 19-летний парень устроил стрельбу в кафе в Одессе в ответ на просьбу оплатить счет, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Приморский отдел полиции в г. Одессе.
По данным полиции, инцидент произошел ночью в одном из кафе в Приморском районе, куда нетрезвый 19-летний молодой человек пришел с другом.
"Как только друзья устроились за столиком, персонал заведения узнал в них недавних посетителей, которые не рассчитались по чеку. По просьбе оплатить долг или покинуть заведение друзья отреагировали агрессивно и начали конфликтовать. Уже на улице один из них достал пневматический пистолет и, угрожая работникам ночного заведения, совершил в их сторону несколько выстрелов. В результате происшествия никто не пострадал", - сказано в сообщении.
Работники Приморского отдела полиции установили личности двух хулиганов.
19-летнему стрелку объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится под домашним арестом. Пистолет изъят.
Его товарищ привлечен к административной ответственности по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП.
p.s. не о чем больше писать? что за кликбейт?
А легальну зброю цей гопнічек навряд чи зміг би собі дозволити, адже в нього просто не вистачило б бабок на пістолет і мито, яке береться при оформленні дозволу на зброю!
Может у него субсидия...
З власного досвіду судиш?