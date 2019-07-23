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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Экономика
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Все про:арбитраж (165) Крым (21638) Ощадбанк (185)

 Суд постановил взыскать с России в пользу "Ощадбанка" более $1,1 млрд убытков из-за оккупации Крыма

Киевский апелляционный суд признал и предоставил разрешение на выполнение решения Арбитражного трибунала в Париже от 26 ноября 2018 года о компенсации свыше $1,1 млрд убытков "Ощадбанка" (Киев), причиненных в результате оккупации Россией Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Суд определением от 17 июля этого года постановил выдать исполнительные листы на взыскание с РФ в лице Министерства юстиции в пользу "Ощадбанка" $1 млрд 111,3 млн возмещения убытков плюс проценты с 31 марта 2014 года по ставке полугодового LIBOR+2% и прочие расходы $3,87 млн.

В определении указывается, что суд открыл производство по делу 2 мая и известил посольство РФ 13 мая и Минюст РФ 27 мая, что подтверждается информацией в сети интернет на сайте "Укрпошты", однако должник в месячный срок возражения в суд не подал.

Согласно определению, оно может быть обжаловано в Верховном суде и в таком случае вступит в силу после рассмотрения такой апелляции.

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Как сообщалось, по итогам решения международного арбитража в ноябре прошлого года Ощадбанк заявил о сумме возмещения $1,3 млрд и начислении $97 тыс. процентов в каждый последующий день.

Слушание состоялось согласно Арбитражному регламенту Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли 1976 года, а также в соответствии с соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Москва не признала положительное решение международного арбитража по иску "Ощадбанка" в связи с якобы отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение такого иска. Минюст России заявил, что будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения представления и защиты интересов РФ в связи с его вынесением.

Источник: https://censor.net.ua/n3139116
 
 
 Топ комментарии
 
Список активов и разрешения на вывоз в студию! Нема? Чего тогда брешешь?
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Пороха нема, а діло його залишилось!
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И что интересно, что перед выборами, чтобы Порошенко рейтинг не поднять, такого решения не принимали и только сейчас...
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Пороха нема, а діло його залишилось!
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И что интересно, что перед выборами, чтобы Порошенко рейтинг не поднять, такого решения не принимали и только сейчас...
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То есть, Киевский аппеляционный суд играл против "патриота" Порошенко в пользу пророссийских сил, когда не принимал этого решения до выборов. Но этот же пророссийский суд принял решение против России. Вы хоть сами поняли, какой бред написали?
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Лишнехромосомный, по сравнению с твоим бредом, всё остальное можно подавать на Нобелевскую премию, Даже ИгоряЛ.
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**...н! Лишнехромосомность свою как раз ты проявил в своем комменте выше. Суд постановив стягнути з Росії на користь "Ощадбанку" понад $1,1 млрд збитків через окупацію Криму - Цензор.НЕТ 3374
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Лишнехромосомный, зачем столько букв!?
Написал бы лишнехромосомное "**...н!" или "Сам дурак!" и этого было бы достаточно.
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Діло Пороха ще буде, коли генпрокурора поміняють. Суд постановив стягнути з Росії на користь "Ощадбанку" понад $1,1 млрд збитків через окупацію Криму - Цензор.НЕТ 9271 Суд постановив стягнути з Росії на користь "Ощадбанку" понад $1,1 млрд збитків через окупацію Криму - Цензор.НЕТ 9271 Суд постановив стягнути з Росії на користь "Ощадбанку" понад $1,1 млрд збитків через окупацію Криму - Цензор.НЕТ 9271
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Ось цікава логіка у свиновати. Суд приймає рішення на користь проросійських сил, це Зеленський винен, при ньому суди такі погані стали. Якщо суд приймає рішення проти Росії, це все заслуга Порошенка, це він своєю судовою реформою створив справедливі суди.
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Ну, якщо віддати крим за 1.1 млрд відступних, то зрада, а якщо це так, якби щось перднути, то чхали козломорді на ваш суд.
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Только сейчас - после пяти лет войны,- наконец, наш доблестный суд раздуплился!
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Если мы взыщем с ********* все судебные долги то нам МВФ и нафиг не нужен. Вопрос только как содрать с ********* наши долги, особенно когда Парашенко разрешил окупантам вывести и продать все активы из Украины.
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Список активов и разрешения на вывоз в студию! Нема? Чего тогда брешешь?
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Я тебе уже ответил, забудь про Пороха, пусть сопля контрибуции собирает, может тебе кожанку даст и наган...
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Я забуду про Пороха, когда он будет посажен, и исчезнет из политики, и когда на Цензоре исчезнут свиноботы. Да, пусть сопля контрибуции собирает, я не пойму, против чего ты возражаешь?
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Продали свое имущество в Украине а деньги полученные за него вывели, имущество осталось в Украине, и что тут должен был сделать Порошенко? Национализировать как 1917м., своим указом? Так мы не в КНДР живем, дядя. Хотя у ЗЕ сейчас личный Парламент, чего не было у Пороха, он может делать что хочет, пусть начнет с национализации, я не против. Сколько нужно времени, 100 дней хватит?
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Как можно говорить о том, о чем совсем не понимаешь? Да, деньги они вывели, а если бы
Украина наложила арест на российское имущество, то оно досталось ей, а россияне никаких денег не получили. Да, Порошенко должен был национализировать имущество страны-агрессора, как в 1917, как в 1941, как другие страны во время войны делали. Или ты думаешь, что в Великобритании в 1939 году продолжали работать германские предприятия, а в США после 1941 года японские?
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********* не воспринимает чужие законы, они положили на Гаагский трибунал, не говоря за Украинские законы, проще говоря гопники живут только по *********овским законам, остальные не указ.
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При чем здесь то, что воспиринимает ********* к тому, что должны были сделать в Украине?
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********* не заплатит ни копейки, ********* он и в Африке *********.
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Конечно он не заплатит. Только коммент Алекса Сурова был о другом, что нужно было конфисковывать российские активы, когда они еще не были выведены из Украины.
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Это уже далеко не первое такое решение но еще ни цента ни взыскали.
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А зерада говорит, что это всё Порошенко украл и намарадёрил, а ещё у Мариупольского и Бердянского порта украл и намародёрил...
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Идиот, ты о чем? Что "это все" Порошенко украл и намарадерил? Как этот бред к статье относится?
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таких сміхопостанов є багато. скажіть скільки виконано?
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тра комусь премію швиденько видати, так десь сто лімонів, шоп мамі в гамерику гостинця передати
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Я щітаю, не потрібно обмежувати всякими арбітражами розмір майбутньої контрибуції з масковії.
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