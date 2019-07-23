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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 "Слуга народа" в случае получения более 226 голосов может не объединяться с другими партиями, поскольку имеет все права коалиции, - Магера

Партия "Слуга народа" в случае получения более 226 голосов будет иметь права коалиции, поэтому создавать ее с другими политическими силами она не сможет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом заявил бывший член Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

"В новом парламенте не может быть создана коалиция. Поскольку фракция "Слуга народа", в случае получения большинства депутатов парламента, имеет права коалиции. Поэтому не может создавать коалицию с другими фракциями", - заявил Магера, ссылаясь на 83 статью Конституции Украины.

По словам Магеры, такая же ситуация в истории Украины была в 1990 году, когда большинство парламента сформировала так называемая "Группа 239" - коммунистическая фракция I созыва.

"И прекратить полномочия нового созыва парламента нельзя в течении года", - добавил он.

"У "Слуги народа" нет другого варианта: или они предлагают кандидатуру премьер-министра и формируют новый Кабмин, или продолжает работать правительство Гройсмана", - сказал он, добавив, что коалиционного соглашения также не нужно в новой Верховной Раде.

Напомним, 21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦИК обработала 92,55% протоколов: "Слуга народа" - 43,11%, "ОП-За життя" - 13.03%, "Батькивщина"- 8,18%, "Евросолидарность" - 8,15%,"Голос" - 5,87%. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3139100
 
 
 Топ комментарии
 
я здогадалась, що ти не з України.
відвали, кацапе, не до тебе зараз...
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Какая ПЕЧАЛЬ!
На "попередникив" больше ничего не свалить!
"Слуга народа" не может создать коалицию в случае получения более 226 голосов, - Магера - Цензор.НЕТ 379
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Именно!
Рада 8-го скликання була першою Радою без комуняк, тому що КП заборонили. Ця Рада окрім всього проголосувала за асоціацію з ЄС, за без віз, за томос, внесла в Конституцію шлях до НАТО та ЄС. І коли Зю її розпустив, наш "мудрий нарід" дуже зрадів і проголосував за слуг якогось урода...
Жах!
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Можливо.
Що Авакян КАПО вже окремОЇ Української Мафії.

Гордимось?!
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солнцевские перекатили в Кремль и управа сейчас от ***** на прямую , через Патрушева ,Бастрыкина на Скоча , Могилевича - Фирташа - Хорошковского -Левочкина -Бойко - Кличко , косвенно на Авакова , Порошенко .
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БУДЕМО СПОСТЕРІГАТИ.

Бєня вже домовився з Авакяном -Рюкзаковичем ..Про те,що Президент його залишить..

побачимо..степінь підконтрольності Зе Коломойському.
ПЕРШИЙ ДЗВІНОЧОК..
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У чому справа, шановні? Якщо СГ таки отримає парламентську більшість, це не означатиме, що ця більшість буде зобов"язана висувати на пост прем"єра кандидатів лише від СГ. Це стосується і інших посад по всім гілкам державної влади. Наприклад, СГ може виснути кандидатуру безпартійного, чи кандидатуру з числа тих партійців, що не пройшли в ВРУ. Думаю, що при бажанні інших фракцій приєднатися до парламентської більшості, у разі відсутності принципових розбіжностей, особливих заперечень не буде. Тоді в парламенті виникне коаліція. Ніхто не забороняю сформувати в парламенті коаліцію, яка забезпечуватиме конституційну більшість. Щось Мегера нам таке накрутив, що виникають сумніви у його об"єктивності.
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По спискам ПЕС , много нужных и достойных людей , Вятрович один из них !
А сам Пепа - гниль совковая .
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Ну, він, в принципі не Мегера, а Магера. Ніхто партії СН не заборонить вступати в коаліцію з ким завгодно, а, ось, юридичне оформлення такої коаліції, при наявності у партії більшості в парламенті, законом не передбачене.
Не треба забувати, що партія СН - це аморфне утворення без чітко визначених політичних орієнтирів. Всередині самої цієї партії ще на протязі тривалого часу будуть відбуватися стабілізаційні процеси, які можуть завершитися як консолідацією на базі зрозумілих ідеологічних принципів так і цілковитим розколом через неможливість їх узгодження.
Тому проблема лідерства і його ідейно-політичної орієнтації в цій організації ще чекає свого вирішення.
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Ой...палучається шо ПЕС там і накуй не пригодиться))
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Ну всьо чекаємо посадки олігархів коломойського, пінчука, ахметова, порошенка, медведчука у тюрму !
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сейчас зеля отвечает везьде от жека до премьер министа, уже не получится съехать))
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""Слуга народа" в случае получения более 226 голосов может не объединяться с другими партиями, поскольку имеет все права коалиции" - лучше объединиться, чтобы было с кем разделить ответственность за провалы.
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ПЕС прикриваючись антиросійською і проєвропейською риторикою буде діяти тихо і непомітно в унісон з ОПЗЖ. В них вже є п'ятирічний досвід такої діяльності.
Слуги народу значною мірою інфільтровані проросійським елементом, який за своєю природою не здатен стояти навіть на нейтральній позиції в питаннях пов'язаних з існуванням українського дискурсу в державній політиці.
Що стосується Голосу, то він фальшивий і основним його контингентом є засіяна ще в середині минулого століття гебешна шушера, яка успішно регенерується в умовах ******** України.
Чи є привід для оптимізму? Є, хіба, що для дуже обережного, схожого на ранковий туман.
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Та капець,виїзжай, бо все пропало, пропала Україна, всьо!!?
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интересно какой будет первый закон ? возможность приносить с собой в зал шаурму ??)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа" в случае получения более 226 голосов может не объединяться с другими партиями, поскольку имеет все права коалиции, - Магера
 
 
 
 
 
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