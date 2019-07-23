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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:КГГА (2201) Киев (17722) Ткаченко (30)

 Закон о столице один из приоритетных для "Слуги народа". Паспорт законопроекта уже готов, детали будут обсуждаться в ближайшее время, - Ткаченко

Партия "Слуга народа" намерена внести в парламент законопроект о столице, в котором будет разрешен вопрос разделения полномочий мэра и главы Киевской горгосадминистрации.

Об этом сказал кандидат в нардепы от этой партии, гендиректор "1+1" Александр Ткаченко на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

"Мы с коллегами это обсуждали. Одним из приоритетных законов, который "Слуга народа" собирается вносить в парламент, будет именно закон о столице. Там все эти пункты по перераспределению полномочий и делегированию их в районы, о том, как будет формироваться власть в Киеве, есть. Паспорт этого законопроекта уже готов, детали будут обсуждаться в ближайшее время", – сказал Ткаченко.

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Напомним, в 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять только лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года беглый экс-президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Виталия Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА. 10 июля в ходе встречи с Кличко президент Украины Владимир Зеленский, по словам мэра Киева, подтвердил намерения разделить полномочия избранного киевлянами мэра и главы Киевской городской государственной администрации. Мэр предложил провести в Киеве досрочные выборы.

Источник: https://censor.net.ua/n3139136
 
 
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Гауляйтера в Киеве больше не будет !
Киевляне выбирают самоуправление - Мера города Киева


иначе - Майдан Закон о столице один из приоритетных для "Слуги народа". Паспорт законопроекта уже готов, детали будут обсуждаться в ближайшее время, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2653
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Пізно кричиш, мажоритарку по Києву бачив? отож....
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знакомьтесь - новый глава киевской администрации. "некум" и "непартнер"
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Смішно дивитись, як у зелені декларації розходяться з вчинками. Більше всіх волали про "децентралізацію" і ось на тобі.
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Это не захват власти зебилами, что вы, что вы.
А главное - Труханов и Гепа остаются на месте, а корень зла - Кличко ))

вас зробылы разом, зебланы, танцуйте и кукарекайте на петю дальше.
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О чем я и говорил. Большое желание "подоить" начинает реализовываться.
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Все меньше дней остаётся до майдана. Механизм запущен...
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еще один майдан страна не переживет. или сократится еще на пару областей
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правильно. гнать в шею отбитого боксера. я вообще удивляюсь, как киевляне умудряются избирать мэром каких то дегенератов. то черновецкий, то кличко
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А мене дивує що нарот обрав кловуна і торчка, але якось живу з цим.
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в выборах Киева будет сражение насмерть динозавров что не пролезли в Раду
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Ничего себе! Усё для людёв!
Зелёные герои останавливают Кличкоцид...
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Наскільки я знаю, Закон про столицю ІСНУЄ !!!
Що вони там хочуть змінити?
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Интересно,Беня с утра уже обматерил Ткаченко, или еще нет?
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А не пріоритетні у блаЗ(е)нів бувають?
Що не законопроект то пріоритетний. Закон о столице один из приоритетных для "Слуги народа". Паспорт законопроекта уже готов, детали будут обсуждаться в ближайшее время, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 5022
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗакон о столице один из приоритетных для "Слуги народа". Паспорт законопроекта уже готов, детали будут обсуждаться в ближайшее время, - Ткаченко
 
 
 
 
 
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