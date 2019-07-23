 Правительство назначило Гутенко новым и.о главы ГФС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на распоряжение Кабмина.
Как отмечается, Гутенко - директор департамента таргетинга и управления таможенными рисками ГФС.
"Возложить временно с 23 июля 2019 г. исполнение обязанностей председателя Государственной фискальной службы Украины на директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками Государственной фискальной службы Украины Гутенко Дениса Викторовича", - говорится в сообщении.
когда уже наконец, БОТЫ начнут ФЛУДИТЬ о том, что
депутатскую неприкосновенность отменять НЕЛЬЗЯ !!!
...атопутен нападЬОт