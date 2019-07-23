 Варшава надеется, что новое правительство Украины продолжит курс в ЕС и НАТО, - МИД Польши

Об этом говорится в официальном заявлении МИД Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Польша с удовлетворением восприняла спокойное течение досрочных парламентских выборов в Украине 21 июля, которые состоялись в соответствии с международными избирательными стандартами", - говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.
В то же время, в Варшаве приняли к сведению замечания, которые содержались в предыдущем рапорте миссии ОБСЕ/БДИПЧ.
В МИД Польши ожидают, что в результате выборов будет создано стабильное большинство в Верховной Раде Украины и новое правительство, которое вместе с Президентом Владимиром Зеленским ускорит процесс необходимых реформ и будет стремиться к углублению отношений с ЕС и НАТО.
"Польша неизменно поддерживает европейские и евроатлантические амбиции Украины, усилия по модернизации, а также поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, учитывая агрессивные действия со стороны России", - подчеркивается в заявлении МИД Польши.
В ней выражается надежда на развитие конструктивного сотрудничества с новой украинской властью.
А коммуналку да, нужно в 5 раз поднять. Чтобы ленивое быдло жопы от стульев наконец оторвало. И работать пошло. Вот тогда пенсий и будет на коммуналку хватать.
перерабатывать на удобрения значительные объёмы
биомассы из жителей москальщины
тьла на удобрения значительные объёмы биомассы из жителей москальщины" ? Чего Украина должна за них отдуваться?!
Ещё 15% рады - открытые предатели и коллаборанты, отрицающие войну с Россией (как вы думаете, какая валюта их к этому мотивирует?).
Это уже всё, страну можно хоронить. Какое там НАТО и ЕС, нам хана полная. Год-два "новые литса" креативных реформаторов ещё будут сидеть на достижениях предыдущей власти, а потом всё посыпется. Просрут все инвестиции, просрут армию, просрут международную поддержку и санкции против России.
И что самое ужасное - виновата в этом не власть, а клинически тупое население. Просто необучаемые люди с интеллектом на уровне одноклеточных организмов. Вот почему ничего хорошего с Украиной уже не будет лет 20 точно. Можно с чистой совестью валить, держаться за эту страну нет никакого смысла.