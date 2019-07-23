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 "Режим тишины" на Донбассе нарушен: враг обстрелял позиции ВСУ под Луганским, - Минобороны

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе во вторник утром обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия украинские позиции в районе н.п. Луганское

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщил спикер ведомства полковник Дмитрий Гуцуляк на традиционном брифинге.

"Сегодня, 23 июля, враг один раз применял оружие по нашим позициям. С 08:50 по направлению от оккупированного села Нижнее Лозовое противник в течение 10 минут вел прицельный обстрел из гранатометов и стрелкового оружия по нашим защитникам н.п. Луганское", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки обстрелов на Донбассе не зафиксировано, потерь со стороны ВСУ нет, - штаб ОС

Гуцуляк отметил, что потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеского обстрела нет.

"Огонь в ответ наши военнослужащие не открывали, неукоснительно соблюдая всеобъемлющий "режим тишины", - сказал спикер Минобороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3139143
 
 
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Хтось здивований ? окрім зомбованих зелебобіків ?
вони ж так за мир раділи, вже і з кацапнею їхню кацапську перемогу миром відзначали.
а тут нате вам
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Давай порохосрань расскажи сколько раз Парашенко подписывал перемирия и отводил технику "Режим тишины" на Донбассе нарушен: враг обстрелял позиции ВСУ под Луганским, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1089
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а може давайте почуємо репліку зеленосрані, чому він вперто повторює помилки людини якукритикував їхній улюблений лідер ?
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Где там гаранты перемирия. Притащить мразоту на веревке на Майдан для вынесения наказания. "Режим тишины" на Донбассе нарушен: враг обстрелял позиции ВСУ под Луганским, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4211
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Тих виродків, які уклали таке "перемир'я", на передову, терміном не менше один місяць.
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