EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия
  1171  12
Все про:взятка (4634) Киев (17722) прокурор (896) ГБР (446)

 Прокурора Киевской местной прокуратуры будут судить за $1,5 тыс. взятки, - ГБР

Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении действий прокурора Киевской местной прокуратуры. Его подозревают в получении взятки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что за неправомерную выгоду в размере 1,5 тыс. долларов США прокурор обещал решить вопрос о назначении наказания, не связанного с лишением свободы.

В отношении прокурора открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

В случае доказательства вины, правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Советница главы столичной РГА попалась на взятке в 650 тыс. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3139145
 
 
 Топ комментарии
 
Тільки навколо "діамантових" прокурорів - моторошна тиша..
 показать весь комментарий
 
Это политические репрессии. Да, дякулы?
 показать весь комментарий
 
что-то обмельчала прокурватура при юГике. уже на такие мелочи разменивается, как полторы штуки.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тільки навколо "діамантових" прокурорів - моторошна тиша..
 показать весь комментарий
 
 
оце тобі на! Обніщали прокурви, тра' їм оклад повисити, шоп по півтори штуки не брали. Хіба це гроші? - сльози!!! Опозорив цех!!! Мінімальна взятка прокурора повинна бути не менше п'яти кілобаксів
 показать весь комментарий
 
ну вот ...боролся за наказание ,не связанное с лишением свободы,а для себя нарвался на связанное Прокурора Киевской местной прокуратуры будут судить за $1,5 тыс. взятки, - ГБР - Цензор.НЕТ 4391.
и толку с того ,шо он иурыст,если даже для себя не может предвидеть последствия?
 показать весь комментарий
 
Зеля, хватит репрессировать патриотов! Верните нам мародёра!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ага,щаззз....от прямо так візьмуть,і засудять... відразу після ефремки хіба шо...
 показать весь комментарий
 
что-то обмельчала прокурватура при юГике. уже на такие мелочи разменивается, как полторы штуки.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрокурора Киевской местной прокуратуры будут судить за $1,5 тыс. взятки, - ГБР
 
 
 
 
 
 вверх