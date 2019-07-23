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 "Слуга народа" заявляет об организации подделки протоколов на округе №148 в пользу кандидата Мухтарова

В партии "Слуга народа" заявляют об организации подделки протоколов на округе №148 в пользу пользу Фахраддина Мухтарова, конкурента кандидата от президентской партии Анастасии Ляшенко.

Об этом "Слуга народа" сообщает на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Полтавщина, 148 округ: в ОИК организовали работу по подделке протоколов в пользу Фахраддина Мухтарова, конкурента кандидата от нашей партии Анастасии Ляшенко", - говорится в сообщении.

Протоколы, где Ляшенко имеет большинство голосов, якобы возвращают на УИК дорабатывать, однако фактически исправляют в пользу другого кандидата.

"Еще не обработаны полсотни протоколов. Но ОИК подсчет приостановила - закрыли здание. Местные люди организовали ночное дежурство, чтобы работники ОИК не собрались и по-тихому сделали черные дела", - заявляют в партии.

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"У меня на руках есть оригиналы протоколов-первичек, которые нам давали наши наблюдатели с участков. Я собираюсь сейчас буквально каждому человеку отдать в руки те протоколы. Посажу их в ОИК, и они будут ждать, когда та ОИК соберется, потому что, я так понимаю, они могут собраться в 7, 8, 12 ночи на какое-то свое заседание и довносить эти протоколы только уже со своими изменениями. Будем мониторить, чтобы наши цифры в протоколах совпадали с теми, которые подаются на ЦИК. Будем мониторить, чтобы наши цифры в протоколах совпадали с теми, которые подаются на ЦИК", - заявила Ляшенко.

Штаб "Слуги народа" в округе №148 вел параллельный подсчет голосов, а также на участках работали наблюдатели.

Отмечается, что руководитель штаба Юрий Бражник в подтверждение имеет протоколы с одних и тех же участков, где не совпадают цифры.

В партии информируют, что уже есть обращение к СМИ, полиции и общественности относительно недопущения правонарушений.

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Слуга народа заявляет об организации подделки протоколов на округе №148 в пользу кандидата Мухтарова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3139137
 
 
 Топ комментарии
 
тебе же рускавым по белому написали-72,2-это курс доллара при данной фотографии.
но сначала будет 43...
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еще одна слуга к корыту не пролезла? Бедолашечка "Слуга народа" заявляет об организации подделки протоколов на одном из округов - Цензор.НЕТ 54
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зебіли готові?"Слуга народа" заявляет об организации подделки протоколов на одном из округов - Цензор.НЕТ 9816
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На фото - опущенный до нуля мародёр Порошенко "Слуга народа" заявляет об организации подделки протоколов на одном из округов - Цензор.НЕТ 462
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тебе же рускавым по белому написали-72,2-это курс доллара при данной фотографии.
но сначала будет 43...
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Так быстренько скупайте доллары! Желательно, миллиардами. От этого его курс повысится.
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Не, опускающийся.
Опущенный окончательно будет сегодня.
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Фантазеры-прорицатели. "Слуга народа" заявляет об организации подделки протоколов на одном из округов - Цензор.НЕТ 2187
Вы уже все "угадали".
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Готов тебе продать по 65. Не проморгай свое счастье.
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А что это за припухший китаец справа? Пет Ал По? "Слуга народа" заявляет об организации подделки протоколов на одном из округов - Цензор.НЕТ 2901
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порхатобот, ты написал свои влажные фантазии в отношении Зеленского

а я приведу факт "успехов" шакаладной шоблы за 5 лет правления, ввиде графика курса гривны к доллару


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А ти не думав безтолковкою, що теперішній курс. це не заслуга Шмарклі, а усього навсього, наслідки Порошенка. Інерція валютного ринку, яка ось ось скінчиться. І от тоді прийде тверезе похміля для ЗЕбілоїдів.
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Да харе уже гадить, мудила, выборы закончились, делом займись, если ты способен хоть на какое-то реальное дело.
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ПЄСдюк, там має бути 8 , а не 24.45
І доречі , ви ПЄСдюки і на процентах крадете як ваш "лідер" , зімість 24.45 ставите 25.4 ....
Тебе ПЄСдюку нічо не змінить....тіко 2х1
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ти зебіл і цим все сказано, мізки з народження відсутні,тобі не диво. "Слуга народу" заявляє про організацію підробки протоколів на одному з округів - Цензор.НЕТ 6308
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От Слуг народу і треба починати виводити на чисту воду.
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Главный фальсификатор на этих выборах - это мародёр Порошенко, он не может честно участвовать в выборах. Только фальсификации с его стороны и со стороны его воровской банды.
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Що тут доводити, якщо Фахраддін Мухтаров іде за підтимки ПЕСу, хоча звичайний бізнесмен-бандюк?
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Конечно есть - для начала отстирать штаны от несданных анализов .
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зеро, ты снова здесь? Дома уже все переделал? "Слуга народа" заявляет об организации подделки протоколов на одном из округов - Цензор.НЕТ 9004
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Спочатку ти доведи кого і за що виводити, а вас виведуть після каденції Слуг народу.
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Почему я?
Кто обнаружил нарушения, тот и выведет!
У тебя есть факты против СН?
Вперед и с песней!
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Ти з цього почав коментар. Доведи, або зникни назавжди із Цензора.
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Мухтаров Фахраддін Аладдін-Огли - ставленник Порошенко и в его пользу перекладывают голоса за Анастасию Ляшенко от на округе команды Зеленского
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Хтось довів, що саме це там відбувається?
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Канэiно! И это был... внимание! трам-татарам-там-там... Николай Владимирович 369730fe "Слуга народа" заявляет об организации подделки протоколов на одном из округов - Цензор.НЕТ 2102
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Якщо копії, зняті з оригиналів не співпадають з виправленими протоколами - це все доказ того, що відбуваються фальсифікації.
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Коля, дайте стрим, накажитете плохишей...
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Может, хотя бы сейчас за фальсификации будут настоящие сроки?
Это принципиальный вопрос.
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Пора, пора вводити в дію новий виборчий кодекс. Пора! Щоб не було цієї гречної мажоритарки!
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Можна ввести в Конституцію керівну і спрямовуючу роль партії Слуга народу, а всі інші партії заборонити "Слуга народа" заявляет об организации подделки протоколов на одном из округов - Цензор.НЕТ 4790
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Скоріше приберуть з Конституції згадки про курс в ЄС і НАТО. І їм навіть заохочувати своїх союзників зажопів і ригів не доведеться - ті мовчки всі свої голоса віддадуть.
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бл..дь...( а хо це заблокував,як не БПП!(?
"Слуга народу" заявляє про організацію підробки протоколів на окрузі №148 на користь кандидата Мухтарова - Цензор.НЕТ 7366

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еще одна слуга к корыту не пролезла? Бедолашечка "Слуга народа" заявляет об организации подделки протоколов на одном из округов - Цензор.НЕТ 54
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Нужно вводить электронное онлайн -голосование,где не нужны протоколы и члены комиссий.Можно сразу смотреть нарастание итогов прямо на экране монитора или телевизора.Не нужен день тишины и запрет на агитацию в день выборов.Не нужны избирательные участки,ибо избиратели ,голосуют по телефону.Так в Эстонии.Такое внедряет Орда ,кое -где.Мне на смартфон приходила адресная агитация от одного кандидата -урки,явного сепаратиста.Гугл может всё.Настолько назойливо он всплывал,что приводил в бешенство.
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Результаты закрытого социологического опроса проводимого ассоциацией ESOMAR ( European Society of Marketing Research Professionals).
Партия "Слуга народа" 34,2 %
Партия "Европейская солидарность 10,6 %
Партия "Оппозиционная платформа - "За жизнь" 9.8 %
Партия "Голос" 6.8%
Партия "Всеукраинское объединение "Батькивщина" 6.4%
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бггг это в штабе Сказочного Петра опрос проводили?
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ПОСЛЕ ВЫБОРОВ, С ТАКИМ РЕЗУЛЬТАТОМ!, ГДЕ "СЛУГА НАРОДА" ИМЕЕТ СВОЮ КОАЛИЦИЮ!? - ТОЛЬКО НЕ НОРМАЛЬНЫЙ ЧЛЕН КОМИССИИ И ЛИБО КТО ДРУГОЙ НЕ ПОНИМАЕТ СВОЕЙ БЕСТОЛКОВКОЙ ЧЕМ ДЛЯ НИХ МОГУТ ЗАКОНЧИТСЯ ФАЛЬСИФИКАЦИИ. "Слуга народу" заявляє про організацію підробки протоколів на одному з округів - Цензор.НЕТ 555
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Мало вас зебанутих туди вже пролізло, так ні, ще подавай...
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можеш продовжувати плакатись... "Слуга народу" заявляє про організацію підробки протоколів на окрузі №148 на користь кандидата Мухтарова - Цензор.НЕТ 4584

"Слуга народу" заявляє про організацію підробки протоколів на окрузі №148 на користь кандидата Мухтарова - Цензор.НЕТ 2849 все.Ми рукаємось у Європу.

Vera Pavlova Sergey Shpilkin
конечно, это ожидаемо - местные князьки рулят. Но и тут барщина дала трещину - у нас многолетний хозяин города не смог провести своего человека - тот уступил (30%) заезжему подкупщику (34%), у кандидата от Зели третий результат (25%). В былые времена такой расклад быстро бы это пересчитали как надо. теперь нет - даже в комиссиях не так просто людей заставить заниматься фальсификациями
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа" заявляет об организации подделки протоколов на округе №148 в пользу кандидата Мухтарова
 
 
 
 
 
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