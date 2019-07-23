 У Госпогранслужбы есть план действий Морской охраны на случай открытого наступления России, - Дейнеко

Об этом Дейнеко сказал журналистам на международной конференции по развитию Морской охраны Госпогранслужбы Украины 23 июля в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Конечно, план существует, но я не могу его выносить на широкий круг. Я скажу так: Морская охрана будет действовать всеми возможными средствами. Если нужно будет отдать жизнь за охрану нашей морской границы, то пограничники на это пойдут", - сказал Дейнеко.

Он отметил, что за время агрессии России 70 пограничников уже отдали свою жизнь, защищая границы государства.

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