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 Происшествия
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 19-летний парень устроил стрельбу в кафе в Одессе в ответ на просьбу оплатить счет, - полиция

В Одессе посетитель кафе устроил стрельбу в ответ на просьбу оплатить счет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Приморский отдел полиции в г. Одессе.

По данным полиции, инцидент произошел ночью в одном из кафе в Приморском районе, куда нетрезвый 19-летний молодой человек пришел с другом.

"Как только друзья устроились за столиком, персонал заведения узнал в них недавних посетителей, которые не рассчитались по чеку. По просьбе оплатить долг или покинуть заведение друзья отреагировали агрессивно и начали конфликтовать. Уже на улице один из них достал пневматический пистолет и, угрожая работникам ночного заведения, совершил в их сторону несколько выстрелов. В результате происшествия никто не пострадал", - сказано в сообщении.

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Работники Приморского отдела полиции установили личности двух хулиганов.

19-летнему стрелку объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится под домашним арестом. Пистолет изъят.

Его товарищ привлечен к административной ответственности по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП.

Источник: https://censor.net.ua/n3139140
 
 
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"... при этом один из официантов дважды пёрднул"...

p.s. не о чем больше писать? что за кликбейт?
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Даєш вільний продаж зброї короткоствольної !!!! Дибілам. Я за . Може хоча б так їх стане менше. Хоча навряд. Природа їх завжди відновлює більшістю.
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Давайте заборонимо продаж кухонних ножів....
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А у нього зброя легальна була? Навпаки, у випадку легалізації зброї подібні дебіли мають більше шансів отримати отвєтку, бо у громадян може виявитися легальний пістоль для самооборони.

А легальну зброю цей гопнічек навряд чи зміг би собі дозволити, адже в нього просто не вистачило б бабок на пістолет і мито, яке береться при оформленні дозволу на зброю!
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Там , где применяется оружие( пусть даже травматическое. Ты хрен увидишь разницу между травматиком и боевым. Особенно ночью, особенно человеку, который оружия в руках не держал.) не может быть хулиганства.
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Может у него субсидия, а официант не разобрался ? 19-летний парень устроил стрельбу в кафе в Одессе в ответ на просьбу оплатить счет, - полиция - Цензор.НЕТ 2603
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00-Саша+Саша+Саша
Может у него субсидия...
З власного досвіду судиш? 19-летний парень устроил стрельбу в кафе в Одессе в ответ на просьбу оплатить счет, - полиция - Цензор.НЕТ 7413

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Це порохобот якому пєтя не заплатив😄
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Та нє, це майбутній слуга народу, рєшил атпразнавать пабєду на вибарах. Вже платить нікому ні за що не треба, чи ти не в курсі?
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Точно зебобик...подумал что конец эпохи бедности распространяется и на оплату счетов в кафе.... 19-летний парень устроил стрельбу в кафе в Одессе в ответ на просьбу оплатить счет, - полиция - Цензор.НЕТ 1929
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Мусора совсем деградировали, за воздушками гоняются. Спички скоро станут отбирать?
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Их надо на счётчик ставить.Раньше при савке рецидивист каждую неделю отмечался в РОВД.Сейчас достаточно электронный браслет на шею с прослушкой и пищалкой.Ни одно приличное заведение,да и банда в свою компанию не пустят.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия19-летний парень устроил стрельбу в кафе в Одессе в ответ на просьбу оплатить счет, - полиция
 
 
 
 
 
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