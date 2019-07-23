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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11044) ГФС (3363)

 Правительство назначило Гутенко новым и.о главы ГФС

Кабинет министров назначил Дениса Гутенко временно исполняющим обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на распоряжение Кабмина.

Как отмечается, Гутенко - директор департамента таргетинга и управления таможенными рисками ГФС.

"Возложить временно с 23 июля 2019 г. исполнение обязанностей председателя Государственной фискальной службы Украины на директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками Государственной фискальной службы Украины Гутенко Дениса Викторовича", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139130
 
 
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когда уже наконец, БОТЫ начнут ФЛУДИТЬ о том, что

депутатскую неприкосновенность отменять НЕЛЬЗЯ !!!
...атопутен нападЬОт

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вот и он, свой, хороший , правильный человечек на таможне.
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Винницкие закончились, назначили донецкого!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравительство назначило Гутенко новым и.о главы ГФС
 
 
 
 
 
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