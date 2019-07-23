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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Беларусь (2856) Лукашенко (1701) Евросоюз (12537)

 Лукашенко - ЕС: У нас есть общая беда - Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на содействие Европейского союза стабилизации ситуации в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси, об этом он заявил 22 июля на встрече с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин.

"У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда - Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и все то, что сегодня происходит в Украине, этот народ того не заслужил. Прошли президентские, парламентские выборы, важный вопрос так или иначе там решен - вопрос власти. В свое время Европейский союз дал много обнадеживающих сигналов для этой братской для нас страны и братского для нас народа. Я бы вас очень просил оказать всяческое содействие стабилизации ситуации в Украине", - сказал Лукашенко.

Президент Беларуси подчеркнул, что рассчитывает на это не только потому, что лично сопереживает украинскому народу.

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"Дело в том, что эта проблема наша с вами - мы, украинцы и вы живем в одном регионе. Этот нарыв, эту головную боль для Европейского союза надо как можно быстрее устранить. Поэтому я убедительно прошу вас, как бы ни было сложно вам сейчас, уезжая в другую страну, передать этот сигнал Европейскому союзу: Украина нуждается в поддержке", - подчеркнул глава белорусского государства.

По мнению Лукашенко, ЕС несет полную ответственность за происходящие в Украине события, ведь он в свое время предложил ей альтернативу - пойти на сближение с Европой.

"Украина пошла и ориентируется на Европу, наверное, сейчас больше, чем на Россию, Беларусь, ЕАЭС. Европейский союз сказал А, должен сказать Б, если говорить откровенно. Надо помочь украинскому народу", - резюмировал он.

Лукашенко также отметил, что Беларусь готова к усилению политического диалога с Европейским союзом.

Источник: https://censor.net.ua/n3139124
 
 
 Топ комментарии
 
есть у белорусского народа - БЕДА - Лукашенко
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Не Україна - а росія наша спільна біда та небезпека.
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У ЕС как и Украины есть одна беда, это Россия и Белоруссия воспринимается не как государство а придаток рашки...
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есть у белорусского народа - БЕДА - Лукашенко
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У ЕС как и Украины есть одна беда, это Россия и Белоруссия воспринимается не как государство а придаток рашки...
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Росія для Європи не біда. А Україна - так. Через це ЄС намагається всіляко замирити Україну із росією. Особливо, коли в Україні на це з'являється шалений попит.
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Не пеняй на зеркало коли рожа кривая.Это Лука и беларусы виноваты,что в Украине оказалось столько зебилов?
С Порохом или Турчиновым он находил общий язык и не смотрел на слюни кацапов.Поставки топлива,техники всё вовремя. А как можно шушукаться или договариваться с Зелей.Будут знать двое-Зеля и вся россия. Кто с таким дурнем дела иметь будет. С ним только хером на рояле зебилы играть способны.
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Ти вже раша танки зупинив? То чого ти тут сереш?
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Та я не о зебилах, с ними все понятно, а о Лукашенко который пытается сидеть на двух стульях и сдает страну кацапам...
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"Дело в том, что эта проблема наша с вами - мы, украинцы и вы живем в одном регионе. Этот нарыв, эту головную боль для Европейского союза надо как можно быстрее устранить."

о чем эта усатая скотина говорит?
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Как всегда - ни о чем, главное произнести ключевые слова:

"У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда - Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и все то, что сегодня происходит в Украине, этот народ того не заслужил. Прошли президентские, парламентские выборы, важный вопрос так или иначе там решен - вопрос власти. В свое время Европейский союз дал много обнадеживающих сигналов для этой братской для нас страны и братского для нас народа. Я бы вас очень просил оказать всяческое содействие стабилизации ситуации в Украине", - сказал Лукашенко.
Президент Беларуси подчеркнул, что рассчитывает на это не только потому, что лично сопереживает украинскому народу.

Источник:https://censor.net.ua/n3139124"

и про себя, любимого напомнить

"Лукашенко также отметил, что Беларусь готова к усилению политического диалога с Европейским союзом.
Источник:https://censor.net.ua/n3139124"
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Намекает что готов поставлять в Украину беларусские мидии и креветки в ещё большем количестве и прочая. Кто ему даст заработать-под того дудку и поёт.
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біда в нас це путін і його агенти, такі як Лукашенко! Україна якби проводила справжню політику в міжнародній сфері давно би допомагла білоруській опозиції скинути це чучело - лукашенка і повісити і пререкрити путіну транзит газу та нафти в ЄС і тоді б путін точно був би в ізоляції та під санкціями! Нова влада буде працювати над усуненням лукашенки та становленням в Білорусі проукраїнського уряду, не тому що Зеленський такий поганий, а тому що це відповідає інтересам України - блокувати путіна в Білорусі!
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Лукашенко - ЕС: У нас есть общая беда - Украина - Цензор.НЕТ 6922 Igor L
Нова влада буде працювати над усуненням лукашенки та
становленням в Білорусі проукраїнського уряду...
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"для этой братской для нас страны и братского для нас народа"

Вовчара поліський тобі брат, кривавий колгоспнику.
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О как, стабилизация полным ходом. Скоро за наши налоги будут донбасян восстанавливать. Главное чтобы не стреляли.
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Не Україна - а росія наша спільна біда та небезпека.
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Росія біда для українців, і то не всіх, але не спільна із Європою.
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лаптику, пливи но в своє море лаптєвих, і не копти тут..
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Хто б говорив, продався повністю Росії, просрав рідну білоруську мову...
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Ну, и где этот ВКЛ_это_мы из Беларуси?Хай нас поучит демократии, избравший луку-мудака. Ха!
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А там всё куплено. Глава ЦВК правильно считает, всех альтернативных кандидатов или не допускают, или сажают в тюрьме.
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Я просто хотел услышать что будет озвучивать беларуская шоколадина, и он моих ожиданий не подвёл, эвон, чуть выше. Многабукафф ниачьом. Как обычно.
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ой лукавит старый черт!!! ой брешет...
не Украина беда у тебя и у Европы... а неуправляемая бешеная с*ка раша-параша!
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после "...а ..." много букафф. мона карочи "тпмх р-п" ))
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Шоколеныши, а помните как ваш ГлавСвин Порошенко пытался нам продать кацапских оккупантов в роли "белорусских миротворцев" ?
У кого -то есть сомнения в том ЧЬИ приказы выполняли бы такие "мымротвари" ?
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Зебил, твое дело "следить за руками" Розумкова.
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Скажите "Нет!" наркотикам.
Украина против белорусских миротворцев в Донбассе
Подробности: https://regnum.ru/news/polit/2380430.html
Белорусские миротворцы оказались не нужны украинским властям
https://naviny.by/article/20181121/1542792628-belorusskie-mirotvorcy-okazalis-ne-nuzhny-ukrainskim-vlastyam
И тд
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Пшол ты нах Лука. У нас есть общая беда- Рашка Федераска и последние советские диктаторы как ***** и Лука.
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А Лукашенко прав на счёт того что Европа должна помогать Украине.
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С такими «помощнікамі», нам і ворогів не потрібно...
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Чудовищная ахинея. Лукашенко - жалкий дурак и как у всех дураков, у него непреодолимое желание высказать свое мнение свой бред.
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"беда - Украина" - о как мы теперь при зебобе зазвучали
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Короче, если коротко, -" оставьте этот нарыв нам с рашкой, вы его всё равно себе не заберёте".
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діждала баба немочі!!! лукошенка за нас ратуйєт пєрєд йєс
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Мало хто знає, що Лукашенкові в двохтисячних неофіційно пропонували ввійти в ЄС одночасно з Хорватією. Варунком було відновлення відносно демократичного ладу, що призвело б до певного обмежування його влади. Людина мала можливість після 250 років повернути свій нарід у Європу та залишитись у історії великим реформатором. Але він вибрав необмежену владу і гроші для себе та своїх холуїв, а не краще майбутнє для свого народу.
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Лукашенка надо уметь расшифровать, уметь прочитать между строк...
Лука не хочет в Рашку ни в какую. Там ведь никаких законов нет, как и в Лукашении. Но как каждый диктатор, Лука плюёт на законы, на права - но хочет, чтобы с ним считались. Этого в Рашке он не получит. Остаётся Европа. Там, по представлению Луки, власть и люди мягкие, доверчивые, добрые, толерантные. Авось простят его... Но идти в Европу Лука не может - костлявая рука огромного скелета совка - Россия - держит его за ноги...
Поэтому Лука подталкивает в ЕС Украину. Надеясь, если у Украины получится, - а это резко ослабит хватку лап скелета - лезть в ЕС на её плечах...
Но если Украина пошатнётся, либо просто остановится, и скелет сожмёт костлявую лапу - Лука ударит в спину Украины вместе с ним.
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Это в совке все время куда-то шли, теперь все время куда-то идут в Украине.
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*********** непонятно, что когда государство "идёт", то оно принимает законы, принимает на себя обязательства соблюдать эти законы, обязуется соблюдать принципы и методы сотрудничества. Но это в цивилизованном мире, в том числе в ЕС.
А в твоём ********** власть не соблюдает законы, потому что тогда нельзя воровать. Не соблюдает принципы сотрудничества, потому что "не нае бёшь - не проживёшь". Поэтому Рашка никуда не идёт, оставаясь в жопе, и проваливаясь всё глубже в пропасть. Как только проваливаться станет страшно - начнут отваливаться регионы. И Рашки не станет, как и совка. Мир не спеша готовится к этому, потому что образумить ************ невозможно - слишком далеко зашли...
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Можно принимать хорошие законы, не рассказывая всем что мы куда-то идем.
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Это же обман. Терпите, мы на самом деле куда-то идем.
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Сколько верёвочке не виться-конец всё равно наступит. Может даже при его жизни.
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Хах, Лукашенко!!!
А ти, батя, хіба не знаєш про перемогу Зелебенського на виборах і взяття всієї повноти влади і президентської, і в Раді!!!!
Так що, батя, не "печалься", тепер в Україні все буде ОК і без паРаші, і без ЄС!!!
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Да, Шурик, у вас с Путиным одна беда, Украина, потому что является примером для ваши подданных мечтающих о смене власти.
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в своем спиче Лука намекает - срочно вытягивать Белорашу из под когтей Масковскай фядерации...
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"Самі жорстокі катування не можуть бути довготривалими" - Епікур, Греція (ІV-III ст. до нашої ери).
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Колгоспник вже давно не фільтрує базар,але наша влада,і та, і ця нова, пропускає повз вуха подібне хамство.
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Біда у Лукашенко в голові - таракани з їли мозок Лукашенко - ЄС: У нас є спільна біда - Україна - Цензор.НЕТ 416
Це таки біда)
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"Лука", ты спятил?! И у тебя, и у ЕС, есть совсем иная "общая беда"... Это РОССИЯ...Не было-бы её, и беды, не было-бы...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛукашенко - ЕС: У нас есть общая беда - Украина
 
 
 
 
 
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