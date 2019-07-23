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 Обязательное юридическое образование для генпрокурора и сокращение штата, - кандидат в нардепы от СН Монастырский о реформе ГПУ

В партии "Слуга народа" (СН), которая по предварительным результатам выборов набирает большинство в парламенте, готовят реформу прокуратуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кандидат от СН Денис Монастырский рассказал в интервью изданию theБабель, что реформу планируют начать с требований к генеральному прокурору.

"Мы должны вернуть требование о юридическом образовании для руководителя ведомства. Это должен быть человек с высшим юридическим образованием, профессионал, но необязательно из органов прокуратуры, это могут быть смежные профессии", - заявил Монастырский.

Он напомнил, что с 22 ноября этого года прокуратуру лишат функции следствия. "Здесь важно не упустить ряд важных дел, которые расследуются давно. Например, дела Майдана, которыми занимается управление спецрасследований ГПУ. Возможно, его сотрудники станут процессуальными руководителями в этих делах и будут помогать следователям того же ГБР", - добавил кандидат в нардепы.

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Кроме того, в пропрезидентской партии планируют провести аудит работы ГПУ и сократить подразделения с дублирующимися функциями: "Например, в Генпрокуратуре есть подразделение, которое обеспечивает деятельность генерального прокурора и его заместителей. За годы работы ГПУ его штат значительно раздули, и его надо сократить".

При этом Монастырский не уточнил, какие именно кандидатуры рассматриваются у Зеленского на должность генпрокурора.

Источник: https://censor.net.ua/n3139144
 
 
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А для начальника СБУ юридическое образование не надо ?
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Цікаво - у Міхо є юридична освіта? Професійного досвіду - більш , ніж достатньо.. Чому б і ні? Обязательное юридическое образование для генпрокурора и сокращение штата, - кандидат в нардепы от СН Монастырский о реформе ГПУ - Цензор.НЕТ 4502
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якого досвіду?як гвалтувати опонентів у тюрмах?він ще не відбув терміну покарання у грузії,а ти иому прокурора хцеш віддати.
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Міхєїл Ніколозович, перелогіньтесь...

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тобто для баканова не потрібна ані служба в армії, ані відповідна освіта...опонентам закон, своїм все
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та ладно...и так ясно,что надо от юрика избавиться Обязательное юридическое образование для генпрокурора и сокращение штата, - кандидат в нардепы от СН Монастырский о реформе ГПУ - Цензор.НЕТ 7061.не получится по образованию-найдут любой другой повод.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбязательное юридическое образование для генпрокурора и сокращение штата, - кандидат в нардепы от СН Монастырский о реформе ГПУ
 
 
 
 
 
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