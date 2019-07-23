 Кандидат от "Слуги народа" Токар будет судиться с Балогой за мандат

Об этом в комментарии для "Укринформ" сообщила Оксана Прокопчук, доверенное лицо кандидата в депутаты Токара, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня - единственный день, когда несогласные с результатами выборов могут подать жалобы в ОИК, поэтому сейчас наши юристы работают с документами и готовятся подавать обжалование результатов выборов в округе № 69 в ОИК", - сказала Прокопчук.
Накануне на своей странице в сети Facebook сам Токар сообщил, что будет оспаривать результаты голосования на 69-м округе.
"Знаю, что ЦИК обнародовала уже результаты, согласно которым основной конкурент имеет преимущество в 798 голосов. Да, это информация, согласно поданным протоколам УИК, но мы не согласны с результатами подсчета, поскольку наши наблюдатели зафиксировали более 30 нарушений на УИК в день выборов, по двум из них продолжаются уголовные производства", - написал он.
По данным ЦИК, на сегодняшний день по округу № 69 с центром в Мукачево обработаны 100% голосов, по результатам голосования на округе победил Виктор Балога с результатом 35,81%. У Эдгара Токара 34,47% голосов.
Ибо имя Эдгард уходит корнями в Англию. В переводе означает богатый воин.
Имя Эдгар в переводе с древнеанглийского имени Eadgar, состоящего из двух частей «ead» (богатый, счастливый) и «gar» (копье), означает «богатый воин», «удачливый воин».
У католиков почитают святых Эдгарда Регенсбургского и Эдгара Мирного (Миролюбивого) (942-975), короля Англии из Уэссексской династии.
я всього навсього мав на увазі, шо едгар, шуфрич, і таке інше--це чуже, хоча балога теж не з рідних.
кстати, поясни - партию набирали в пту? почему уровень высшего образования у слуг уродов такой низкий? даже у вазелина диплом купленный. неучи для неучей
А Мишаня Ланьо (Блюк) - подтвердит !!!
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А ЗАЧЕМ С БОЛОГОЙ СУДИТЬСЯ ЗА МАНДАТ, ЕСЛИ БАЛОГУ НУЖНО ДАВНО СУДИТЬ ЗА СОВЕРШЕННЫЕ ИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.
Виктор Балога: криминально-политическая биография
https://akcenty.com.ua/kompromat/19920-viktor-baloga-kriminalno-politicheskaya-biografiya