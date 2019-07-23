 У Госпогранслужбы есть план действий Морской охраны на случай открытого наступления России, - Дейнеко

Об этом Дейнеко сказал журналистам на международной конференции по развитию Морской охраны Госпогранслужбы Украины 23 июля в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".
"Конечно, план существует, но я не могу его выносить на широкий круг. Я скажу так: Морская охрана будет действовать всеми возможными средствами. Если нужно будет отдать жизнь за охрану нашей морской границы, то пограничники на это пойдут", - сказал Дейнеко.
Он отметил, что за время агрессии России 70 пограничников уже отдали свою жизнь, защищая границы государства.
Та вже тільки те, що із-за санкцій практично припинено виробництво танка "Армата", припинено виробництво ракет "Протон", припинено держфінансування і виробництво супутників "Глонасс" - це вже показник розвалу економіки Рашки! Армія починає потужно валитися, а Рашку змушують отримувати доходи лише з експорту газу і нафти. Агресора в'яжуть, щоб каструвати. І санкції НЕ ЗНІМУТЬ, поки не буде повернено ВСЕ, І ВСІМ - і Донбас, і Крим, і Придністров'я, і Абхазія...
Мы очень похожие слова уже от воронченко слышали, когда кацапы наши катера под мостом давили.