 Выборы в Раду были мирными и конкурентными, - наблюдатели ENEMO

"Выборы проходили в конкурентной и в целом мирной среде, несмотря на жесткие сроки проведения выборов и недостатки законодательства", - сказал глава миссии ENEMO Златко Вуйович на пресс-конференции во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Общая оценка процесса голосования была позитивной почти на всех участках, на которых были наблюдатели ENEMO", - говорится в отчете миссии, распространенном на пресс-конференции во вторник в Киеве.

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Также наблюдатели отметили, что участки закрылись вовремя.

"Почти на всех наблюдаемых участках процедура подсчета голосов была выполнена надлежащим образом. Передача материалов осуществлялась упорядоченно и с соблюдением всех процедур", - проинформировали в миссии.

В то же время наблюдатели ENEMO зафиксировали рад нарушений во время предвыборной кампании, в частности, скупка голосов избирателей и агитация госслужащими, сообщил Вуйович.

"Наблюдателями было сообщено о привлечении госслужащих к предвыборной агитации, давлении на избирателей и большом количестве возбужденных дел по скупке голосов, особенно в пользу кандидатов на одномандатных округах", - рассказал он.

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Также в отчете миссии ENEMO указывается, что исходя концентрации СМИ в собственности нескольких лиц и их сильного влияния на редакционную политику, не было обеспечено равное и непредвзятое освещение предвыборной кампании.