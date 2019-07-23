 В "Слуге народа" и Евросоюзе настаивают на проведении местных выборов в 2020 году

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.
"Если мы говорим о местных выборах, то действительно к ним нужно готовиться, и политическая партия Слуга народа фактически сразу же после того, как заканчиваются парламентские выборы, будет готовиться к местным выборам", - сказал Разумков.
Также онв считает, что большая часть чиновников на местах "неэффективно используют те ресурсы, которые у них есть, в том числе, благодаря реформе децентрализации".
В свою очередь, официальный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Майя Косьянчич заявила, что ЕС ожидает проведения местных выборов только в следующем году. К этому времени, по их мнению, украинская власть должна учесть проблемы нынешних выборов, включая сообщения о покупке голосов.
"Важно, чтобы украинские органы власти учли выявленные недостатки на основе рекомендаций Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ к запланированному избирательному циклу, включая местные выборы 2020 года", - говорится в сообщении.
Напомним, очередные местные выборы запланированы на 25 октября 2020 года.
16 год
Прогноз на 2020 рік. Верховна Рада 10 скликання. Поїхали:
1. Скасування курсу на ЄС і НАТО. Конституційна більшість - 300 голосів - Слуга народу + Медведчук. Раз.
2. Скасування декомунізації. Конституційна більшість - 300 голосів - Слуга народу + Медведчук. Два.
3. Скасування Закону про мову. Конституційна більшість - 300 голосів - Слуга народу + Медведчук. Три.
4. Оновлення договору про дружбу з Росією. Конституційна більшість - 300 голосів - Слуга народу + Медведчук. Чотири.
Далі буде. Цьому ніхто не завадить. Зовсім. Харківські угоди ухвалили в парламенті попри бійки та димові шашки. Зараз я не жартую...
Sergiy Taran:
От, ви зараз іронізуєте над 8-ма голосами Савченко. А уявіть, якби президентська кампанія відбувалася одразу після її повернення? Думаю, тепер ви вірите, що у агентки Наді були би гарні шанси.
...В українській політиці - все дуже змінне. Минулого літа деякі експерти прогнозували і небезпідставно, що наступним президентом може стати Гриценко. Потім у президентській кампанії був злет Тимошенко. Її штаби впевнено розганяли меседж "Дайош Юлю в один тур". Потім настала доба Зе, яку півтора роки тому ніхто не уявляв. А переможець минулої кампанії Нарфронт не взяв участь виборах, "прогресивна" Самопоміч - на маргінесі, "шаріки" - передули бойові загони націоналістів, купа ресурсних мажоритарників програли голограмам.
Будувати бетонну стабільність в Україні - це як зводити замки на піску. А в Україні цей пісок ще й почасти підтоплений болотом.
Краще було винести пост Кокотюхи окремо...
В реальности, у рыгов - 13% и они в глубокой заднице...
Кстати, Порошенко - сам был организатором ПР и работал министом в преступном правительстве Азарова.
за что и должен был ещё ранее люстрирован... Но немного оттянул свою люстрацию Порошенко, зато теперь будет люстрирован вместе со своей бандой по новому закону, который обязательно примет Рада... Всем, кто работал в преступной власти Порошенко, будет запрещёно занимать руководящие посты во власти в государстве
Слузі народу Іванову
Слуги народу Петрова
Заява.
Бо підозрюю, слугу Шефіра, сина 17 річного бійця НКВС, який воював з бандерівцями коробить від звернення "пан".