 19-летний парень устроил стрельбу в кафе в Одессе в ответ на просьбу оплатить счет, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Приморский отдел полиции в г. Одессе.

По данным полиции, инцидент произошел ночью в одном из кафе в Приморском районе, куда нетрезвый 19-летний молодой человек пришел с другом.

"Как только друзья устроились за столиком, персонал заведения узнал в них недавних посетителей, которые не рассчитались по чеку. По просьбе оплатить долг или покинуть заведение друзья отреагировали агрессивно и начали конфликтовать. Уже на улице один из них достал пневматический пистолет и, угрожая работникам ночного заведения, совершил в их сторону несколько выстрелов. В результате происшествия никто не пострадал", - сказано в сообщении.

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Работники Приморского отдела полиции установили личности двух хулиганов.

19-летнему стрелку объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас он находится под домашним арестом. Пистолет изъят.

Его товарищ привлечен к административной ответственности по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП.