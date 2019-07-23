 "Я финансирую сепаратистов и говорю об этом открыто", - выпущенный из СИЗО Ефремов в интервью СМИ террористов "ЛНР" в 2016-м. ВИДЕО

В свете вчерашнего освобождения Ефремова из СИЗО, Цензор.НЕТ решил напомнить, кем на самом деле является одиозный экс-регионал.

В комментарии к данному видео на ютуб-канале "Свободный Донбасс", что на метровых частотах и в кабельных сетях, этот ролик зрители могли смотреть в Луганске и остальных оккупированных регионах, а в сети он появился лишь ненадолго и спустя полчаса был удален автором. Интервью у нардепа трех предыдущих созывов Ефремова брал известный кремлевский пропагандист регионального масштаба Леонард Свидовсков.

Напомним, 22 июля Апелляционный суд Киева после трех лет в СИЗО изменил меру пресечения Ефремову на круглосуточный домашний арест.

Ранее адвокат Ефремова Александр Мельников сообщил, что дело Ефремова передадут в Киев.

Как сообщалось ранее, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту "Борисполь". В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова, которого обвиняют в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР"; государственной измене.

Ефремова содержали в СИЗО в Старобельске.