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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Кандидат от "Слуги народа" Токар будет судиться с Балогой за мандат

На Закарпатье кандидат от "Слуги народа" Эдгар Токар будет судиться с действующим народным депутатом Виктором Балогой за мандат в округе с центром в Мукачево.

Об этом в комментарии для "Укринформ" сообщила Оксана Прокопчук, доверенное лицо кандидата в депутаты Токара, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня - единственный день, когда несогласные с результатами выборов могут подать жалобы в ОИК, поэтому сейчас наши юристы работают с документами и готовятся подавать обжалование результатов выборов в округе № 69 в ОИК", - сказала Прокопчук.

Накануне на своей странице в сети Facebook сам Токар сообщил, что будет оспаривать результаты голосования на 69-м округе.

"Знаю, что ЦИК обнародовала уже результаты, согласно которым основной конкурент имеет преимущество в 798 голосов. Да, это информация, согласно поданным протоколам УИК, но мы не согласны с результатами подсчета, поскольку наши наблюдатели зафиксировали более 30 нарушений на УИК в день выборов, по двум из них продолжаются уголовные производства", - написал он.

По данным ЦИК, на сегодняшний день по округу № 69 с центром в Мукачево обработаны 100% голосов, по результатам голосования на округе победил Виктор Балога с результатом 35,81%. У Эдгара Токара 34,47% голосов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Виктор Балога победил на мажоритарном округе кандидата от "Слуги народа" Токаря. ИНФОГРАФИКА

Кандидат от Слуги народа Токар будет судиться с Балогой за мандат 01

Источник: https://censor.net.ua/n3139131
 
   
 Топ комментарии
 
балога конечно скот, но как рвется к власти зеленая братва просто поражает
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со слов зелебобов - всегда Кандидат от "Слуги народа" Токар будет судиться с Балогой за мандат - Цензор.НЕТ 9300
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Отлично! Жванецкий: "Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера." Кандидат от "Слуги народа" Токар будет судиться с Балогой за мандат - Цензор.НЕТ 4442
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Согласен, что для кацапов и их поклонников порохоботов, Едгар это как красная тяпка для быка.
Ибо имя Эдгард уходит корнями в Англию. В переводе означает богатый воин.
Имя Эдгар в переводе с древнеанглийского имени Eadgar, состоящего из двух частей «ead» (богатый, счастливый) и «gar» (копье), означает «богатый воин», «удачливый воин».
У католиков почитают святых Эдгарда Регенсбургского и Эдгара Мирного (Миролюбивого) (942-975), короля Англии из Уэссексской династии.
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Ого скільки пустоблудія. давайте лікбез про древніх укрів вятровіча.
я всього навсього мав на увазі, шо едгар, шуфрич, і таке інше--це чуже, хоча балога теж не з рідних.
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Якщо діло в імені, то чому один Володимир хрестив Русь, другий - хйуло, а третій - торчок? Кандидат от "Слуги народа" Токар будет судиться с Балогой за мандат - Цензор.НЕТ 969
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Судиться? В Пеценых судах? С ума сошел слуга? Надо сразу в КС
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А давно портновские суды стали Петиными?
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балога конечно скот, но как рвется к власти зеленая братва просто поражает
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А соя просто миролюбно й безальтернативно спостерігає!)))
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Спасибо Виннице родной ,народ голодный и босой
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Большая вероятность успеха у слуги, когда зебы оправдывают даже откровенную мразь, пролезающую в СН...
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судишь по себе, оправдывающего паталогического вора и мародёра Порошенко?
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типичная мантра пригожинского бота
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неужели ? это типо как всякие Пашинские и Грановские жизнь не представляют без мандата и прут инкогнито ? Кандидат от "Слуги народа" Токар будет судиться с Балогой за мандат - Цензор.НЕТ 5406
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пашинские и грановские проиграли и не подают в суд а бобики вазелина аж трясутся.
кстати, поясни - партию набирали в пту? почему уровень высшего образования у слуг уродов такой низкий? даже у вазелина диплом купленный. неучи для неучей
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пусть Балога расскажет как он на Закарпатье коррупцию победил (возглавил)
Кандидат от "Слуги народа" Токар будет судиться с Балогой за мандат - Цензор.НЕТ 3385

А Мишаня Ланьо (Блюк) - подтвердит !!!

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в Балогакарпатье это будет непросто Кандидат от "Слуги народа" Токар будет судиться с Балогой за мандат - Цензор.НЕТ 1189
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Кандидат от "Слуги народа" Токар будет судиться с Балогой за мандат

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А ЗАЧЕМ С БОЛОГОЙ СУДИТЬСЯ ЗА МАНДАТ, ЕСЛИ БАЛОГУ НУЖНО ДАВНО СУДИТЬ ЗА СОВЕРШЕННЫЕ ИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

Виктор Балога: криминально-политическая биография

https://akcenty.com.ua/kompromat/19920-viktor-baloga-kriminalno-politicheskaya-biografiya
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКандидат от "Слуги народа" Токар будет судиться с Балогой за мандат
 
 
 
 
 
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