 Национальному институту рака увеличат финансирование в два раза - до 4,26 млн грн, - Супрун

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

По ее словам, старый принцип финансирования не был ориентирован на результат: из бюджетных средств финансировались ставки ученых, а не их научные работы: "Получается так, что государство финансирует учреждения независимо от того, как работают и вообще работают ее сотрудники. Ученые, не делают никаких весомых исследований, получают такую ​​же зарплату, как и те, кто меняет медицинскую науку. Причина - несовершенная система финансирования и отсутствие факторов мотивации. http://bit.ly/2vAtfjl, http://bit.ly/2Z7qR0m"

В то же время, отмечает Супрун, медицина не может развиваться без научных работ и открытий. А новые медицинские научные открытия могут кардинально трансформировать систему предоставления медицинских услуг и сохранить, и продлить жизнь пациентов.

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"Именно поэтому мы меняем финансирование учреждений, занимающихся медицинской наукой. Специальная комиссия оценила результаты научной деятельности учреждений высшего и последипломного образования и научных учреждений, которые принадлежат к сфере управления Минздрава Украины.

По результатам этой оценки большее финансирование получат учреждения, занимающиеся научной деятельностью на современном международном уровне и публикуют свои работы в весомых научных изданиях", - сообщила она.

По словам Супрун, финансирование будет распределяться по четким критериям результативности научной работы (больше о них здесь: http://bit.ly/30MBtST).

И.о. главы Минздрава сообщила, что больше всего средств получит Национальный институт рака - 4,26 млн грн вместо 2,64 млн грн, а Харьковский национальный медицинский университет получит 3,22 млн грн вместо 1,46 млн грн.

В то же время Одесский национальный медицинский университет вообще не получит финансирование из государственного бюджета, поскольку не подал отчеты в Минздрав Украины.

Кроме того, некоторые заведения не получат финансирование из-за того, что их исследования не имели актуальности, практического значения или научной новизны. Государство не будет финансировать учреждения, не имеющие результативных показателей, как статьи в изданиях, индексируемых международными наукометрическими базами Web of Science, PubMed и Scopus.

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Также не получат финансирование и те учреждения, которые предоставляли недостоверную информацию о публикации в журналах, входящих в международные наукометрические базы.

Говоря о том, что эти изменения означают для украинских медиков и пациентов, Супрун сообщила, что деньги налогоплательщиков будут использоваться эффективно. Больше нельзя будет получать финансирование за изобретение велосипеда. Псевдоученые не будут получать государственное финансирование.

Также, новые правила будут создавать для ученых условия честной конкуренции за государственное финансирование. Государство будет финансово стимулировать ученых заниматься инновационными открытиями, которые признаются на международном уровне и публикуются в изданиях, индексируемых наукометрическими базами Web of Science, PubMed и / или Scopus и имеют импакт-фактор (импакт-фактор - этоо показатель соотношения цитирования международных научных журналов, их значимости. В зависимости от количества публикаций в научных изданиях по различным импакт-факторам можно оценить актуальность исследования и его доброчестность).

Кроме того, научные учреждения будут заинтересованы брать на работу больше эффективных исследователей, чтобы получить финансирование.

Такой подход также будет способствовать интеграции украинской медицинской науки в мировую и даст возможность украинским учеными участвовать в международных конкурсах на гранты.

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"Важно понимать, что не существует каких-либо уникальных особенностей развития украинской науки. Медицинская наука не может развиваться в изоляции. А средства налогоплательщиков должны расходоваться не в переписывание статей и имитацию научной деятельности, а на развитие в Украине здравого смысла и качественной науки", - резюмировала Супрун.





