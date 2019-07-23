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 Экономика, Общество, Здоровье
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Все про:исследование (382) медицина (1823) Минздрав (1952) наука (558) финансирование (1342) Супрун Ульяна (531)

 Национальному институту рака увеличат финансирование в два раза - до 4,26 млн грн, - Супрун

Отныне принцип целевого финансирования будет работать и в медицинской науке - с сентября "деньги пойдут за исследованиями". Это обеспечит эффективное использование средств налогоплательщиков и справедливую оценку научных достижений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

По ее словам, старый принцип финансирования не был ориентирован на результат: из бюджетных средств финансировались ставки ученых, а не их научные работы: "Получается так, что государство финансирует учреждения независимо от того, как работают и вообще работают ее сотрудники. Ученые, не делают никаких весомых исследований, получают такую ​​же зарплату, как и те, кто меняет медицинскую науку. Причина - несовершенная система финансирования и отсутствие факторов мотивации. http://bit.ly/2vAtfjl, http://bit.ly/2Z7qR0m"

В то же время, отмечает Супрун, медицина не может развиваться без научных работ и открытий. А новые медицинские научные открытия могут кардинально трансформировать систему предоставления медицинских услуг и сохранить, и продлить жизнь пациентов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутаты хотят оставить "Феофанию" больницей "для своих", - Супрун

"Именно поэтому мы меняем финансирование учреждений, занимающихся медицинской наукой. Специальная комиссия оценила результаты научной деятельности учреждений высшего и последипломного образования и научных учреждений, которые принадлежат к сфере управления Минздрава Украины.

По результатам этой оценки большее финансирование получат учреждения, занимающиеся научной деятельностью на современном международном уровне и публикуют свои работы в весомых научных изданиях", - сообщила она.

По словам Супрун, финансирование будет распределяться по четким критериям результативности научной работы (больше о них здесь: http://bit.ly/30MBtST). 

И.о. главы Минздрава сообщила, что больше всего средств получит Национальный институт рака - 4,26 млн грн вместо 2,64 млн грн, а Харьковский национальный медицинский университет получит 3,22 млн грн вместо 1,46 млн грн.

В то же время Одесский национальный медицинский университет вообще не получит финансирование из государственного бюджета, поскольку не подал отчеты в Минздрав Украины.

Кроме того, некоторые заведения не получат финансирование из-за того, что их исследования не имели актуальности, практического значения или научной новизны. Государство не будет финансировать учреждения, не имеющие результативных показателей, как статьи в изданиях, индексируемых международными наукометрическими базами Web of Science, PubMed и Scopus.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Новое оборудование в медучреждениях не используется из-за халатного отношения руководства", - Супрун

Также не получат финансирование и те учреждения, которые предоставляли недостоверную информацию о публикации в журналах, входящих в международные наукометрические базы. 

Говоря о том, что эти изменения означают для украинских медиков и пациентов, Супрун сообщила, что деньги налогоплательщиков будут использоваться эффективно. Больше нельзя будет получать финансирование за изобретение велосипеда. Псевдоученые не будут получать государственное финансирование.

Также, новые правила будут создавать для ученых условия честной конкуренции за государственное финансирование. Государство будет финансово стимулировать ученых заниматься инновационными открытиями, которые признаются на международном уровне и публикуются в изданиях, индексируемых наукометрическими базами Web of Science, PubMed и / или Scopus и имеют импакт-фактор (импакт-фактор - этоо показатель соотношения цитирования международных научных журналов, их значимости. В зависимости от количества публикаций в научных изданиях по различным импакт-факторам можно оценить актуальность исследования и его доброчестность).

Кроме того, научные учреждения будут заинтересованы брать на работу больше эффективных исследователей, чтобы получить финансирование.

Такой подход также будет способствовать интеграции украинской медицинской науки в мировую и даст возможность украинским учеными участвовать в международных конкурсах на гранты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лекарства по электронному рецепту уже получило больше миллиона украинцев, - Минздрав

"Важно понимать, что не существует каких-либо уникальных особенностей развития украинской науки. Медицинская наука не может развиваться в изоляции. А средства налогоплательщиков должны расходоваться не в переписывание статей и имитацию научной деятельности, а на развитие в Украине здравого смысла и качественной науки", - резюмировала Супрун.

Национальному институту рака увеличат финансирование в два раза - до 4,26 млн грн, - Супрун 01
Национальному институту рака увеличат финансирование в два раза - до 4,26 млн грн, - Супрун 02
Национальному институту рака увеличат финансирование в два раза - до 4,26 млн грн, - Супрун 03

Источник: https://censor.net.ua/n3139105
 
   
 Топ комментарии
 
От хто чьотко на своєму місті і робить свою справу, як годиться, так то Уляна Супрун.
Дай їй Боже удачі.
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поклонникам Зе больше подходит на эту должность охлобыстин, судя по всему
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Сынок, ответь: что пошло не так при твоём визите к семейному врачу.
Или ты просто лахтинский 3,14здобол ?
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Це добре, але людям, що маюць цей страшний діагноз від цього краще навряд чи стане. Якщо в людини немає грошей на лікування - це завжди вирок. Потрібна система страхування громадян.
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а этой петиной клуше лучше распилить бабло на типа "реформе" государственных поликлиник и больниц, чем ввести как в цивилизованных странах систему страхования
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Ты готов платить за страховку как в цивилизованных странах?
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Ты готов не задавать тупорылые вопросы?
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Пані Уляно, Ви найкращі !
Ми сподіваємось на Вас !
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Дійсно.
Кращого за неї не було нікого.
Сподіваюсь, вона лишиться.
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От хто чьотко на своєму місті і робить свою справу, як годиться, так то Уляна Супрун.
Дай їй Боже удачі.
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В поликлинике давно был? В больнице?
Такого тупого убого г@вна как супрун даже при овоще не было.
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A что не так ? Сказали принести свою зелёнку и бинт ?
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Что не так?
Бот, ты серьёзно сейчас? )))
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Сынок, ответь: что пошло не так при твоём визите к семейному врачу.
Или ты просто лахтинский 3,14здобол ?
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Сынок - твоё призвание по жизни, дятел.
Придёшь в гос. поликлинику на рентген хоть раз и пройдёшь 7 кругов ада пока до рентген-кабинета доберешься - будешь п"здеть, а до тех пор завали **@ло.
И кто лахта тут - очевидно. Не я под прокси сижу.
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Хамское русское отродье, как же вы легко палитесь Национальному институту рака увеличат финансирование в два раза - до 4,26 млн грн, - Супрун - Цензор.НЕТ 9373
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Та... Вскрыть лахтинскую консерву - святое дело. Національному інституту раку збільшать фінансування вдвічі - до 4,26 млн грн, - Супрун - Цензор.НЕТ 9828
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бот, прокси Пете скажи, чтоб оплатил
А то забанят по ip опять
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Та, у порохоботов все кацапы, кроме порохоботов.
Плюнь на него еще раз. Національному інституту раку збільшать фінансування вдвічі - до 4,26 млн грн, - Супрун - Цензор.НЕТ 6158
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Откуда это кенгуру может знать ситуацию в нашей медицине?
Плюнь на него слюной.
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Был в поликлинике. Красота: пришел на время, зашел -вышел. И никаких очередей с бабушками.
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поклонникам Зе больше подходит на эту должность охлобыстин, судя по всему
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Та да, у порохоботов других вариантов нет.
Или супрун, или охлобыстин.
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Вы видели на каких тачках их врачи приезжают? Ведь ничего бесплатного там нет, не дай Бог кто столкнется с онкологией, увидите и выпирающие от бабла карманы врачей и цифры со многими нулями, написанные на клочках бумаги. Это как таможенники от медицины, только тут ставка жизнь. Возможно, необходима оплата за химию, за что-то еще, но не в таких многократных размерах превышающих стоимость лекарств. Надо контроль за средствами в первую очередь.
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Никаких многократных размеров там нет.Изначально препараты стоят немалых денег,врачи обычно имеют откат 10%,что тоже немало,учитывая что не самый дорогой курс химии 6-8 тысяч долларов,а может быть и 15-20.Даже за рубежом при их медицине этоине особо доступно,умножайте сумму в 3-4 раза
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не бреши
В Німечинні лікування ПОВНІСТЮ покриває страховка
приклади протонна пушка 100 тис євро хімія 100 тис євро но проблем нікому не треба бігати і щось доказувати
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Ну-ну.Вопрос стоимости страховки,все это покрывающей,в студию
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что тебе не понятно
при оформлении на работу немец в обязоне получает мед страховку за которую платит 10% зп
например при зп 4000 евро в месяц отчисляет на мед страховку 400 евро
при подтверждении диагноза неважно чего врач назначает лечение
какое назначил то и делают без каких либо дополнительніх телодвижений

платежки мед учреждение отправляет прямиком в страх кассу без участия пролеченного

я понимаю как фантастично єто віглядит в уркаине
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я в Украине оплачиваю страховку сам и своей семье.В Германии еще 7-8% платит работодатель, итого нагрузка на зарплату порядка 14-15%.Много ли наших граждан могут позволить себе отдавать фактически 15 % заработка не медстраховку?
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https://24tv.ua/ru/kak_cinichno_vrachi_zarabatyvajut_na_onkobolnyh_detjah_n982897

5 тысяч долларов требовал врач за устройство ребенка, больного раком, на лечение в детскую больницу "Охматдет". 5 тысяч долларов за шанс на жизнь больного мальчика, который так и не дожил до своего выздоровления.
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И Супрун, кстати, не дали этих врачей уволить, "Доктор Смерть же" и Тодурова, продававшего государственные стенты тоже
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Я поддерживаю Супрун в отличие топящих ее троллей от мафии аптек, но с онкологией надо что-то делать.
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https://bloggers4gg.org.ua/2017/02/malenkij-biznes-v-onkodispansere-ili-kak-v-odesse-bolnye-dvazhdy-platyat-za-lekarstva/
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Это все называется - грантососы. Потому что на проблему рака тратятся огромные деньги в не чета нашим институтам. Что они там могут внезапно наоткрывать?! Если кто и продвинется в этой области, то израильтяне или Европа/США. Отдали бы эти деньги родителям больных детей, что по всему миру собирают средства на операцию...
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С тебя разве что удобрение на поля, дерьмо ты сортирное.
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Супруніха, ти ще не пішла? твоє міністерство смерті ще продовжує брехати і знущатися над людьми ?
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все это называетс БОЛТОЛОГИЯ! вот раньше были чиновники они не правильно распределяли средства в ручном режиме, но теперь мы с Супрун правильные чиновники и мы будем правильно распределять средства в ручном режиме! а кто у нас решает что правильно а что не правильно?!!
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в 2014 уменьшили в пять раз
щас повисять в два раза
Ми здобули!
Бабок с вполне леченной первой второй стадией рака но не миогущих оплатить лечение отправляють домой помирать
украинская медицина на 90% попадает под действие статей действующего ККУ
в первую очередь сопрун за организацию массовіх убийств украинцев
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Так, за 5 лет сколько сэкономили.
"А больные раком все равно умрут" (с)
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откуда ци тата
в уркаине так умруть
в ЄС так будуть жити після лікування
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Заместитель и.о. главы Минздрава Украины Ульяны Супрун Александр Линчевский вызвал гнев пользователей сети своим заявлением о том, что тратить деньги на онкобольных нецелесообразно, поскольку "они все равно умрут".

Подробности в интернете.
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нахпутіна МФВ дає гроші Україні адже вона вмре
щоб забрати пів территорії за спецом нароблені борги
тільки так
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что так и называется "институт рака"? правильнее было бы называть "медицинский центр исследований и экспериментального лечения онкологических заболеваний"!
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В англоязычном мире длинные названия непопулярны. Огромная больница будет называться "Cancer Hospital".
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164 000$ / 12 = 13 700$ в месяц.
Однозначно - руку хана!
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На западе раки и др оперують роботом да Вінчі вже 25 років
прєдпалажі скока такіх роботов в Україні
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....национальному институту рака увеличат финансирование в два раза - до 4,26 млн грн....якимось неробам з тих партій що преступили 5% , але не ввійшли в Раду саме дешевше держава виділяє кажен рік кілька десятків млн грн. За пять років це на одну партію саме дешевше за сотню млн грн. Тих партій нероб , як собак нерізаних.Це явно за пару млрд перевалить. А інституту раку на дуже потрібні потреби виділили аж 4.26 МЛН грн. Чи є розум в кибеті у наших слуг.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНациональному институту рака увеличат финансирование в два раза - до 4,26 млн грн, - Супрун
 
 
 
 
 
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