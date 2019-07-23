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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
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Все про:Госпогранслужба (3376) пограничники (1201) США (15139)

 США предоставят украинским пограничникам два катера

США решили предоставить морской охране пограничной службы Украины два катера, которые будут обслуживать 25 человек.

Об этом сказал на международной конференции в Киеве советник по программе экспертного контроля и безопасности границ посольства США Кевин Кильер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы работаем с украинской стороной в вопросах охраны морских границ и выявили потребность в развитии не только инфраструктуры морских подразделений, но и необходимость обновления флота. Поэтому было принято решение о предоставлении морской охране пограничной службы двух катеров, которые будут обслуживать 25 человек", - сказал он.

В свою очередь, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор отметил, что США продолжат предоставлять помощь Украине в связи с агрессией Российской Федерации, в том числе на море. Он отметил, что безопасность в Азовском и Черном морях Украины - важный вопрос безопасности не только для Украины, но и для всего мира. США понимает, что Украина страдает от Российской Федерации в результате преграды свободы судоходства.

"Украина - это ворота между Востоком и Европой, поэтому мы должны помогать Украине", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139148
 
   
 Топ комментарии
 
в обмен на ЯО стоимостью миллиарды
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Тебя Игорь L покусал? Или заразил другим способом?
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Украине вообще нах нада флот тому що сравниться с парашинским нереально
а тому нада вложиться в многоцелевые ракетные комплексы способные раздолбать руссише флот
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Совет форумчанПравила форума
 
Все українське ЯО дісталось расскє **********....
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Катера це дуже цікаві пропозиції, але Україні потрібні ракетні фрегати! Потрібно вводити в склад ВМСУ ракетний крейсер Україна і готувати його під ракети середньої дальності які будуть нести ядерну зброю.
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Украине вообще нах нада флот тому що сравниться с парашинским нереально
а тому нада вложиться в многоцелевые ракетные комплексы способные раздолбать руссише флот
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Термін знищення Чорноморського флоту росії ядерною зброєю - кілька хвилин! Тому немає значення якої потужності у росії флот, якщо Україна буде мати ядерну зброю! А для того щоб успішно застосувати ядерну зброю потрібно мати крейсер на якому можна розмістити ракети з ядерними боєголовками, бо наземні шахти можуть бути визначені і знищені першим російським ядерним ударом і тільки морське базування ядерної зброї дозволяє гарантовано нанести відплатний удар по ворогу за будь яких обставин! Якщо крейсер буде знаходитись в Середземному морі, путін не зможе його знищити ядерним ударом, бо там близько ЄС, а крейсер зможе запустити ядерні ракети у відповідь на атаку путіна по Україні!
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Сратег, ти це реально про застосування ядерної зброї в Європі?
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Ядерну зброю застосує путін проти України вже в найближчі роки! Для цього путін вийшов з договору про скорчення ракет середньої та малої дальності РСМД, який забороняв розміщувати на європейській частині росії ракети з дальністю менше 5500км. Вихід з договора РСМД дозволяє путіну розмістити ракети з малими ядерними зарядами біля України для нанесення ядерних ударів по цілям в Україні! Американці повідомили про ядерні випробування які веде росія на архипелазі Нова Земля в Баренцевому морі. На думку американців росіяни на Новій Землі випробовують малі та надмалі ядерні заряди, скорше за все випробовують нові розробки ядерних боєвих частин ракет Калібр та Іскандер для використання проти України! Тому ядерна війна в Європі це вже не фантастика, а практично реальність! Зараз Україні потрібно в короткий термін відновити ядерну зброю наземного, повітряного та морського базування і цим убезпечити себе і всю Європу від ядерної війни!
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откуда у нас возьмется ЯО
при малейшем намеке на восстановление обороноспособности США сами попросят рашию оккупировать Украину
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КиМ с нищим народом и экономикой 50 - х годов прошлого века .

изготовил 2 (две)водородные бомбы и

18 ЯБЧ (ядерных Боевых Частей) для стратегических ракет класса " Хвасон 14.
И теперь Президент ТРАМП ездит к нему на аудиенцию !
Ким на стартовой позиции

подвижного стратегического комплекса " Хвасон 14".
Учитесь проигравшие все и всех, как надо делать политику для своей страны!

США нададуть українським прикордонникам два катери - Цензор.НЕТ 2969
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ким не отдал ЯО америке а послал нахй

у нас же США и Запад полностью вытянули к себе всех ученых и инженеров
на Рошене бимбу не сделаешь
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Мы по Севастополю ядерным оружием... путин по нашему крейсеру ядерным ударом... Ты вообще-то в курсе, что такое ядерное оружие ?
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А Вы в курсе ,
что ЯО - это оружие сдерживания .
Вот и Иран запустил свои центрифуги для получения U -235 , имея

в наличии 4 дивизии подвижных ПУ (пусковых установок ) шахтного горизонтального пуска .
США нададуть українським прикордонникам два катери - Цензор.НЕТ 613
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г*споди США предоставят украинским пограничникам два катера - Цензор.НЕТ 9799
я не вірю що ви серйозно пишеш свої коменти.
бо в такому разі це або графоманство, або..... США предоставят украинским пограничникам два катера - Цензор.НЕТ 3897
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ну да только руки выкрутило Украине именно США
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Рукі Українє викрутіла расска *********.
Бо у разі чого,США могли взяти українські РСП, під свій контроль.
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вот-вот, они нам должны дать 20 корветов, 10 фрегатов, тыщу Абрамсов и пару эскадрилий "эфок") Да и то ЯО дороже стоило(((
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Должны были ввести жесткое эмбарго как Рейган против СССР
и через год парашия бы рухнула это же столь очевидно
а щас дела идут так что США руками парашии уничтожает Украину а сами только смеются над дураками
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Спасут парашу.
Ибо даже если бы разваливалась, Путин скажет: ой, а мы не можем контролировать свои запасы БОВ и ЯО(снимайте ссанкции).
Мигом привезут ножек Обамы и фуражного корма для быдла. Че, забыл что в Британии было? Чуть-чуть отравы и обосрались все.... х.з. как такое возможно, хотя совок по части гадостей - первый в мире, наделал этого "добра" - на 50 планет хватит шоб остались только вирусы.
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Потеряв,
благодаря
турчинову и порошенко -
ВЕСЬ военно морской Флот Украины -
радуемся 2 - м озерным катерам .
А как же тогда быть с ракетным крейсером " Украина" достроенным на 90 процентов и

чуть - чуть не проданный на металлолом Свинарчуками и Ко .
Китай

сделал бы с нее (Украины) отличный современный океанский крейсер.
Украина ведь морская страна США предоставят украинским пограничникам два катера - Цензор.НЕТ 3749
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Курка, тобі щось кажуть прізвища Лазарєв і Ільїн?
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Тебя Игорь L покусал? Или заразил другим способом?
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это по 12 членов экипажа и один капитан на два катера?
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надо быстрее брать, а Пьетро скажит шо он на кузне дешевле построит!)
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та не надо:у нас уже есть два айленда
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСША предоставят украинским пограничникам два катера
 
 
 
 
 
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