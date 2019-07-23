 Выборы в Раду были мирными и конкурентными, - наблюдатели ENEMO

"Выборы проходили в конкурентной и в целом мирной среде, несмотря на жесткие сроки проведения выборов и недостатки законодательства", - сказал глава миссии ENEMO Златко Вуйович на пресс-конференции во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Общая оценка процесса голосования была позитивной почти на всех участках, на которых были наблюдатели ENEMO", - говорится в отчете миссии, распространенном на пресс-конференции во вторник в Киеве.
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Также наблюдатели отметили, что участки закрылись вовремя.
"Почти на всех наблюдаемых участках процедура подсчета голосов была выполнена надлежащим образом. Передача материалов осуществлялась упорядоченно и с соблюдением всех процедур", - проинформировали в миссии.
В то же время наблюдатели ENEMO зафиксировали рад нарушений во время предвыборной кампании, в частности, скупка голосов избирателей и агитация госслужащими, сообщил Вуйович.
"Наблюдателями было сообщено о привлечении госслужащих к предвыборной агитации, давлении на избирателей и большом количестве возбужденных дел по скупке голосов, особенно в пользу кандидатов на одномандатных округах", - рассказал он.
Также в отчете миссии ENEMO указывается, что исходя концентрации СМИ в собственности нескольких лиц и их сильного влияния на редакционную политику, не было обеспечено равное и непредвзятое освещение предвыборной кампании.
Поэтому, мародёр со своей бандой недочеловеков и проиграл...
Даже на Львовщине, мародёр проиграл Голосу.
А по мажоритаке на Львовщине кандидаты от Зеленского победили в двух округах именно ставленников мародёра.
В итоге у Зеленского на Львовщине - 3 мажоритарщика а у мародёра - 1.
И это Львовщина, которую мародёр считал своей вотчиной.
Теперь у мародёра нет земли, нет места в Украине. Земля горит под ногами паталогического вора Порошенко
результаты выборов показали, отношение граждан к сказкам и мантрам паталогического брехуна и вора Порошенко
порошенко - не только "рошен", запомни "папа".
Ну и как, работает?
Я тебя таким и представлял!