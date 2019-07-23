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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Решения в треугольнике президент-парламент-правительство будут приниматься совместно и публично, - Разумков

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков уверен, что решения в рамках будущего властного треугольника Офис президента – Верховная Рада – Кабинет министров будут приниматься открыто и публично, и будут вырабатываться в процессе дискуссии, в том числе, с привлечением гражданского общества.

"Я думаю, что это будет открытый механизм. Это будет абсолютно правильно и с точки зрения государственного поведения, и с точки зрения честности перед избирателями, и с точки зрения эффективности работы. Потому что чаще всего кулуарные переговоры носили какой-то интерес, как правило, имеющий мало общего с юридической прозрачностью", - сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Разумков отметил, что принимаемые властью решения будут рождаться в процессе совместной работы Офиса президента, парламента и правительства. "И не только этих трех, потому что есть еще четвертая власть (СМИ. – Ред.), есть еще гражданское общество. Есть и многие другие составляющие, в том числе, расширение норм прямой демократии, о которых мы говорим", - добавил он.

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Разумков указал, что точек принятия решений не будет много, должна быть одна общая точка, но сходиться в эту точку и приходить к решению нужно будет с разных направлений. "И главное, чтобы эти решения были направлены на качественные изменения в стране", - подчеркнул он.

Источник: https://censor.net.ua/n3139141
 
 
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калько с эрефии вовочка и его димочка, за ними бурят, уже все было
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это как с мовним законом- на странице зебобы запили опрос ,но когда оказалось ,что большинство за -опрос просто удалили
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В смысле? А как же парламентско-президентский формат управления закрепленный в Конституции? Что значит совместно? В Украине больше нет независимых ветвей власти? Да здравствует монархия?
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Візуалізація частини "трикутника" влади + "народ"...

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Пан Атаман Грициан Тавричеський
Попандопало, повтори, пускай привыкают (с)
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Людина яка вже 4 місяці обманює народ і приховує усе, що тільки можливо, заговорила про публічність. Я ще "молодому риго-аналу" не вірив...
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Тільки нікому це не кажіть. Це означає, що у вас є мізки, а зараз це в тренді.
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Почему не подписан закон об импичменте ?
Фюрер боится что старая Рада соберётся и отстранит его от власти.
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Роль Фюрера грає кловун, і Закони його для вистави, а не для життя. Тому коли ВРУ прийняла Закон що можно застосувати реально, кловун наклав у штани, і вирішив почекати поки лояльна ВРУ прийме нежиттєздатний папірець, для лохів.
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Решение будет принимать Игорь Валерьевич, а вы будите играть роль "совместного и публичного" принятия!
И точка!
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У этого кацапа сегодня словесный понос)
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все тамбовские начинают срочно пенять на якобы ошибку, проходи убогое уже)
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Интересно бы глянуть на лицо Коломойского, когда он это читает
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Конечно, и сборная из нарида, состоящая из свадебных фотографов и учителей мл. классов добавит этому действу легитимности...
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самые умные из лабухов становятся свадебными фотографами
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Повелазили порохогівноботи вже ваш пахан сосе магічний жезл. Ще є 8 відсотків наївних аутистів які важають що шоколадне гівно щось зробило хороше для України.
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Ущербная логика считать всех, кто критикует некомпетентность "Зе-команды" сторонниками Порошенко!
Ты даже не допускаешь, что может быть мы за Ляшко, Юлю или Тягнибока???
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Ну, прямо как у соседей: *****+конь+тувинец, все по телевизору с контактным номером.
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Пересични Призыденты прочитали, почесали, где обычно чешется, и, важно отрыгнув, согласились, бо с ними теперь вроде как и советуются...😁😁😁
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешения в треугольнике президент-парламент-правительство будут приниматься совместно и публично, - Разумков
 
 
 
 
 
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