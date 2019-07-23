 США предоставят украинским пограничникам два катера

Об этом сказал на международной конференции в Киеве советник по программе экспертного контроля и безопасности границ посольства США Кевин Кильер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы работаем с украинской стороной в вопросах охраны морских границ и выявили потребность в развитии не только инфраструктуры морских подразделений, но и необходимость обновления флота. Поэтому было принято решение о предоставлении морской охране пограничной службы двух катеров, которые будут обслуживать 25 человек", - сказал он.
В свою очередь, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор отметил, что США продолжат предоставлять помощь Украине в связи с агрессией Российской Федерации, в том числе на море. Он отметил, что безопасность в Азовском и Черном морях Украины - важный вопрос безопасности не только для Украины, но и для всего мира. США понимает, что Украина страдает от Российской Федерации в результате преграды свободы судоходства.
"Украина - это ворота между Востоком и Европой, поэтому мы должны помогать Украине", - сказал он.
а тому нада вложиться в многоцелевые ракетные комплексы способные раздолбать руссише флот
при малейшем намеке на восстановление обороноспособности США сами попросят рашию оккупировать Украину
изготовил 2 (две)водородные бомбы и
18 ЯБЧ (ядерных Боевых Частей) для стратегических ракет класса " Хвасон 14.
И теперь Президент ТРАМП ездит к нему на аудиенцию !
Ким на стартовой позиции
подвижного стратегического комплекса " Хвасон 14".
Учитесь проигравшие все и всех, как надо делать политику для своей страны!
у нас же США и Запад полностью вытянули к себе всех ученых и инженеров
на Рошене бимбу не сделаешь
что ЯО - это оружие сдерживания .
Вот и Иран запустил свои центрифуги для получения U -235 , имея
в наличии 4 дивизии подвижных ПУ (пусковых установок ) шахтного горизонтального пуска .
я не вірю що ви серйозно пишеш свої коменти.
бо в такому разі це або графоманство, або.....
Бо у разі чого,США могли взяти українські РСП, під свій контроль.
и через год парашия бы рухнула это же столь очевидно
а щас дела идут так что США руками парашии уничтожает Украину а сами только смеются над дураками
Ибо даже если бы разваливалась, Путин скажет: ой, а мы не можем контролировать свои запасы БОВ и ЯО(снимайте ссанкции).
Мигом привезут ножек Обамы и фуражного корма для быдла. Че, забыл что в Британии было? Чуть-чуть отравы и обосрались все.... х.з. как такое возможно, хотя совок по части гадостей - первый в мире, наделал этого "добра" - на 50 планет хватит шоб остались только вирусы.
благодаря
турчинову и порошенко -
ВЕСЬ военно морской Флот Украины -
радуемся 2 - м озерным катерам .
А как же тогда быть с ракетным крейсером " Украина" достроенным на 90 процентов и
чуть - чуть не проданный на металлолом Свинарчуками и Ко .
Китай
сделал бы с нее (Украины) отличный современный океанский крейсер.
Украина ведь морская страна