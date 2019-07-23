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 "Слуга народа" заявляет об организации подделки протоколов на одном из округов

В партии "Слуга народа" заявляют об организации подделки протоколов на округе №148 в пользу пользу Фахраддина Мухтарова, конкурента кандидата от президентской партии Анастасии Ляшенко.

Об этом "Слуга народа" сообщает на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Полтавщина, 148 округ: в ОИК организовали работу по подделке протоколов в пользу Фахраддина Мухтарова, конкурента кандидата от нашей партии Анастасии Ляшенко", - говорится в сообщении.

Протоколы, где Ляшенко имеет большинство голосов, якобы возвращают на УИК дорабатывать, однако фактически исправляют в пользу другого кандидата.

"Еще не обработаны полсотни протоколов. Но ОИК подсчет приостановила - закрыли здание. Местные люди организовали ночное дежурство, чтобы работники ОИК не собрались и по-тихому сделали черные дела", - заявляют в партии.

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"У меня на руках есть оригиналы протоколов-первичек, которые нам давали наши наблюдатели с участков. Я собираюсь сейчас буквально каждому человеку отдать в руки те протоколы. Посажу их в ОИК, и они будут ждать, когда та ОИК соберется, потому что, я так понимаю, они могут собраться в 7, 8, 12 ночи на какое-то свое заседание и довносить эти протоколы только уже со своими изменениями. Будем мониторить, чтобы наши цифры в протоколах совпадали с теми, которые подаются на ЦИК. Будем мониторить, чтобы наши цифры в протоколах совпадали с теми, которые подаются на ЦИК", - заявила Ляшенко.

Штаб "Слуги народа" в округе №148 вел параллельный подсчет голосов, а также на участках работали наблюдатели.

Отмечается, что руководитель штаба Юрий Бражник в подтверждение имеет протоколы с одних и тех же участков, где не совпадают цифры.

В партии информируют, что уже есть обращение к СМИ, полиции и общественности относительно недопущения правонарушений.

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Слуга народа заявляет об организации подделки протоколов на одном из округов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3139137
 
 
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тебе же рускавым по белому написали-72,2-это курс доллара при данной фотографии.
но сначала будет 43...
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Не, опускающийся.
Опущенный окончательно будет сегодня.
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Фантазеры-прорицатели. "Слуга народа" заявляет об организации подделки протоколов на одном из округов - Цензор.НЕТ 2187
Вы уже все "угадали".
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От Слуг народу і треба починати виводити на чисту воду.
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Главный фальсификатор на этих выборах - это мародёр Порошенко, он не может честно участвовать в выборах. Только фальсификации с его стороны и со стороны его воровской банды.
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Мухтаров Фахраддін Аладдін-Огли - ставленник Порошенко и в его пользу перекладывают голоса за Анастасию Ляшенко от на округе команды Зеленского
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Хтось довів, що саме це там відбувається?
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Может, хотя бы сейчас за фальсификации будут настоящие сроки?
Это принципиальный вопрос.
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Пора, пора вводити в дію новий виборчий кодекс. Пора! Щоб не було цієї гречної мажоритарки!
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Можна ввести в Конституцію керівну і спрямовуючу роль партії Слуга народу, а всі інші партії заборонити "Слуга народа" заявляет об организации подделки протоколов на одном из округов - Цензор.НЕТ 4790
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еще одна слуга к корыту не пролезла? Бедолашечка "Слуга народа" заявляет об организации подделки протоколов на одном из округов - Цензор.НЕТ 54
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