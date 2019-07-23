 "Слуга народа" в случае получения более 226 голосов может не объединяться с другими партиями, поскольку имеет все права коалиции, - Магера

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом заявил бывший член Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.
"В новом парламенте не может быть создана коалиция. Поскольку фракция "Слуга народа", в случае получения большинства депутатов парламента, имеет права коалиции. Поэтому не может создавать коалицию с другими фракциями", - заявил Магера, ссылаясь на 83 статью Конституции Украины.
По словам Магеры, такая же ситуация в истории Украины была в 1990 году, когда большинство парламента сформировала так называемая "Группа 239" - коммунистическая фракция I созыва.
"И прекратить полномочия нового созыва парламента нельзя в течении года", - добавил он.
"У "Слуги народа" нет другого варианта: или они предлагают кандидатуру премьер-министра и формируют новый Кабмин, или продолжает работать правительство Гройсмана", - сказал он, добавив, что коалиционного соглашения также не нужно в новой Верховной Раде.
Напомним, 21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду.
Що Авакян КАПО вже окремОЇ Української Мафії.
Гордимось?!
Бєня вже домовився з Авакяном -Рюкзаковичем ..Про те,що Президент його залишить..
побачимо..степінь підконтрольності Зе Коломойському.
ПЕРШИЙ ДЗВІНОЧОК..
А сам Пепа - гниль совковая .
Не треба забувати, що партія СН - це аморфне утворення без чітко визначених політичних орієнтирів. Всередині самої цієї партії ще на протязі тривалого часу будуть відбуватися стабілізаційні процеси, які можуть завершитися як консолідацією на базі зрозумілих ідеологічних принципів так і цілковитим розколом через неможливість їх узгодження.
Тому проблема лідерства і його ідейно-політичної орієнтації в цій організації ще чекає свого вирішення.
Слуги народу значною мірою інфільтровані проросійським елементом, який за своєю природою не здатен стояти навіть на нейтральній позиції в питаннях пов'язаних з існуванням українського дискурсу в державній політиці.
Що стосується Голосу, то він фальшивий і основним його контингентом є засіяна ще в середині минулого століття гебешна шушера, яка успішно регенерується в умовах ******** України.
Чи є привід для оптимізму? Є, хіба, що для дуже обережного, схожого на ранковий туман.