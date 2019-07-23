 США оказывают финансовую и практическую помощь по созданию подразделений быстрого реагирования Морохраны Госпогранслужбы в Мариуполе и Бердянске, - Тейлор

"В результате агрессии в Керченском проливе мы вместе наработали новые приоритеты работы. Были созданы группы быстрого реагирования в Мариуполе, Бердянске, чтобы реагировать на такие угрозы. В 2018 году было выделено $4млн на развитие таких подразделений. Мы надеемся, что уже через месяц сможем открыть эти новые подразделения, и они смогут работать надлежащим образом", - сказал он, выступая на "круглом столе" по развитию Морской охраны Госпогранслужбы Украины во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он отметил, что Украине необходимы современные логистические центры, чтобы обеспечить проведение морских операций, а также надлежащие места по ремонту судов.

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"Сейчас мы сосредоточились на развитии базовой морской инфраструктуры, чтобы обеспечить Морской охране надлежащие возможности реагирования по всей территории морской границы", - добавил посол.

В свою очередь, начальник регионального Управления морской охраны Госпогранслужбы Олег Костур проинформировал, что речь идёт о практической реализации развития мест дислокации подразделений быстрого реагирования в рамках их работы в Чёрном и Азовском морях, а также реке Дунай.

Кроме того, советник по морским вопросам программы экспертного контроля и безопасности границы посольства США в Украине Кевин Кильер сообщил, что в рамках проекта поддержки Морской охраны Госпогранслужбы Украины США предполагается и модернизация морской техники.

"Мы выявили потребности не только в развитии инфраструктуры, но и флота - кораблей и катеров. Мы работаем и над модернизацией флота. Мы исходим из нашего подхода работы с корпусом Береговой охраны США - будет два катера и 25 человек, которые прикреплены к этим катерам", - добавил он.

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Кильер пояснил, что сейчас проект находится в стадии разработки и перенесения потребностей украинских пограничников "на бумагу", на что отведено 30-45 дней, после чего проект перейдёт к стадии реализации.

"Как только закончится фаза проектирования, начнётся фаза реконструкции и строительства. Это начнётся в начале следующего года", - проинформировал дипломат.