направлением государственной политики в Украине", - подчеркнул глава министерства.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает идею объединения Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерство молодёжи и спорта Украины, которую раньше озвучивали представители его команды.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139151
 
   
 Топ комментарии
 
все таварищ Жданов.. вынимай рыло из корыта "Необходимо сохранить Министерство молодежи и спорта и не допустить его сокращения", - Жданов - Цензор.НЕТ 9877
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замечательная должность у ЖДАНОВА.... КРАСИВАЯ ТАКАЯ.....ВСЕ МОЛОДЫЕ, красивые. спортивные.... (ляпота а не работа....) общаешся с позитивными людьми...поездки за границу. делегации. спорт. обстановка... награждать спортсменов...один позитив...и бабло пилить ещё в карман...а на деле мало что уделяется людям которые калечаться на тренировках ....(( не должность а мечта путешественника...
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Да ну... "Квартал-95" имеет одну задачу: отбить бабки, вложенные Беней в избирательную кампанию. После этого - можно сваливать в Ростов.
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президенту підказали - олімпіада не на часі
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Олекса Моцно Лютий‏ @tendertorg21Ще б сказали буряту що вишиванка наша українська вдягається по верх штанів а не заправляється в труси "Необходимо сохранить Министерство молодежи и спорта и не допустить его сокращения", - Жданов - Цензор.НЕТ 9477
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шо ж воно таке маленьке?
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порохняве...поверх шароварів а не штанів
"Необхідно зберегти Міністерство молоді та спорту й не допустити його скорочення", - Жданов - Цензор.НЕТ 7343
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Прогугли ДЕСЯТКИ фото Юща і Пепса із заправленими в штани вишиванках. "Необхідно зберегти Міністерство молоді та спорту й не допустити його скорочення", - Жданов - Цензор.НЕТ 3439
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Вообще-то название по-дебильному написанно . Будто если знаменитому марафонцу из Камеруна и олимпийскому чемпиону не 44 года ...
А профессиональный бокс ?!

И вообще - не спорт нужно развивать , а физическую культуру и без всякой натяжки на возраст .
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Фізичну культуру як раз найбільше і нищать.
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Культивуючи горілку з салом?
І куріння?
Я б так не сказав, в порівнянні з іншими країнами (і навіть Європи) кількість спортивних майданчиків набагато більше.
Шкода тільки, що мерів таких вибирають, что забудовують в першу чергу саме спортмайданчики - але же саме така політика забудови це виключно місцева корупція ...
Бо центральна влада як раз обмежує законами таку спорудную діяльність !
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Скажу по Британії. По їхніх містобудівних нормах на 1000 мешканців обов'язковим є виділення 800 кв.м. на прибудинкові спортивні локації. Для порівняння в Україні на 1000 рил - 10 квадратів. Відчуйте різницю.
І взагалі депутати не повинні будувати спортивні майданчики, а потім піаритися на них (хоча вони збудовані за кошти громади). Вони автоматом повинні з'являтись при забудові.
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замечательная должность у ЖДАНОВА.... КРАСИВАЯ ТАКАЯ.....ВСЕ МОЛОДЫЕ, красивые. спортивные.... (ляпота а не работа....) общаешся с позитивными людьми...поездки за границу. делегации. спорт. обстановка... награждать спортсменов...один позитив...и бабло пилить ещё в карман...а на деле мало что уделяется людям которые калечаться на тренировках ....(( не должность а мечта путешественника...
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все таварищ Жданов.. вынимай рыло из корыта "Необходимо сохранить Министерство молодежи и спорта и не допустить его сокращения", - Жданов - Цензор.НЕТ 9877
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Olduser‏ @travel_ANDdream 11 ч.11 часов назад

А шмарклі - вони одноразові, їх для того і насмикали чорти звідки всяких-ніяких, щоб на перших порах слухняно голосували в Раді не думаючи. Це - витратний матеріал, от за ними прийдуть, як у Стругацьких: "За сірими, обов'язково приходять чорні" Хто вони? хз. Але Чужі - це точно
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Молодіжна політика - до культури, фізична культура/спорт - до освіти.
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і у кожному районі сидить зав віділом культури та спорту...і нахріна вони там сидять отримуючи ставку 8000 плюс квартальну і т.д..та ще й відкати мають..та за агітацію за порохнявих їм капає..
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зачем спорт зачем молодежь только зеленая херня везде
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Жданов..
Українські спортсмени досі їздять на змаганння в росію...

тому твоє Міністерство на..уй потрібне,бо це не зупинило...
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Любая сфера, куда дотягивается потное государственное щупальце, сразу хереет
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А в ...іпло ! ..І так та культура на подсосі у бюджета ..як і спорт !. "Необхідно зберегти Міністерство молоді та спорту й не допустити його скорочення", - Жданов - Цензор.НЕТ 9139

"Необхідно зберегти Міністерство молоді та спорту й не допустити його скорочення", - Жданов - Цензор.НЕТ 1034
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а чем оно занималось все это время? какой от них толк? только деньги из бюджета получают..
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Зробити фотографію робочого часу в міністерстві і скоротити чинновників. Міністр має дев'ять заступників один- з Євроінтеграції, що він хоче інтегрувати в Європу? Мабуть сам ще не придумав. А така структура як Спортзабезпечення взагалі не займається тим що потрібно а іздить з перевірками того що самі не постачали івитрачає на це бюджетні гроші.
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Молодежь сокращается, спорткомплексы ...
А министерство разрастается!
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вечер перестает быть томным. свиношныри чуют что переведут их на голодный паек. То государственное кормило, что их кормило перестает наполняться.
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В США всього 8 міністерств, в Україні 19
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ну так в госдепе нету потужных мыролюбных свинореформистов.

Если бы у них такое накопилось то североамериканские негры вместе с ку клукс кланом их бы враз отреформировали по методу мистера Линча.
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От не хочет от кормушки уйти! А у нас во дворе разломали последнюю коробку, которую на зиму заливали и делали каток для района. Теперь строят супер-пупер бизнес торговый центр. И где министр?
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та я б його до міністерства сільського господарства приєднав, один фіг від усих толку.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Необходимо сохранить Министерство молодежи и спорта и не допустить его сокращения", - Жданов
 
 
 
 
 
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