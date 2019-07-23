 "Я финансирую сепаратистов и говорю об этом открыто", - выпущенный из СИЗО Ефремов в интервью СМИ террористов "ЛНР" в 2016-м. ВИДЕО

В свете вчерашнего освобождения Ефремова из СИЗО, Цензор.НЕТ решил напомнить, кем на самом деле является одиозный экс-регионал.
В комментарии к данному видео на ютуб-канале "Свободный Донбасс", что на метровых частотах и в кабельных сетях, этот ролик зрители могли смотреть в Луганске и остальных оккупированных регионах, а в сети он появился лишь ненадолго и спустя полчаса был удален автором. Интервью у нардепа трех предыдущих созывов Ефремова брал известный кремлевский пропагандист регионального масштаба Леонард Свидовсков.
Напомним, 22 июля Апелляционный суд Киева после трех лет в СИЗО изменил меру пресечения Ефремову на круглосуточный домашний арест.
Ранее адвокат Ефремова Александр Мельников сообщил, что дело Ефремова передадут в Киев.
Как сообщалось ранее, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту "Борисполь". В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова, которого обвиняют в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР"; государственной измене.
Ефремова содержали в СИЗО в Старобельске.
За что вас арестовали?
- За взятку.
- А как отпустили?
- Вы тупой?
зеленую
вазелиновую...
И КС, который фактически подчинялся порошенко, постановил, что предатели, сепары и прочие суки в тюрьме сидеть не должны. И казнокрады, с незаконным обогащением, сидеть не должны.
Так на кого работает этот суд - КС?
потому на протяжении 4 лет его: сначала задерживали, потом отпускали под залог .........
ЭТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ПАРЛАМЕНТ
НО ПРОВЛАСТНАЯ КАЛОЛИЦИЯ ПАРАШЕНКО В ПАРЛАМЕНТЕ ЗА 5 лет ТАК ЭТОГО и НЕ СДЕЛАЛА
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ДЕЙСТВУЮТ ЗАКОНЫ РЕХВОМИРОВАННЫХ СУДОВ ПАРАШЕНКО
СОГЛАСНО КОТОРЫМ: СРОК СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ - ВЫШЕЛ, ПОСАДИТЬ ЕГО ТОЖЕ - НЕЛЬЗЯ
ПОТОМУ ПАРАШЕНКО 4 года СНАЧАЛА - АРЕСТОВЫВАЛ, ПОТОМ - ОТПУСКАЛ ПОД ДОМАШНИЙ АРЕСТ, НО ТАК и НЕ ПОСАДИЛ ЕФРЕМОВА
ПОТОМУ ШО ЕФРЕМОВ НУЖЕН БЫЛ ЕМУ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПИАРА А НЕ ПОСАДКИ В ТЮРЬМУ.
"Ти
бачив де він сидів??! ... він просидів на своїх віллах і островах."
А ця гнида теж сиділа при жидярі цинічній?!
Зеленский, Зебилы, СПАСИБО! Вы продали Украину!
У Зебилов одна болезнь - все списывать на Пороха, при этом продавая Украину!
Это так написано в Учении о Зеленой Сопле?
Можете еще наградить этого сепара большой Зеленой Медалью " За Земужество"!
Стыдно признавать, да? А скоро еще будете сепаров облизывать, да?
При ПОРОХЕ ОН СИДЕЛ, при ЗЕБИЛАХ - вышел...… Вот и все!
Зебіли.