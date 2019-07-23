 Кандидат от "Слуги народа" Токар будет судиться с Балогой за мандат

Об этом в комментарии для "Укринформ" сообщила Оксана Прокопчук, доверенное лицо кандидата в депутаты Токара, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня - единственный день, когда несогласные с результатами выборов могут подать жалобы в ОИК, поэтому сейчас наши юристы работают с документами и готовятся подавать обжалование результатов выборов в округе № 69 в ОИК", - сказала Прокопчук.

Накануне на своей странице в сети Facebook сам Токар сообщил, что будет оспаривать результаты голосования на 69-м округе.

"Знаю, что ЦИК обнародовала уже результаты, согласно которым основной конкурент имеет преимущество в 798 голосов. Да, это информация, согласно поданным протоколам УИК, но мы не согласны с результатами подсчета, поскольку наши наблюдатели зафиксировали более 30 нарушений на УИК в день выборов, по двум из них продолжаются уголовные производства", - написал он.

По данным ЦИК, на сегодняшний день по округу № 69 с центром в Мукачево обработаны 100% голосов, по результатам голосования на округе победил Виктор Балога с результатом 35,81%. У Эдгара Токара 34,47% голосов.

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