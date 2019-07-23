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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
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Все про:Ефремов (1530) сепаратизм (11199) финансирование (1342)

 "Я финансирую сепаратистов и говорю об этом открыто", - выпущенный из СИЗО Ефремов в интервью СМИ террористов "ЛНР" в 2016-м. ВИДЕО

Вечером 30.07.16 на центральном телеканале луганских террористов вышло интервью с задержанным в Киеве в этот же день экс-главой фракции Партии регионов Александром Ефремовым. В нем он открыто заявляет о финансировании боевиков "ЛНР".

В свете вчерашнего освобождения Ефремова из СИЗО, Цензор.НЕТ решил напомнить, кем на самом деле является одиозный экс-регионал.

В комментарии к данному видео на ютуб-канале "Свободный Донбасс", что на метровых частотах и в кабельных сетях, этот ролик зрители могли смотреть в Луганске и остальных оккупированных регионах, а в сети он появился лишь ненадолго и спустя полчаса был удален автором. Интервью у нардепа трех предыдущих созывов Ефремова брал известный кремлевский пропагандист регионального масштаба Леонард Свидовсков.

Напомним, 22 июля Апелляционный суд Киева после трех лет в СИЗО изменил меру пресечения Ефремову на круглосуточный домашний арест.

Ранее адвокат Ефремова Александр Мельников сообщил, что дело Ефремова передадут в Киев.

Как сообщалось ранее, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту "Борисполь". В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова, которого обвиняют в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР"; государственной измене.

Ефремова содержали в СИЗО в Старобельске.

Источник: https://censor.net.ua/n3139118
 
 
 Топ комментарии
 
Все. Порошенко вже не Президент.
Дійте.
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"Порошенко: судебная реформа - одно из главных решений моего президентства"
Дякуємо, хуле.
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но теперь же всё будет сделано,как надо,верно ? "Я фінансую сепаратистів і кажу про це відкрито", - випущений із СІЗО Єфремов в інтерв'ю ЗМІ терористів "ЛНР" у 2016 році - Цензор.НЕТ 3753 "Я фінансую сепаратистів і кажу про це відкрито", - випущений із СІЗО Єфремов в інтерв'ю ЗМІ терористів "ЛНР" у 2016 році - Цензор.НЕТ 7359
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Будет или не будет посмотрим а вот отсутствие профессиональной работы Луценко или его подкуп явный факт.
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Надеюсь. Но для этого надо всю петину нечисть вычистить из судов и силовых ведомств. А за это время красномордый скорее всего уже будет далече. Дя-ку-е-мо кнуру за це.
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Так, звичайно, це не ти обісралося, це якісь боти тобі у штани поклали. "Я фінансую сепаратистів і кажу про це відкрито", - випущений із СІЗО Єфремов в інтерв'ю ЗМІ терористів "ЛНР" у 2016 році - Цензор.НЕТ 6558 "Я фінансую сепаратистів і кажу про це відкрито", - випущений із СІЗО Єфремов в інтерв'ю ЗМІ терористів "ЛНР" у 2016 році - Цензор.НЕТ 6558 "Я фінансую сепаратистів і кажу про це відкрито", - випущений із СІЗО Єфремов в інтерв'ю ЗМІ терористів "ЛНР" у 2016 році - Цензор.НЕТ 6558
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вот именно. обосрались посадить сепара за пять лет - теперь вонь от соевых везде и всюду "Я фінансую сепаратистів і кажу про це відкрито", - випущений із СІЗО Єфремов в інтерв'ю ЗМІ терористів "ЛНР" у 2016 році - Цензор.НЕТ 4577
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соратнік пеці і портньор ***** дешевий візітьор...
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Остается одно - отправить на его место тех,кто "не видел","не слышал"," не знал" этого и не захотел закрыть,на всегда, сепаратюгу.
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так с января 2017 в суде был обвинительный акт и вопрос к суду почему дело рассматривается 2 года
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Не хотел шура с петрухой делиться ,вот и сидел.А сепаратистов пэтя выпускал и не раз.Топаз штепа и др.Про голубана вообще молчу
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Нафіга білоруси здали кацапам Гриба? "Я фінансую сепаратистів і кажу про це відкрито", - випущений із СІЗО Єфремов в інтерв'ю ЗМІ терористів "ЛНР" у 2016 році - Цензор.НЕТ 2764
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Ктож его посадит - он же борец за демократию
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суды-флюгеры чуют возвращение старой власти рыгов
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Побыли 5лет украинцами, со стороны даже казалось,что состоялась нация, готовая отстаивать свою землю, нация, которую начали уважать в мире Но к сожалению это была лишь иллюзия Большинство так и осталось малороссами и совками, уставшими на диванах от войны и жаждущих халявы.
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Напоминает анекдот----
За что вас арестовали?
- За взятку.
- А как отпустили?
- Вы тупой?
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Ну а що ви хотіли від суддів. В парламент не потрапила жодна проукраїнська партія, більшість депутатів належить до реваншистів-капітулянтів. Радянські судді - люди полохливі, ніхто з них не буде перти проти течії.
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Гарант не последний человек в судебной системе. - Зеленский своими указами назначил 9 судей окружных административных и местных судов 29.05.19 ./Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского /Апеляційний адміністративний суд підтвердив скасування заборони серіалу "Свати" та скасування заборони на в'їзд до України російському актору Добронравову / Окружной админсуд отменил решение Киевсовета о названии проспектов именами Бандеры и Шухевича /Верховный Суд восстановил Кузьмина в качестве кандидата в нардепы /Подозреваемого в организации убийства Сармата Сигиду выпустили под домашний арест/Снайпера "Омеги" Хмеля, подозреваемого в убийстве на Майдане Александра Храпаченко, отпустили из-под стражи./ /КСУ отменил норму, согласно которой подозреваемые в госизмене и терроризме должны обязательно находиться под арестом/ Суд изменил меру пресечения Ефремову на круглосуточный домашний арест.-На счетах Ефремова в Швейцарии лежат 33 млн швейцарских франков - это 866,7 млн гривен.
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"Все говорят, что это кино ,,голобородько,, для идиотов, а вот мне - понравилось!"
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У тебя мозга видать с рождения не было, так что его тебе не "сьели". Кто за три года так и не выдвинул обвинения краснорожему и чего суд так и не вынес приговор? Виноват Путен, Обама, Трамп или Зеленский?
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зелебеньский однозначно. он уже 63 дня на посту булавой машет.
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Ты и порошенке предъявлял подобные претензии? По кернесу, например?
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так порошенко же плохой, а вазелин хороший. или он такой же? только мелкий, гнусавый и тупой?
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К сожалению, это неполная вырезка из длинной фразы. Ефремов хоть и сепар, но не полный идиот чтобы говорить такое открыто. Полная версия.
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дайте ему медаль
зеленую
вазелиновую...
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Порохоботы подло топят против преЗедента, искажая смысл событий. Неправильно: "Ефремова освободили из-под стражи." Правильно: "Железной рукой правосудия Ефремов отправлен под домашний арест."
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частіше повторюй ТЕ про себе цю чудову мантру - в усьому вині порохоботи, в усьому Винен Порошенко, в усьому винні порохоботи. Не складається особисте життя - винні порохоботи, недосодений суп - порохоботи винні... "Я фінансую сепаратистів і кажу про це відкрито", - випущений із СІЗО Єфремов в інтерв'ю ЗМІ терористів "ЛНР" у 2016 році - Цензор.НЕТ 1881 "Я фінансую сепаратистів і кажу про це відкрито", - випущений із СІЗО Єфремов в інтерв'ю ЗМІ терористів "ЛНР" у 2016 році - Цензор.НЕТ 1881 "Я фінансую сепаратистів і кажу про це відкрито", - випущений із СІЗО Єфремов в інтерв'ю ЗМІ терористів "ЛНР" у 2016 році - Цензор.НЕТ 1881
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Зелене лайно ви привели до влади і нічого з хворої голови на здорову перекладати. А то виходить ніби ви назло порохоботам наклали собі в штани .
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Суто заради об'єктивності - це інтерв'ю було дане в 2014 році, а не в 30.07.2016, як зазначено, і "відкрите зізнання" Єфремова про те, що він фінансує терористів змонтоване, ось оригінал https://youtu.be/Kk7vSX421_8?t=865
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Луценко тужился, тужился, - да так и "не смог" собрать обвинения.
И КС, который фактически подчинялся порошенко, постановил, что предатели, сепары и прочие суки в тюрьме сидеть не должны. И казнокрады, с незаконным обогащением, сидеть не должны.
Так на кого работает этот суд - КС?
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Судьи - это тоже люди, и они почуяли приход другой власти
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На самом деле Порошенко не собирался садить Ефремова, его держали для пиара


потому на протяжении 4 лет его: сначала задерживали, потом отпускали под залог .........








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Кс подчинялся Порошенку? У него там квота 4 человека, остальные выбраны во времена Янука - это ваши еноты. "Я фінансую сепаратистів і кажу про це відкрито", - випущений із СІЗО Єфремов в інтерв'ю ЗМІ терористів "ЛНР" у 2016 році - Цензор.НЕТ 1287
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Ефремов - единственный из "знаковых" фигур времен вфя, по которому сохранялась перспектива суда и справедливого приговора. И нечего здесь ругать Зе - суды осттались еще с "тех" времен. ИМХО, это дембельский аккорд Петра Алексеевича.
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Никаких "своих" людей в судах у П нет уже несколько месяцев
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ДЛЯ ТОГО, ШОБЫ ПОСАДИТЬ ЕФРЕМОВА, НУЖНО ВНЕСТИ ПОПРАВКИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО УКРАИНЫ

ЭТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ПАРЛАМЕНТ

НО ПРОВЛАСТНАЯ КАЛОЛИЦИЯ ПАРАШЕНКО В ПАРЛАМЕНТЕ ЗА 5 лет ТАК ЭТОГО и НЕ СДЕЛАЛА

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ДЕЙСТВУЮТ ЗАКОНЫ РЕХВОМИРОВАННЫХ СУДОВ ПАРАШЕНКО

СОГЛАСНО КОТОРЫМ: СРОК СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ - ВЫШЕЛ, ПОСАДИТЬ ЕГО ТОЖЕ - НЕЛЬЗЯ

ПОТОМУ ПАРАШЕНКО 4 года СНАЧАЛА - АРЕСТОВЫВАЛ, ПОТОМ - ОТПУСКАЛ ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ, НО ТАК и НЕ ПОСАДИЛ ЕФРЕМОВА

ПОТОМУ ШО ЕФРЕМОВ НУЖЕН БЫЛ ЕМУ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПИАРА А НЕ ПОСАДКИ В ТЮРЬМУ.
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це капець, його ще героєм зроблять при цієї владі! я в шоці
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в усьому винен парашенка! до влади приходять злодії, сепари,вбивці- парашенка вінават! з тюрем в раду ідуть недобитки руцкага міра-парашанка вінават! що не день то бєня, ахметка та пінчук отримують ласі шматки економіки- парашенка вінават! за списклм слуг урода ідуть парикмахєри візажисти повара фотографи та ін.*******-парашенка вінават! у народу замість мізків свати та квартал- то все парашенка! недобитки руцкага міра підняли голову при иновій владі-парашенка адназначно! і так весь срок правління Зе і його маладой каманди! вже кажуть шо парашенка до безвізу немає жодного стосунку,він вкрав(барига ж) його в януковича...пі.сі. спешіал для одарєнних сватами, і ті хто знає поняття судова реформа. так от вона торкнулася лише верховного суду(який вже працює), і вищого антикорсуду( з осені почне)- оце лише два порошенківські суди.
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Кстати, стоило бы Зеленскому публично выразить свое к этому негативное отношение - и суды присмирели бы. Но он этого намеренно не делает.
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Опять Зеленский? Он у нас универсальный солдат? Может чиновникам стоит наконец то заняться выполнением своих обязанностей? К примеру генплокулол Югик-алкаш подал бы апелляцию на решение суда?
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О, Зеленский снова прикидывается шлангом, как и в случае снижения тарифов для населения.
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В цьому всьому винен цинічний молдавський жид порошенко. За пять рокі він нічого не зробив, щоб змінити гнилу злодійську систему, нічого!!! А тільки сприяв її зміцненню. Та і як він міг це зробити, як сам є її засновником і активним учасником. А взагалі то за всі 28 років незалежності нами керували продажні клептократичні тварі, які знищували державний устрій в геометричній прогресії снігової кулі. Далі буде. зеленський твій час.
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При Порохе он сидел, а при зебилах вышел!!! Зепредатели!
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Выпустил его реформированный соевый суд, а не Зеленский
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Ти бачив де він сидів??! І де вирок? Сидів це коли був засуджений за злочин і відбув строк покарання! То де він сидів? Не будь лохом і не роби лохами інших їх! Він мав отримати строк і зараз сидіти ще 12 років до тих трьох, що він просидів на своїх віллах і островах.
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00-Эдуард Силенко:


"Ти
бачив де він сидів??! ... він просидів на своїх віллах і островах."


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Вот так, спонсор сепаров вышел.....

Зеленский, Зебилы, СПАСИБО! Вы продали Украину!
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Вы, только вы, при Порохе он сидел. А вы, зебилы, продаете Украину за 30 серебряников!!
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Доброе утро!!! Зе у власти.

У Зебилов одна болезнь - все списывать на Пороха, при этом продавая Украину!
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Зеленский провел судебную реформу? Зеленский назначил своего кума генплокулолом?
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конечно, зебилы обосрались, а виноват Порох...…

Это так написано в Учении о Зеленой Сопле?
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Обосрались зебилы и теперь судорожно и испуганно скулят - Порох виноват!!!

Можете еще наградить этого сепара большой Зеленой Медалью " За Земужество"!
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Свинобот, суд отпустил, а не Зеленский! Суд, тщательно отрехвормированный Свином-порро после неубедительной позиции прокуратуры кума-алкаша Луцыка!
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А суд чей??? Зеленского! Доброе утро! Чья власть?

Стыдно признавать, да? А скоро еще будете сепаров облизывать, да?
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Суд Поросвинский, отрехвормированный свинофермой 🐷
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конечно, воняет гамнецом, а Порох виноват.

При ПОРОХЕ ОН СИДЕЛ, при ЗЕБИЛАХ - вышел...… Вот и все!
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Да у них работа такая лепить к любому зашквару и фейлу Зеленского и пофиг, имеет он отношение к этому, или нет.
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Самый лучший вариант для власти - поменять этого Ган Дона на пленных (даже на одного будет выгодно).
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Поганий Петро за 2 місяці своєї влади звільнив Слов'янськ, Краматорськ, Торецьк з 4 десятки сіл, продавив другий етап санкцій Заходом. Хороший Вова за 2 місяці пожрав шаурму, покатавсь на теслі, повернув ригів Єфремова, Портнова разом з Коломойським з під слідства ФБР, наорав на директора Миколаєвського аеропорту і отримав 42% на виборах.
Зебіли.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я финансирую сепаратистов и говорю об этом открыто", - выпущенный из СИЗО Ефремов в интервью СМИ террористов "ЛНР" в 2016-м. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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