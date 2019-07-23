EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Общество
  373  10
Все про:Киев (17722) минирование (823) прокуратура (3564) церковь (1038)

 Прокуратура просит суд применить принудительное лечение к мужчине, "минировавшему" на Пасху религиозные учреждения Киева

Киевская местная прокуратура направила в суд ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера в отношении мужичины, который в 2019 году накануне Пасхи "заминировал" почти все религиозные учреждения города Киева.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение прокуратуры города Киева.

"Так, 27 апреля 2019г, используя уличный таксофон, злоумышленник совершил телефонный звонок на службу "102" и сообщил оператору о заминировании Владимирского кафедрального собора, расположенного на бул.Т.Шевченко, а также храмов, церквей и синагоги, расположенных на территории столицы. При проверке указанных объектов было установлено, что информация о подготовке взрыва не соответствует действительности и является заведомо ложной", - сообщает прокуратура.

Оперативными мероприятиями "минера" удалось установить и задержать. После чего ему было сообщено о подозрении ч.1 ст.259 УК Украины, то есть в заведомо ложном сообщении о подготовке взрывов, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями.

"По заключению судебно психолого-психиатрической экспертизы установлено, что злоумышленник страдал и страдает в настоящее время хроническим устойчивым психическим заболеванием - шизофренией, параноидной формы, в связи с чем не способен в полной мере осознавать свои действия и руководить ими", - рассказали в прокуратуре.

Учитывая хроническое психическое заболевание гражданина, Киевская местная прокуратура №3 направила в суд ходатайство о применении к подозреваемому принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убытки харьковских предприятий из-за "минирования" превышают 5 млн грн, полиция потратила на выезды 300 тыс. грн, - начальник ГУНП Сокуренко

Источник: https://censor.net.ua/n3139098
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а до чоловіка, що накидав гамно на вентилятор по списку, який так і назвав: "маі вапроси", не бажаєте застосувати примусове лікування?
 показать весь комментарий
 
Адвокаты Рабиновича (осужденного в 80-х за кражу гос. имущества в особо крупных размерах к 14 годам лишения свободы) на протяжении нескольких лет пытались сделать его психически больным, и в какой-то части им удалось, ОДНАКО это не помешало ему в очередной раз "ПРОЛЕЗТЬ" в Раду , и быть создателем ОПЗЖ
 показать весь комментарий
 
 
Радикальное лечение психических расстройств по методу Дункана Мак-Клауда.
 показать весь комментарий
 
он НЕДЕЕСПОСОБНЫЙ (раз психбольной), неужели каждый раз нужно обращаться в суд, чтоб госпитализировать больного, нужно просто назначить ему опеку,если не найдется родственника, желающего взять на себя опеку над больным,, то назначить государственную опеку, а ОПЕКУН (частный или государственный) в праве решить вопрос с госпитализацией больного!
 показать весь комментарий
 
чоловіка треба тупо настроїти на моськовський патріархат. хай діє.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоПрокуратура просит суд применить принудительное лечение к мужчине, "минировавшему" на Пасху религиозные учреждения Киева
 
 
 
 
 
 вверх