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 ЦИК приняла протоколы с "мокрыми" печатями от первых четырех ОИК

Центральная избирательная комиссия приняла на обработку оригиналы протоколов об итогах голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины от первых четырех окружных избирательных комиссий.

Сведения протоколов были объявлены представителями соответствующих ОИК на заседании Центризбиркома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

ЦИК, в частности, приняла протоколы от окружных избирательных комиссий 45-го и 51-го (Донецкая область), 213-го (г. Киев) и 37-го (Днепропетровская область) избирательных округов.

Принимать протоколы Центризбирком будет в режиме непрерывного заседания.

Всего в Украине созданы 199 избирательных округов и зарубежный избирательный округ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК обработала 92,55% протоколов: "Слуга народа" - 43,11%, "ОП-За життя" - 13.03%, "Батькивщина"- 8,18%, "Евросолидарность" - 8,15%,"Голос" - 5,87%. ИНФОГРАФИКА

Как сообщалось, в воскресенье, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. По состоянию на утро вторника Центральная избирательная комиссия обработала 92.55% электронных протоколов по итогам голосования в многомандатном общегосударственном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины. Согласно этим результатам, за партию "Слуга народа" проголосовали 43.11% избирателей, "Оппозиционная платформа - За жизнь" набирает 13.03%, ВО "Батьківщина" - 8.18%, "Европейская солидарность" - 8.15%, "Голос" - 5.87%. Остальные партии не проходят в Верховную Раду.

Источник: https://censor.net.ua/n3139135
 
 
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