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 Политика Украины, За рубежом
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 Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы Науседой: обсудили сотрудничество в ЕС и НАТО

Вчера Президент Литвы Гитанас Науседа поговорил по телефону с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили двусторонние отношения, региональную безопасность.

Об этом он написал на своей странице в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Состоялся телефонный разговор с Президентом Украини Владимиром Зеленским, поздравил его с победой на выборах и пожелал работать ответственно на благо своего народа и страны. Мы обсудили двусторонние отношения, региональную безопасность и успешное литовско-украинское сотрудничество в ЕС и НАТО", - пишет Науседа.

Напомним, в мае этого года Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и поздравил его с убедительной победой на выборах.

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Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы Науседой: обсудили сотрудничество в ЕС и НАТО 01

Источник: https://censor.net.ua/n3139110
 
   
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А шо на это скажут международныо-соево-форумные светила?Опять зрада?
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и что ? он же говорит о совковом зомбировании и про
нынешнееположение вещей, когда люди узнали правду
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