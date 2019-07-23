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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
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Все про:Госпогранслужба (3376) Дейнеко Сергей (2)

 У Госпогранслужбы есть план действий Морской охраны на случай открытого наступления России, - Дейнеко

Глава Государственной пограничная служба Украины Сергей Дейнеко констатирует, что у ведомства есть план действий Морской охраны в случае открытого наступления России.

Об этом Дейнеко сказал журналистам на международной конференции по развитию Морской охраны Госпогранслужбы Украины 23 июля в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Конечно, план существует, но я не могу его выносить на широкий круг. Я скажу так: Морская охрана будет действовать всеми возможными средствами. Если нужно будет отдать жизнь за охрану нашей морской границы, то пограничники на это пойдут", - сказал Дейнеко.

Он отметил, что за время агрессии России 70 пограничников уже отдали свою жизнь, защищая границы государства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139115
 
 
 Топ комментарии
 
Нє, вони просто чекатимуть команди, якої не буде...
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Чи маю я відповідати кожного разу всякому довбанутому гівну, яке плюється гівном на заяви Зеленського про необхідність припинення російської агресії? При цьому гівно сміє прикриватись трупами громадян України!
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У Госпогранслужбы есть план действий Морской охраны на случай открытого наступления России, - Дейнеко

Мы очень похожие слова уже от воронченко слышали, когда кацапы наши катера под мостом давили. У Госпогранслужбы есть план действий Морской охраны на случай открытого наступления России, - Дейнеко - Цензор.НЕТ 3617
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Ну, судячи із заяви узеленського, що треба просто припинити стріляти, погранці піднімуть вітальні прапорці та відсалютують.
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Нє, вони просто чекатимуть команди, якої не буде...
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У шоколоботів мала б пройти інтоксикація шоколадом, і вони мали б почати розуміти, що заяви Зеленського про миролюбність і припинення вогню Україною будуть дуже контрастно відтінювати агресію Рашки в очах світової спільноти. І це додасть нових санкцій. Чи ці санкції діють?
Та вже тільки те, що із-за санкцій практично припинено виробництво танка "Армата", припинено виробництво ракет "Протон", припинено держфінансування і виробництво супутників "Глонасс" - це вже показник розвалу економіки Рашки! Армія починає потужно валитися, а Рашку змушують отримувати доходи лише з експорту газу і нафти. Агресора в'яжуть, щоб каструвати. І санкції НЕ ЗНІМУТЬ, поки не буде повернено ВСЕ, І ВСІМ - і Донбас, і Крим, і Придністров'я, і Абхазія...
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Никто и не сомневался, что выползет какое-то чмо, прочитает факты, и крикнет "да это ж божья роса!".
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Я розумію, що замість шоколаду ти віддаєш перевагу зеленому лайну. Та й на більше ви не можете розраховувати в ольгіно. Сидить таке тупориле під проксі Польщі, так розказує, що нам, українцям, робити. Поки порашка розвалиться, ще не одна сотня нашіх хлопців та дівчат покладуть голову.
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Чи маю я відповідати кожного разу всякому довбанутому гівну, яке плюється гівном на заяви Зеленського про необхідність припинення російської агресії? При цьому гівно сміє прикриватись трупами громадян України!
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нє, салют можуть розцінити як акт агрессії!!!
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не верю. по хомчаку должны быть такие варианты: вариант А - "всраться и сдаться"; вариант B - "смыться и скрыться". в любом случае поднять кацапские флаги и кричать "ура".
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кроме хомчака был еще и Литвин, в чьем веденье находилась граница
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У Госпогранслужбы есть план действий Морской охраны на случай открытого наступления России, - Дейнеко

Мы очень похожие слова уже от воронченко слышали, когда кацапы наши катера под мостом давили. У Госпогранслужбы есть план действий Морской охраны на случай открытого наступления России, - Дейнеко - Цензор.НЕТ 3617
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сєкрєтний план: сорвать знакі отлічія і повторять "ми пскопскійє!"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ Госпогранслужбы есть план действий Морской охраны на случай открытого наступления России, - Дейнеко
 
 
 
 
 
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