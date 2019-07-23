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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Варшава надеется, что новое правительство Украины продолжит курс в ЕС и НАТО, - МИД Польши

В Польше положительно воспринимают спокойный ход выборов в Украине и их проведение в соответствии с международными стандартами. В Варшаве ожидают ускорения реформ и конструктивный диалог с украинской властью.

Об этом говорится в официальном заявлении МИД Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Польша с удовлетворением восприняла спокойное течение досрочных парламентских выборов в Украине 21 июля, которые состоялись в соответствии с международными избирательными стандартами", - говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.

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В то же время, в Варшаве приняли к сведению замечания, которые содержались в предыдущем рапорте миссии ОБСЕ/БДИПЧ.

В МИД Польши ожидают, что в результате выборов будет создано стабильное большинство в Верховной Раде Украины и новое правительство, которое вместе с Президентом Владимиром Зеленским ускорит процесс необходимых реформ и будет стремиться к углублению отношений с ЕС и НАТО.

"Польша неизменно поддерживает европейские и евроатлантические амбиции Украины, усилия по модернизации, а также поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, учитывая агрессивные действия со стороны России", - подчеркивается в заявлении МИД Польши.

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В ней выражается надежда на развитие конструктивного сотрудничества с новой украинской властью.

Источник: https://censor.net.ua/n3139111
 
 
 Топ комментарии
 
При Порохе у поляков была уверенность,при зебилах только надежда.
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Какой там курс? Больше 50% новой рады - зеленоботы, у которых из достоинств только то, что их ещё никто не знает.
Ещё 15% рады - открытые предатели и коллаборанты, отрицающие войну с Россией (как вы думаете, какая валюта их к этому мотивирует?).
Это уже всё, страну можно хоронить. Какое там НАТО и ЕС, нам хана полная. Год-два "новые литса" креативных реформаторов ещё будут сидеть на достижениях предыдущей власти, а потом всё посыпется. Просрут все инвестиции, просрут армию, просрут международную поддержку и санкции против России.
И что самое ужасное - виновата в этом не власть, а клинически тупое население. Просто необучаемые люди с интеллектом на уровне одноклеточных организмов. Вот почему ничего хорошего с Украиной уже не будет лет 20 точно. Можно с чистой совестью валить, держаться за эту страну нет никакого смысла.
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Ты голову не крути на коленьку-тут об Украине и зебилах. Променять Пороха интеллекта на игрока хреном на рояле-это надо иметь капроновые зебильные головушки. Это уже ваша национальность НАВСЕГДА.В паспорте так и запиши себе.
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Что для этого нужно? Поднять коммуналку еще в 5 раз?
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Может властям нужно научиться труд справедливо оплачивать? Часто люди работают так как им платят : немножко работы за немного денег.
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А тебе власти труд оплачивают? У нас советский союз что ли?
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Минимальную зарплату кто устанавливает?
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Ну теперь то по 4к у.е будет зп, чего нервничаешь осилишь комуналку.
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Я ж не один, это пусть князьки которые всяких тепло энерго прихватизировали пусть нервничают, как они теперь без Пети?
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Ты российская падла, только срать и умеешь. И только по чужой бумажке, своих мыслей у тебя никогда не было и не будет.

А коммуналку да, нужно в 5 раз поднять. Чтобы ленивое быдло жопы от стульев наконец оторвало. И работать пошло. Вот тогда пенсий и будет на коммуналку хватать.
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Его труд оплачивают власти. Российские. И, видно, плохо оплачивают. И поделом, на их месте я б этому лоху вообще не платил.
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чтобы создать структуры, которые будут способны
перерабатывать на удобрения значительные объёмы
биомассы из жителей москальщины
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Какая страна нато в последнее время "перерабатывать ла на удобрения значительные объёмы биомассы из жителей москальщины" ? Чего Украина должна за них отдуваться?!
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Чего тогда сам под польской проксей срешь?
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При Порохе у поляков была уверенность,при зебилах только надежда.
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Ты голову не крути на коленьку-тут об Украине и зебилах. Променять Пороха интеллекта на игрока хреном на рояле-это надо иметь капроновые зебильные головушки. Это уже ваша национальность НАВСЕГДА.В паспорте так и запиши себе.
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Варшаве расслабиться. Ждать больше нечего.
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Какой там курс? Больше 50% новой рады - зеленоботы, у которых из достоинств только то, что их ещё никто не знает.
Ещё 15% рады - открытые предатели и коллаборанты, отрицающие войну с Россией (как вы думаете, какая валюта их к этому мотивирует?).
Это уже всё, страну можно хоронить. Какое там НАТО и ЕС, нам хана полная. Год-два "новые литса" креативных реформаторов ещё будут сидеть на достижениях предыдущей власти, а потом всё посыпется. Просрут все инвестиции, просрут армию, просрут международную поддержку и санкции против России.
И что самое ужасное - виновата в этом не власть, а клинически тупое население. Просто необучаемые люди с интеллектом на уровне одноклеточных организмов. Вот почему ничего хорошего с Украиной уже не будет лет 20 точно. Можно с чистой совестью валить, держаться за эту страну нет никакого смысла.
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Борьбу с коррупцией надо начинать с СЕБЯ : соблюдать конституцию, работать,не воровать, не получать зарплату в конвертах, не брать и не давать взяток, честно платить налоги. Тогда у вас будет нормальное государство. Иначе вы будете барахтаться в дерьме, как и все бывшие в СССР(исключая Прибалтику).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВаршава надеется, что новое правительство Украины продолжит курс в ЕС и НАТО, - МИД Польши
 
 
 
 
 
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