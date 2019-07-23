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 "Слишком много всяких жуликов залезло во власть, чтобы там харчеваться", - Филатов объяснил, почему выступает за досрочные местные выборы

Мэр Днепра Борис Филатов, ранее призвавший президента Владимира Зеленского объявить внеочередные выборы местных советов, пояснил свою позицию тем, что слишком много всяких жуликов залезло во власть.

Об этом Филатов написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Что это было?", - спрашивают многие. Теперь, после вчерашнего вечернего заявления лидера партии "Слуга Народа" Дмитрия Разумкова о том, что выборы в местные органы власти все-таки пройдут в 2020, а не в этом году, я могу рассказать, что это было. Да, действительно, я считаю, что выборы мэров и в местные советы нужно провести досрочно. Как человек, который тысячу раз говорил публично, что власть - это тяжёлый крест, а не путь для личного обогащения и за кресло своё никогда не держался, то я не боюсь вообще никаких выборов: ни срочных, ни досрочных, ни сверхсрочных, ни сверхурочных. У нас уже есть в стране специалисты по досрочным выборам, поэтому они могут придумывать все что угодно, благо с креативом и фантазией у них все хорошо", - заявил он.

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"Почему в стране нужно перезагрузить систему местного самоуправления, в том числе путём выборов? Да потому, что уж слишком много всяких жуликов залезло во власть, чтобы там харчеваться. Города, полисы, ещё со времен Древней Греции - это про борьбу кланов. В основном, конечно, за деньги. Несмотря на то, что Днепр стабильно занимает который год первые места во всевозможных рейтингах "прозрачности, открытости, антикоррупционности, etc.", а я выгоняю своих подчинённых с работы и пишу пачками заявления в прокуратуру, все равно "крадють". Особенно депутаты. Это уже даже стало скорее экзистенциальной проблемой нашего народа", - пояснил Филатов.

"Однако, поверьте, что перевыборы для меня не самоцель. Увы, но, как и в первом случае, когда я выступал на форуме Порошенко с программными вещами, так и сейчас, никто снова так и не уловил суть вещей. Как обычно, суть вещей в нашей стране никому неинтересна... Тогда орали: "Пришёл Петю выдвигать на новый срок", сейчас кричат: "Решил Вове помочь узурпировать власть". А я же, ребята, тут не про Петю с Вовой. А про Кодекс местного самоуправления. Перестаньте грабить города перед каждым принятием госбюджета. Отдайте громадам экологический контроль. Именно мы дышим всякой дрянью, а не чиновники из Киева, торгующие квотами на выбросы. Создайте муниципальную полицию общественного порядка, подчиняющуюся местным властям, как во всем цивилизованном мире. Разберитесь, наконец, с игровыми залами, заполонившими наши города. Или запретите вообще или разрешите. Но нельзя стричь годами с этого бабки и сидеть делать вид, что этой проблемы не существует! Создайте институт мировых судей, которые будут решать споры "за межу". Этих судей должны выбирать сами люди! Отдайте городам возможность администрировать собственные налоги. ГФС не хочет этим заниматься. Сократите количество депутатов - дармоедов. Например, в городе Портленд, штата Орегон на миллион человек и бюджет в миллиарды долларов - всего 5 депутатов. Пять!!! А не 64, как в Днепре", - констатировал Филатов.

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"У вас теперь абсолютная власть. И абсолютная ответственность. За все: войну, бедность, тарифы, несправедливость. Работайте, а не угрожайте другим перевыборами или пилите в фейсбуках селфачи. Работайте. Давайте, арбайтен. И примите Кодекс о местном самоуправлении. Примите Кодекс о местном самоуправлении. Примите Кодекс о местном самоуправлении. Я буду теперь талдычить об этом каждый день", - резюмировал он.

Слишком много всяких жуликов залезло во власть, чтобы там харчеваться, - Филатов объяснил, почему выступает за досрочные местные выборы 01
Слишком много всяких жуликов залезло во власть, чтобы там харчеваться, - Филатов объяснил, почему выступает за досрочные местные выборы 02

Источник: https://censor.net.ua/n3139096
 
   
 Топ комментарии
 
Ой, вей! Таки да треба замінити "всяких шахраїв" на єврейських шахраїв та Шаріїв!
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"Слишком много всяких жуликов залезло во власть, чтобы там харчеваться", - Филатов объяснил, почему выступает за досрочные местные выборы
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Тому Філатов хоче привести своїх зелених пройдисвітів "Слишком много всяких жуликов залезло во власть, чтобы там харчеваться", - Филатов объяснил, почему выступает за досрочные местные выборы - Цензор.НЕТ 3618
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Адвокаты Рабиновича (осужденного в 80-х за кражу гос. имущества в особо
крупных размерах к 14 годам лишения свободы) на протяжении нескольких
лет пытались сделать его психически больным, и в какой-то части им
удалось, ОДНАКО это не помешало ему в очередной раз "ПРОЛЕЗТЬ" в Раду , и
быть создателем ОПЗЖ
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Ой, вей! Таки да треба замінити "всяких шахраїв" на єврейських шахраїв та Шаріїв!
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Філатов це перший жулік, якого потрібно забрати з влади, вже придумали схему як взяти в Коломойського в кредит через якісь мутні банки - пару мільярдів доларів для будівництва аеропорту в Дніпрі під шалені відостки, які забезпечать Коломойському та всій банді Привату безбідне існування майбутні 50 років. А дурні дніпряни будуть це лайно виплачувати наступні 50 років, а гроші на будівництві звичайно вкрадуть!
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Обери собі знов вілкула-молодшого.
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"Слишком много всяких жуликов залезло во власть, чтобы там харчеваться", - Филатов объяснил, почему выступает за досрочные местные выборы
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Тому Філатов хоче привести своїх зелених пройдисвітів
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А говорят что ВСЕ евреии самые вумные "Слишком много всяких жуликов залезло во власть, чтобы там харчеваться", - Филатов объяснил, почему выступает за досрочные местные выборы - Цензор.НЕТ 6017 ага послушаешь Филатова несущего галиматью почему то не удивлен после перлов Зебобика особенно понимая что Президент Украина мождет только Х по роялю бренчать таки да..... "Слишком много всяких жуликов залезло во власть, чтобы там харчеваться", - Филатов объяснил, почему выступает за досрочные местные выборы - Цензор.НЕТ 1083 ТАК жулик он умный иначе не был бы жуликом.... а вот переизбрать заменив жуликов на дебилов и даунов и бобиков таки да... не ошиблись те кто утверждает про одаренность евреев.. ой ошиблись.... "Слишком много всяких жуликов залезло во власть, чтобы там харчеваться", - Филатов объяснил, почему выступает за досрочные местные выборы - Цензор.НЕТ 8898
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В местных советах нет неприкосновенности и зарплаты. Поэтому немного не понятно о каком харчевании идет речь .
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О первые три петюшки нарисовались! Молодцы активисты))) "Слишком много всяких жуликов залезло во власть, чтобы там харчеваться", - Филатов объяснил, почему выступает за досрочные местные выборы - Цензор.НЕТ 6542

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похоже да...... хорошо фото по пояс, но они особо не стиснялись... На фото три лица изнемождённые реформами ... "Слишком много всяких жуликов залезло во власть, чтобы там харчеваться", - Филатов объяснил, почему выступает за досрочные местные выборы - Цензор.НЕТ 9421
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*Зеліки * повсюдно хочуть нав*язати свою *любоффф* . Чим більше позаводити своїх * кловунів * у всі гілки влади ..


.."Слишком много всяких жуликов залезло во власть, чтобы там харчеваться", - Филатов объяснил, почему выступает за досрочные местные выборы - Цензор.НЕТ 9315...
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Щось не дуже мені віриться у їх виконання !. "Слишком много всяких жуликов залезло во власть, чтобы там харчеваться", - Филатов объяснил, почему выступает за досрочные местные выборы - Цензор.НЕТ 8588
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Давай починай погрожувати розстрілами, фільтраційними таборами, тортурами... Західні країни чекають саме цього, щоб спочатку закрити безвіз, а потім зробити "залізний занавес". Далі вас народ викине на смітник.
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де ви тут погрози побачили? Все буде по закону. І не по тому закону який був у кума Поросяти Югика За все розрадання та деребан, ротердам+, рубаний ліс, рейдерство и так далі доведется відповідати
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Ви вже багато разів порушували закони України, тому вашій брехні про виконання законів України не вірю. Прийде і ваш час відповідати.
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якщо порушив маеш відповідати. У Казкового Петра всі риги та друзі жили без закону, закон був для тих в кого потрібно щось віджати.
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Це якщо порушив, то відповідаєш. А ваші вже порушували багато разів і не відповіли. Тому почніть із своїх людей, а потім вам повірять.
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Да. Первым делом на кичу пойдёт "Квартал-95" в полном составе, за неуплату налогов.
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Філатову не треба так відзиватись про своїх колег, це не етично. І взагалі мерів і голів обрали громади, якщо зараз провести вибори в громадах, то туди такого налізе, що уявити важко, бо задурманений народ проголосує навіть за Чекотило, якщо на ньому буде наклейка Зе.
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в этом и цель, телевизионный сериал партия "слуга народа" сейчас имеют большинство у власти, вместе с Президентом, тем самым взяв на себя ответственно за всё, что происходит в стране, НО с небольшой оговоркой, эти проходимцы будут делать все, что им захочется, а весь негатив от удушающей жизни будут "скидывать" на попередню владу, ведь на мiстах (с их слов) остались "адепты Порошенко". И вот что бы этим аферистам не дать и дня безнаказанно творить беспредел, нужно проводить местные выборы сейчас, нельзя давать им время безнаказанно существовать, до 2020 года на них должно быть уже столько негатива, что бы на Новый Год их всех вынесли вперед ногами.
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Я вважаю, що зелені будуть продовжувати брехню щодо своєї роботи у всіх випадках. Тому вибори місцевої влади у 2020 році будуть для них холодним душем.
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В этом и опасность, за год неплохо подсдав в рейтингах они проиграют всем партиям и опять же будут все камни кидать на них и тем самым "снимать" с себя ответственность. Они сейчас срочно федерализируют страну и отдадут всю власть на мiста, а потом будут говорить, мол мы тут вообще не при чём, вините своих местных депутатов, а со своей стороны будут делать всё, что бы не дать им нормально работать. Население в большей своей части тупое, выборы тому показатель, его легко запутать и имея в своих руках все СМИ, и 2 ветки власти, народу легко запудрить мозги. А вот когда власть у одной партии, тут даже самого тупого не так легко провести, точнее можно, но не долго, холодильник то скоро опустеет, а платежки всё так же будут приходить, вот тут то наш недалекий избиратель и смекнет, что где-то его *******, возьмет вилы и пойдет под Раду, а не под сельсовет.
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Вони по любому будуть брехати і переводити стрілки на інших. Тому місцеву владу не треба їм віддавати.
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Можно подумать, что сейчас мало жуликов залезло во власть
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Адвокаты Рабиновича (осужденного в 80-х за кражу гос. имущества в особо
крупных размерах к 14 годам лишения свободы) на протяжении нескольких
лет пытались сделать его психически больным, и в какой-то части им
удалось, ОДНАКО это не помешало ему в очередной раз "ПРОЛЕЗТЬ" в Раду , и
быть создателем ОПЗЖ
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После этих слов фуфломёт филя подписал себе "смертный приговор"
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Кажуть, що у них нема погроз, а цей коментатор погрожує смертю, хоча вона не передбачена законодавством. Тобто цього у тоталітарному суспільстві було би достатньо для його засудження.
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censor.net.ua/news/3139121/v_sluge_naroda_i_evrosoyuze_nastaivayut_na_provedenii_mestnyh_vyborov_v_2020_godu

И ФСЁЁЁЁ
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тормоз,ты кавычки видишь? В народе это обозначает образно
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Про Грецію та поліси я нічого не зрозумів.
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Зелебобики внезапно напряглись, почуяв опасность с ранее, казалось бы, благополучного направления "Слишком много всяких жуликов залезло во власть, чтобы там харчеваться", - Филатов объяснил, почему выступает за досрочные местные выборы - Цензор.НЕТ 9605
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Ага, а выборы все исправят. "Логично". Не страна, а дурдом. Вывод таков: Надо меньше "советских газет" читать, чтобы был аппетит и хорошее настроение.
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А, як на мене, Філатов все ж таки правий по сутті претензій до місцевих депутатів, мерів.

Але вибори, якщо нема форс-мажору (а нині - його таки нема, відносно місцевих виборів; а штучно утворений зебілами форс-мажор з парламентськими виборами до місцевих значного стосунку не мають) - то будь-які вибори мають проводитися в заздалегідь зазначені Законом терміни. Я так вважаю.
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Зелебобики, это вам пробный "шарик" пока. Так, лёгкий синячок по авторитету Фюрера и его лупоглазого толкователя речей.
Первый шарик. Дальше будет больше. "Держитесь там". "Слишком много всяких жуликов залезло во власть, чтобы там харчеваться", - Филатов объяснил, почему выступает за досрочные местные выборы - Цензор.НЕТ 1470
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Людей так возмущает тамада, так бесит свадебный фотограф. Так хотят Насирова. Так хотят Яценюка. Уже так тоскуют по Пашинскому. Бедные. Не волнуйтсь. Педро ведёт в Раду несколько особей.
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Слишком много всяких жуликов залезло во власть. Взять, например, меня...
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Спочатку Філатов був за дострокові вибори в місцевих радах бо "потрібно провести переформатування влади і на нижчих рівнях"...Йому сказали - правильно,тому подай приклад і йди нафіг з посади мера,хай на твоє місце прийде хтось із зе-команди...Тоді Філат змінив риторику,каже - треба поміняти бо жуліки...Себе він жуліком чомусь не вважає...Все це дуже схоже на те,що Філат звичайнісінький підставний провокатор,так би мовити голос народу,який допомогає Зєлі як би прислухатись і прийняти не зовсім авторитарне рішення...
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Ой...писец.....белый и пушистый нашелся !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слишком много всяких жуликов залезло во власть, чтобы там харчеваться", - Филатов объяснил, почему выступает за досрочные местные выборы
 
 
 
 
 
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