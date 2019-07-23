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 Дела крымских татар, задержанных возле Верховного суда России, рассмотрят 29 июля в Москве

В суде Москвы 29 июля пройдут заседания по рассмотрению административных дел против крымскотатарских активистов, задержанных возле Верховного суда России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

"В Таганском районном суде Москвы 29 июля пройдут заседания по рассмотрению административных дел против крымскотатарских активистов, задержанных возле Верховного суда России", - говорится в сообщении.

Напомним, российские силовики 11 июля у здания Верховного суда РФ в Москве задержали 46 крымских татар. Их отвезли в ОВД района Басманный и ОВД по Мещанскому району. Крымские татары приехали в Москву, чтобы поддержать своих соотечественников, фигурантов "дела о так называемом терроризме" на суде по рассмотрению апелляции на приговор.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139099
 
 
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