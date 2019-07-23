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 Политика Украины, Экономика
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Все про:аудит (273) тендер (575) Укроборонпром (737)

 "Укроборонпром" объявил тендер на международный финаудит за 32,5 млн

Государственный концерн Укроборонпром объявил тендер на международный финансовый аудит стоимостью 32,5 млн грн.

Об этом свидетельствует объявление госконцера на портале ProZorro, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, старт аукциона запланирован на 26 сентября. Конечный срок подачи тендерных предложений – 21 августа, окончательный срок аудита – 10 апреля 2021 года.

Договором предусмотрен аудит консолидированной/комбинированной отчетности концерна и всех предприятий, которые входят "Укроборонпром" за 2018 и 2019 годы в соответствии с МСФО. Аудитор должен будет предоставить аудиторские выводы о достоверности данных отчетности.

Кроме того, договор предусматривает консультационную помощь "Укроборонпрому" в виде методологических консультаций и семинаров по вопросам применения МСФО.

Читайте также: Проведение аудита "Укроборонпрома" - одна из самых приоритетных задач. Он может начаться уже в сентябре, - глава набсовета госконцерна Абрамавичус

Условия оплаты за услуги аудита предусматривает внесение 40% оплаты до 15 марта 2020 года, и 60% - в течение пяти банковских дней с даты подписания сторонами акта предоставления соответствующей части услуг.

Напомним, 19 июля Кабмин выделил 32,5 млн грн на международный аудит Государственного концерна "Укроборонпром".

Источник: https://censor.net.ua/n3139147
 
   
 Топ комментарии
 
Клоун на пенсию пойдет, а вы, кретины, так и будете Петины фотки постить и папередника во всем винить...
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За чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет?
"Укроборонпром" оголосив тендер на міжнародний фінаудит за 32,5 млн - Цензор.НЕТ 4300
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За два года или ишак сдохнет или падишах....
Стесняюсь спросить а за 2014-2017 аудит проводить не будем, ну тогда как раз свиньи особо резвился в закромах? "Укроборонпром" огласил тендер на международный финаудит за 32,5 млн - Цензор.НЕТ 5107
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Для дебилов-за предыдущие года аудит уже идет
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А от чего сново такая избирательность в периоде подлежащим проверке? Почему не проверить с момента создания Укроборонпрома Януковощем?
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за 1,5 года-32 лимона.... если проверять с самого начала, Украина по миру пойдет)))
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А кто определил стоимость такого выборочного по времени аудита? Беня? "Аудиторы" КАЛОмойского будут проводить аудит? Из Швейцарии или из Израиля?
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З 4 найбільших аудиторських контор, 2 належать британцям, 1 голандцям (також підконтрольна Британії) і одна американська. А тепер вгадайте хто буде проводити аудит.
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красавцы!, сначала тырят сами у себя, потом аудируют на 32 лимона , не удивлюсь, если аудит ничего не найдут и закажут новый аудит на старый аудит))))
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новых картинок с Порошенко после победы двухтурового нет а кушать очень хочется. Приходится пропагандисту перепечатывать одно и то же многократно. 06.07.2019 22:14
 А было время-только под одной статьёй пропагандист радостно втюхивал 30 эфэсбэшных картинок.

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Клоун на пенсию пойдет, а вы, кретины, так и будете Петины фотки постить и папередника во всем винить...
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Петька думал, что он самыц умный. Ща буржуи быстро разьерутся, сколько их бабла напилили
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чуть больше ляма евро?

ЭТО КОПЕЙКИ !!!

"Свинарчуки" на одних "дырявых бронежилетах" в 10 раз больше заработали

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Ось тебе і допитаємо свідком. Попередимо про кримінальну відповідальність і вперед.
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Не треба жалкувати гроші на аудит. В крадунів в сотні разів більше грошей накрадено.
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так, тобі пенсіонеру, моїх податків ніколи не шкода. Я звик.
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Після аудиту Свинарчуки та інша наволоч поверне кошти,які перевершать витрати і наступникам буде наука.
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по перше може виявитись що збитки не встановлять, або вони будуть менші за вартість аудіту. По друге результат аудіту не є доказом, і потрібна буде експертиза. По третє навіть якщо встановлять порушення, вони будуть різнопланові і інкримінувати їх одній особі не вдасться, По четверте, порушення будуть в діях посадових осіб нижньої ланки.
Як враховуючи усе це ув'язати із вашим постом?
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навіть не смішно. Ви там взагалі ох..ли? Визнали на міжнародному рівні що грабують армію і просять добрих дядечок щоб підрахували збитки від власного грабунку та ще вкраденими роботу будуть оплачувати "Укроборонпром" оголосив тендер на міжнародний фінаудит за 32,5 млн - Цензор.НЕТ 3333 Ви в своєму розумі? Де ще в світі існує таке?
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За чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет?
"Укроборонпром" оголосив тендер на міжнародний фінаудит за 32,5 млн - Цензор.НЕТ 4300
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Укроборонпром" объявил тендер на международный финаудит за 32,5 млн
 
 
 
 
 
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