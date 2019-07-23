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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 По 207 округу на Черниговщине побеждает самовыдвиженец Рыбаков

Сейчас идет активный процесс подведения итогов. По состоянию на 10:30 23 июля ЦИК обработала уже более 93% протоколов.

В одномандатных округах Черниговщины ситуация выглядит так.

По 207 округу на Черниговщине побеждает самовыдвиженец Рыбаков 01

По 205 округу уверенно лидирует Олег Семинский, по 206 - Антон Поляков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦИК обработала 92,55% протоколов: "Слуга народа" - 43,11%, "ОП-За життя" - 13.03%, "Батькивщина"- 8,18%, "Евросолидарность" - 8,15%,"Голос" - 5,87%. ИНФОГРАФИКА

По 207 округу на Черниговщине побеждает самовыдвиженец Рыбаков 02
По 207 округу на Черниговщине побеждает самовыдвиженец Рыбаков 03

Интересным оказался округ № 207, пишет местное издание cheline.com.ua. По данным ЦИК (по состоянию на 10:30) победу здесь одерживает самовыдвиженец Игорь Рыбаков.

По 207 округу на Черниговщине побеждает самовыдвиженец Рыбаков 04

Согласно данным экзитпола, который проводили в 207 округе, Игорь Рыбаков побеждает с показателем 27,9% голосов избирателей. Об этом сообщает пресс-служба социологической компании "Socio Tendence".

Вторым идет Максим Зуев с показателем 25,4% и на третьем месте - бывший народный депутат от этого округа Анатолий Евлахов (21,3% голосов).

В 208 округе победу уверенно с колоссальным отрывом получает самовыдвиженец Валерий Давиденко. На втором месте - Антон Панченко.

По 207 округу на Черниговщине побеждает самовыдвиженец Рыбаков 05

В 209 округе с лидирует Валерий Зуб. На втором месте - Александр Кодола.

По 207 округу на Черниговщине побеждает самовыдвиженец Рыбаков 06

210 округ - тройка лидеров - Сергей Коровченко, Борис Приходько и Дмитрий Пахомов.

По 207 округу на Черниговщине побеждает самовыдвиженец Рыбаков 07

Источник: https://censor.net.ua/n3139103
 
 
 Топ комментарии
 
А кандидат від «Слуги, правда не ясно якого народу» М.Стефанчук програв суд свободівцю Олександру Симчишину.
.
Кандидат до Верховної Ради від партії "Слуга Народу" слуги але видно що не українського народу у 187-му мажоритарному окрузі (місто Хмельницький) М.Стефанчук подав до суду на міського голову свободівця Олександра Симчишина. ЗЕебіл -кандидат, який є братом постійного представника Президента у Верховній Раді мордатого Р.Стефанчука, звинуватив Олександра Симчишина в тому що той виграв виборри до ВР,
А 21 липня 2019 року Олександр Симчишин оприлюднив у Facebook рішення Хмельницького окружного адмінсуду, який дивовижно але все таки відмовився задовольнити позов ЗЕбіла М.Стефанчука.
Ну і добре, що хоть на одного українофоба буде менше в ЗРаді !!!
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Порохоферми ще не позакривали? Ще у пороха грошики залишились?
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А хто ще не знає, звичайно олігарх, але не в кожного олігарха Ротшильди візьмуть бізнес в керування, там до сірих грошей негативне ставлення, от в Порошенко чи Дерипаски візьмуть, а в Коломоші, Ахметова чи Ротенберга ні.
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самовыдвиженец Рыбаков это какой то человек от Цензора, или к чему "неупереджений ЗМІ" с 223 округов взялся высветливать только этот ?
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Просто одна з небагатьох областей, де люди борються з прислугою.
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Вы прям как Вакарчук. У 207 окрузі на Чернігівщині перемагає самовисуванець Рибаков - Цензор.НЕТ 3862

Тот тоже вчера заявил о намерении создавать коалицию для борьбы с олигархами, при этом потенциальным партнером в этом нелегком деле он счел единственного прошедшего ВР олигарха.


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Не бачу нічого схожого, просто перекос влади в одні руки це недобре, ну крім тоталітарних режимів, в ниї є парламентська більшість, вперед..
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Я думал что Вакарчук, единственный в Украине кто не знает что порошенко олигарх.
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А хто ще не знає, звичайно олігарх, але не в кожного олігарха Ротшильди візьмуть бізнес в керування, там до сірих грошей негативне ставлення, от в Порошенко чи Дерипаски візьмуть, а в Коломоші, Ахметова чи Ротенберга ні.
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Ну похоже Вакарчук.
Вы же не хотите сказать что он это знает, но в силу того что идиот от природы, решил бороться с олигархами объединившись с ними. Это как создавать антифеминистическую коалицию с Тимошенко, или бороться с сепарами назначив генпрокурором одного из них.
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Рибаков - унікальна мерзота, яка заздалегідь клала і на виборців з цього округу, і на всю Україну... Так що чернігівчани лохонулися з таким вибором...
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зачем нести чушь,если не в курсе? сразу борьба с прислугой... ты хоть бы почитал,кто такой рыбаков перед тем ка писать. рыбаков - рыг из Одессы.который к Черниговщине никакого отношения не имеет,но постоянно идет на выборы по этому краю.
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Ну чекайте, лакеї пишуть що краще риги ніж ПЕС чи Голос, тоді вже краще риг ніж лакеї.
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Через ригів загинуло 13 000 українців, ви що більше хочете, щоб ваша дитина жила небагато чи загинула від російської кулі?
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Все зрозуміло, в СРСР не загинуло 20 млн людей бо нема поіменного списку, вибачайте, думав з людиною спілкуюсь.
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Знаєте,хто у нього довірена особа ? У 207 окрузі на Чернігівщині перемагає самовисуванець Рибаков - Цензор.НЕТ 6091

Новинський Вадим Владиславович ..

тобто це КРЕАТУРА РПЦ.
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нема чому тішитись ,що СН програє цей округ.. (
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Почему сразу не писать от какой партии?.Если самовыдвиженец, то какой партийной силе принадлежал..а так, не о чем
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А кандидат від «Слуги, правда не ясно якого народу» М.Стефанчук програв суд свободівцю Олександру Симчишину.
.
Кандидат до Верховної Ради від партії "Слуга Народу" слуги але видно що не українського народу у 187-му мажоритарному окрузі (місто Хмельницький) М.Стефанчук подав до суду на міського голову свободівця Олександра Симчишина. ****** -кандидат, який є братом постійного представника Президента у Верховній Раді мордатого Р.Стефанчука, звинуватив Олександра Симчишина в тому що той виграв виборри до ВР,
А 21 липня 2019 року Олександр Симчишин оприлюднив у Facebook рішення Хмельницького окружного адмінсуду, який дивовижно але все таки відмовився задовольнити позов ЗЕбіла М.Стефанчука.
Ну і добре, що хоть на одного українофоба буде менше в ЗРаді !!!
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Порохоферми ще не позакривали? Ще у пороха грошики залишились?
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Нікуди не будуть, бо ви нездатні прийти до Гига додому і вбити його за не ті політичні погляди.
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Мінстець гівно повне, абсолютно не професійний підхід до справи, от пригожинці молодці, назавжди відірвали Україну від московії,я би їм краще платив.
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Стефанцчук з Тернопіля, чого ви вирішили що цей лакей українофоб?
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І це нічого не пояснює на 300 000 жителів славного проукраїнського Тернопля на жаль знайдеться звичайно мізер у порівнянні з окупованиМ Донбасом антиукраїнської зарази, за прикладом Юди Шуфрича котрий теж родом із Західної України із Закарпаття а лютий ворог України.
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І що з того, що з Тернополя, в Тернополі дурнів немає?
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підтасовки, кацапи перемагають дурячи українців з виборами
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Є ,звичайно спроби фальсифікації ,особливо по мажоритарці..

Але сюди "підмішати" національне питання -ідіотизм ((
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Самое интересное, что в статье не ничего о Порошенко, но постоянно поднимается вопрос о порохофермах, о людях, которым платит Порошенко. И особо громко кричат об этом в Московии и эхом отдаётся здесь из пустых желудков зубожилых придурков.
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