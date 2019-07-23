 Обязательное юридическое образование для генпрокурора и сокращение штата, - кандидат в нардепы от СН Монастырский о реформе ГПУ

Как сообщает Цензор.НЕТ, кандидат от СН Денис Монастырский рассказал в интервью изданию theБабель, что реформу планируют начать с требований к генеральному прокурору.

"Мы должны вернуть требование о юридическом образовании для руководителя ведомства. Это должен быть человек с высшим юридическим образованием, профессионал, но необязательно из органов прокуратуры, это могут быть смежные профессии", - заявил Монастырский.

Он напомнил, что с 22 ноября этого года прокуратуру лишат функции следствия. "Здесь важно не упустить ряд важных дел, которые расследуются давно. Например, дела Майдана, которыми занимается управление спецрасследований ГПУ. Возможно, его сотрудники станут процессуальными руководителями в этих делах и будут помогать следователям того же ГБР", - добавил кандидат в нардепы.

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Кроме того, в пропрезидентской партии планируют провести аудит работы ГПУ и сократить подразделения с дублирующимися функциями: "Например, в Генпрокуратуре есть подразделение, которое обеспечивает деятельность генерального прокурора и его заместителей. За годы работы ГПУ его штат значительно раздули, и его надо сократить".

При этом Монастырский не уточнил, какие именно кандидатуры рассматриваются у Зеленского на должность генпрокурора.