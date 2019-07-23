 Выявлены новые факты, которые могут остановить экстрадицию Фирташа в США, - The Hill

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Джон Соломон в статье для The Hill.

Отмечается, что в начале июня 2017 года заместитель спецпрокурора Мюллера Эндрю Вайсман втайне вышел на американских юристов украинского олигарха Дмитрия Фирташа с заманчивым предложением: "Дайте мне компромат на Дональда Трампа в "российском" деле, и команда Мюллера попытается снять уголовные обвинения Минюста США против Фирташа".

Тогда адвокаты Фирташа не приняли данное предложение. По их словам, Фирташ отказался от сделки, поскольку не обладал достоверной информацией и доказательствами по интересующим Вайсмана темам. Но в свете последних событий, когда Фирташу реально грозит экстрадиция в США, инициатива Вайсмана может иметь далеко идущие последствия для американского Минюста.

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"В закрытом ходатайстве, поданном в Австрии ранее в текущем месяце, защита Фирташа сравнивает 13-летнее расследование против Фирташа со стороны Минюста со средневековой инквизицией. Юристы упоминают предложение Вайсмана, чтобы доказать политическую заангажированность дела против их подзащитного. Прокурор говорил о "возможном прекращение расследования в отношении обвиняемого в обмен на показания по широкому спектру политических вопросов, которые касаются президентов США и России", - говорится в материале.

Автор добавляет, что после данного ходатайства австрийские власти "внезапно повернули на 180 градусов, отложив экстрадицию на длительный срок".

В новом решении суда говорится, что двое ключевых свидетелей, якобы подтвердивших обвинения против Фирташа во взяточничестве, на которых ссылается Минюст в запросе на экстрадицию, позже отказались от своих показаний. По словам этих свидетелей, их показания были неправильно истолкованы ФБР, которое также оказывало на них давление, чтобы те подписали такие показания. Один из свидетелей заявил, что его показания для ФБР от 2012 года были "заранее прописаны властями США" и содержали "неточности". В том числе, что он не употреблял слова "дача взятки", как заявлял Минюст.

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Также этот свидетель заявил, что подписал свои показания в 2012 году только по той причине, что ФБР "оказывало на него чрезмерное давление", включая угрозы конфискации его паспорта и запрета на возврат в Индию, говорится в документах дела. Данный свидетель, утверждает автор материала, отказался от своих показаний тем же летом, когда Вайсман вышел со своим предложением на команду Фирташа.

Юристы Фирташа также предоставили австрийскому суду доказательства процессуальных правонарушений.

Ключевой документ, переданный австрийским властям в поддержку запроса на экстрадицию Фирташа, был представлен Минюстом как корпоративный документ его компании, якобы указывающий, что Фирташ санкционировал взяточническую схему в Индии. На самом же деле, этот документ был составлен консалтинговой фирмой "МакКинзи" в качестве презентации для компании "Боинг" на тему этических аспектов [возможного проекта], и не имел никакого отношения к компании Фирташа.

Более того, компания "МакКинзи" в своем официальном заявлении отметила, что не имела сведений о взяточнической схеме со стороны Фирташа, и что фраза о "даче взятки" не исходила от него либо его компании, а была лишь "предположением "МакКинзи" о стандартных бизнес-практиках в Индии", согласно с новыми судебными документами.

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"Американские юристы Фирташа сказали мне, что они довели до сведения Вайсмана факт ложного представления о документе авторства "МакКинзи" со стороны Минюста в 2017 году. Однако, тот не придал важности доводам юристов и не сообщил об этом австрийскому суду. Этот документ так и не был отозван в качестве доказательства, даже после публикации в "Нью-Йорк Таймз" в декабре прошлого года, где ставилась под сомнение его пригодность", - отмечает автор статьи.

Очевидно, что действия Вайсмана в отношении украинского олигарха летом 2017 года приобретут новое значение как в Вашингтоне, где вскоре будет давать показания Мюллер, так и в Австрии, где дело об экстрадиции Фирташа приняло новый поворот, резюмирует Соломон.

Напомним, Дмитрий Фирташ был задержан в Вене в марте 2014 года по запросу ФБР на экстрадицию. Бизнесмену вменяют подкуп индийских чиновников на общую сумму 18,5 млн долларов для получения лицензий на разработку ильменитовых месторождений в штате Андхра-Прадеш.

Ранее РБК-Украина сообщало, что министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию Дмитрия Фирташа. Министр принял такое решение после консультаций с МИД Австрии. Вопросы экстрадиционного ареста и дальнейшего препровождения украинца в США сейчас решает Земельный суд Вены.