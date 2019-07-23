 Наемнику из Беларуси, воевавшему за "ДНР", в Чехии грозит 15 лет за терроризм

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Прага".

В период с 2014 по 2016 года белорус несколько раз выезжал на территорию террористической организации "ДНР", где участвовал в боях на стороне пророссийских террористов, после чего возвращался в Чехию.

В 2018 году им заинтересовался чешский Национальный центр по борьбе с организованной преступностью.

"В июле правоохранительные органы открыли в отношении иностранного гражданина дело в связи с участием в вооруженном конфликте", – заявил сотрудник Верховной прокуратуры Марек Бодлак.

Заместитель Верховного прокурора Чехии Адам Башны объяснил, что, согласно чешским законам, присоединение к сепаратистам является преступлением.

"Поведение лиц, воюющих на стороне повстанцев против законной, признанной на международном уровне власти Украины, должно с юридической точки зрения быть квалифицировано только как преступление", – заявил Башны.

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