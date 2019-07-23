 По 207 округу на Черниговщине побеждает самовыдвиженец Рыбаков

В одномандатных округах Черниговщины ситуация выглядит так.
По 205 округу уверенно лидирует Олег Семинский, по 206 - Антон Поляков.
Интересным оказался округ № 207, пишет местное издание cheline.com.ua. По данным ЦИК (по состоянию на 10:30) победу здесь одерживает самовыдвиженец Игорь Рыбаков.
Согласно данным экзитпола, который проводили в 207 округе, Игорь Рыбаков побеждает с показателем 27,9% голосов избирателей. Об этом сообщает пресс-служба социологической компании "Socio Tendence".
Вторым идет Максим Зуев с показателем 25,4% и на третьем месте - бывший народный депутат от этого округа Анатолий Евлахов (21,3% голосов).
В 208 округе победу уверенно с колоссальным отрывом получает самовыдвиженец Валерий Давиденко. На втором месте - Антон Панченко.
В 209 округе с лидирует Валерий Зуб. На втором месте - Александр Кодола.
210 округ - тройка лидеров - Сергей Коровченко, Борис Приходько и Дмитрий Пахомов.
Тот тоже вчера заявил о намерении создавать коалицию для борьбы с олигархами, при этом потенциальным партнером в этом нелегком деле он счел единственного прошедшего ВР олигарха.
Я думал что Вакарчук, единственный в Украине кто не знает что порошенко олигарх.
Вы же не хотите сказать что он это знает, но в силу того что идиот от природы, решил бороться с олигархами объединившись с ними. Это как создавать антифеминистическую коалицию с Тимошенко, или бороться с сепарами назначив генпрокурором одного из них.
Новинський Вадим Владиславович ..
тобто це КРЕАТУРА РПЦ.
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Кандидат до Верховної Ради від партії "Слуга Народу" слуги але видно що не українського народу у 187-му мажоритарному окрузі (місто Хмельницький) М.Стефанчук подав до суду на міського голову свободівця Олександра Симчишина. ****** -кандидат, який є братом постійного представника Президента у Верховній Раді мордатого Р.Стефанчука, звинуватив Олександра Симчишина в тому що той виграв виборри до ВР,
А 21 липня 2019 року Олександр Симчишин оприлюднив у Facebook рішення Хмельницького окружного адмінсуду, який дивовижно але все таки відмовився задовольнити позов ЗЕбіла М.Стефанчука.
Ну і добре, що хоть на одного українофоба буде менше в ЗРаді !!!
Але сюди "підмішати" національне питання -ідіотизм ((