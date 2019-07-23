 Правительство назначило Гутенко новым и.о главы ГФС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на распоряжение Кабмина.

Как отмечается, Гутенко - директор департамента таргетинга и управления таможенными рисками ГФС.

"Возложить временно с 23 июля 2019 г. исполнение обязанностей председателя Государственной фискальной службы Украины на директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками Государственной фискальной службы Украины Гутенко Дениса Викторовича", - говорится в сообщении.

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