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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Выборы в Раду были мирными и конкурентными, - наблюдатели ENEMO

Внеочередные парламентские выборы в Украине проходили в мирной среде и были конкурентными, заявили в миссии наблюдателей ENEMO.

"Выборы проходили в конкурентной и в целом мирной среде, несмотря на жесткие сроки проведения выборов и недостатки законодательства", - сказал глава миссии ENEMO Златко Вуйович на пресс-конференции во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Общая оценка процесса голосования была позитивной почти на всех участках, на которых были наблюдатели ENEMO", - говорится в отчете миссии, распространенном на пресс-конференции во вторник в Киеве.

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Также наблюдатели отметили, что участки закрылись вовремя.

"Почти на всех наблюдаемых участках процедура подсчета голосов была выполнена надлежащим образом. Передача материалов осуществлялась упорядоченно и с соблюдением всех процедур", - проинформировали в миссии.

В то же время наблюдатели ENEMO зафиксировали рад нарушений во время предвыборной кампании, в частности, скупка голосов избирателей и агитация госслужащими, сообщил Вуйович.

"Наблюдателями было сообщено о привлечении госслужащих к предвыборной агитации, давлении на избирателей и большом количестве возбужденных дел по скупке голосов, особенно в пользу кандидатов на одномандатных округах", - рассказал он.

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Также в отчете миссии ENEMO указывается, что исходя концентрации СМИ в собственности нескольких лиц и их сильного влияния на редакционную политику, не было обеспечено равное и непредвзятое освещение предвыборной кампании.

Источник: https://censor.net.ua/n3139126
 
   
 Топ комментарии
 
сказки мародёра не актуальны и никто в них не верит...
результаты выборов показали, отношение граждан к сказкам и мантрам паталогического брехуна и вора Порошенко
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Выборы в Раду были мирными и конкурентными, - наблюдатели ...

Поэтому, мародёр со своей бандой недочеловеков и проиграл...
Даже на Львовщине, мародёр проиграл Голосу.
А по мажоритаке на Львовщине кандидаты от Зеленского победили в двух округах именно ставленников мародёра.
В итоге у Зеленского на Львовщине - 3 мажоритарщика а у мародёра - 1.
И это Львовщина, которую мародёр считал своей вотчиной.
Теперь у мародёра нет земли, нет места в Украине. Земля горит под ногами паталогического вора Порошенко
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В новоросийском новоязе, "мародёр" - это тот кто за свой счёт построил ПВО Киева.
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сказки мародёра не актуальны и никто в них не верит...
результаты выборов показали, отношение граждан к сказкам и мантрам паталогического брехуна и вора Порошенко
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Видишь как тебе страшно. Будучи уркой, ты просто ушёл в глухой отказ.
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Компания "Рошен" что-то украла ? Интересно. Подробности можно ?
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Скоро узнаешь и подробности и приговор.
порошенко - не только "рошен", запомни "папа". Вибори в Раду були мирними і конкурентними, - спостерігачі ENEMO - Цензор.НЕТ 5483
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Приговор будет "Кварталу". Примерно как Януку. Только без вертолёта в Ростов.
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Да, а еще он армии подарил 100500 млрд.. когда конкретно и кому? - ну, это так давно было!.. но подарил, зуб даю! Вибори в Раду були мирними і конкурентними, - спостерігачі ENEMO - Цензор.НЕТ 1957
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Зраду выискивать собираешься? Сколько сегодня зрад нашел?
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Не, просто издеваюсь над вашей бригадой. Вибори в Раду були мирними і конкурентними, - спостерігачі ENEMO - Цензор.НЕТ 6734
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спеціально для таких як ти створений.
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Так вот откуда твоё - "СЫНОК"?!!!
Я тебя таким и представлял!
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А я тебя вижу лахтинским придурком, выгнанным из заборостроительного ПТУ за неуспеваемость. Вибори в Раду були мирними і конкурентними, - спостерігачі ENEMO - Цензор.НЕТ 7050
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВыборы в Раду были мирными и конкурентными, - наблюдатели ENEMO
 
 
 
 
 
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