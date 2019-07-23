 Прокуратура просит суд применить принудительное лечение к мужчине, "минировавшему" на Пасху религиозные учреждения Киева

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение прокуратуры города Киева.

"Так, 27 апреля 2019г, используя уличный таксофон, злоумышленник совершил телефонный звонок на службу "102" и сообщил оператору о заминировании Владимирского кафедрального собора, расположенного на бул.Т.Шевченко, а также храмов, церквей и синагоги, расположенных на территории столицы. При проверке указанных объектов было установлено, что информация о подготовке взрыва не соответствует действительности и является заведомо ложной", - сообщает прокуратура.

Оперативными мероприятиями "минера" удалось установить и задержать. После чего ему было сообщено о подозрении ч.1 ст.259 УК Украины, то есть в заведомо ложном сообщении о подготовке взрывов, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями.

"По заключению судебно психолого-психиатрической экспертизы установлено, что злоумышленник страдал и страдает в настоящее время хроническим устойчивым психическим заболеванием - шизофренией, параноидной формы, в связи с чем не способен в полной мере осознавать свои действия и руководить ими", - рассказали в прокуратуре.

Учитывая хроническое психическое заболевание гражданина, Киевская местная прокуратура №3 направила в суд ходатайство о применении к подозреваемому принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение.

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