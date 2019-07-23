 Прокурора Киевской местной прокуратуры будут судить за $1,5 тыс. взятки, - ГБР

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что за неправомерную выгоду в размере 1,5 тыс. долларов США прокурор обещал решить вопрос о назначении наказания, не связанного с лишением свободы.

В отношении прокурора открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

В случае доказательства вины, правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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