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 Политика Украины, За рубежом
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 Наемнику из Беларуси, воевавшему за "ДНР", в Чехии грозит 15 лет за терроризм

Против Алексея Ф. из Беларуси, постоянно проживающего в Чехии выдвинуто обвинение в терроризме за участие в войне против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Прага".

В период с 2014 по 2016 года белорус несколько раз выезжал на территорию террористической организации "ДНР", где участвовал в боях на стороне пророссийских террористов, после чего возвращался в Чехию.

В 2018 году им заинтересовался чешский Национальный центр по борьбе с организованной преступностью.

"В июле правоохранительные органы открыли в отношении иностранного гражданина дело в связи с участием в вооруженном конфликте", – заявил сотрудник Верховной прокуратуры Марек Бодлак.

Заместитель Верховного прокурора Чехии Адам Башны объяснил, что, согласно чешским законам, присоединение к сепаратистам является преступлением.

"Поведение лиц, воюющих на стороне повстанцев против законной, признанной на международном уровне власти Украины, должно с юридической точки зрения быть квалифицировано только как преступление", – заявил Башны.

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Источник: https://censor.net.ua/n3139095
 
   
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Вот и приходится ваши пердаки тушить, чтоб можно было свободно дышать.
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В Чехии кстати приняли закон по которому
власти обязаны лишать вида на жительство
лиц совершивших уголовные преступления...
Так что после отсидки сябр поедет к Батьке...
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кзазламорд,туші пєрдак і пздуй нах ( здєсь баяри нєту.)
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А Зебил, в нашей стране, будет их скоро награждать....
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Вот дурак, надо было к нам ехать, давно бы уже по закону Савченко вышел.
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Садити на палю русотерористо дуже дієвий запобіжний засіб.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаемнику из Беларуси, воевавшему за "ДНР", в Чехии грозит 15 лет за терроризм
 
 
 
 
 
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