 "Слуга народа" заявляет об организации подделки протоколов на округе №148 в пользу кандидата Мухтарова

Об этом "Слуга народа" сообщает на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Полтавщина, 148 округ: в ОИК организовали работу по подделке протоколов в пользу Фахраддина Мухтарова, конкурента кандидата от нашей партии Анастасии Ляшенко", - говорится в сообщении.

Протоколы, где Ляшенко имеет большинство голосов, якобы возвращают на УИК дорабатывать, однако фактически исправляют в пользу другого кандидата.

"Еще не обработаны полсотни протоколов. Но ОИК подсчет приостановила - закрыли здание. Местные люди организовали ночное дежурство, чтобы работники ОИК не собрались и по-тихому сделали черные дела", - заявляют в партии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Что вы творите? Совсем озверели?: Люди кандидата Требушкина вбросили в урну пачку бюллетеней на Донетчине. ВИДЕО

"У меня на руках есть оригиналы протоколов-первичек, которые нам давали наши наблюдатели с участков. Я собираюсь сейчас буквально каждому человеку отдать в руки те протоколы. Посажу их в ОИК, и они будут ждать, когда та ОИК соберется, потому что, я так понимаю, они могут собраться в 7, 8, 12 ночи на какое-то свое заседание и довносить эти протоколы только уже со своими изменениями. Будем мониторить, чтобы наши цифры в протоколах совпадали с теми, которые подаются на ЦИК. Будем мониторить, чтобы наши цифры в протоколах совпадали с теми, которые подаются на ЦИК", - заявила Ляшенко.

Штаб "Слуги народа" в округе №148 вел параллельный подсчет голосов, а также на участках работали наблюдатели.

Отмечается, что руководитель штаба Юрий Бражник в подтверждение имеет протоколы с одних и тех же участков, где не совпадают цифры.

В партии информируют, что уже есть обращение к СМИ, полиции и общественности относительно недопущения правонарушений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кандидат от "Слуги народа" Токар будет судиться с Балогой за мандат