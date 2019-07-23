 "Укроборонпром" объявил тендер на международный финаудит за 32,5 млн

Об этом свидетельствует объявление госконцера на портале ProZorro, передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, старт аукциона запланирован на 26 сентября. Конечный срок подачи тендерных предложений – 21 августа, окончательный срок аудита – 10 апреля 2021 года.

Договором предусмотрен аудит консолидированной/комбинированной отчетности концерна и всех предприятий, которые входят "Укроборонпром" за 2018 и 2019 годы в соответствии с МСФО. Аудитор должен будет предоставить аудиторские выводы о достоверности данных отчетности.

Кроме того, договор предусматривает консультационную помощь "Укроборонпрому" в виде методологических консультаций и семинаров по вопросам применения МСФО.

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Условия оплаты за услуги аудита предусматривает внесение 40% оплаты до 15 марта 2020 года, и 60% - в течение пяти банковских дней с даты подписания сторонами акта предоставления соответствующей части услуг.

Напомним, 19 июля Кабмин выделил 32,5 млн грн на международный аудит Государственного концерна "Укроборонпром".