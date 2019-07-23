 Причиной аварии на атомной подлодке "Лошарик" стало "импортозамещение" украинских аккумуляторов некачественными российскими, - "Коммерсант"

По данным близкого к расследованию катастрофы источника "Ъ", вечером 1 июля гидронавты завершали контрольный выход АС-31 перед предстоящим выполнением боевого задания, передает Цензор.НЕТ.
По окончании контрольного выхода лодка-носитель вместе с АС-31 должны были вернуться на базу, но во время стыковки станции с лодкой-носителем на борту АС-31 в аккумуляторном отсеке появился дым.
"К сожалению, никто не может рассказать, как развивался пожар на АС-31, так как все находившиеся на борту погибли. Возможно, проблемы возникли в электросистеме АС-31, которая использует токи силой до 1000 ампер, и даже небольшой дефект кабелей, по мнению специалиста, мог привести к их разогреву с последующим оплавлением изоляции", - пишет российское издание.
"Уже в доке, разбираясь с инцидентом, эксперты установили, что взорвалась аккумуляторная батарея. Как пояснили "Ъ" близкие к техническому расследованию специалисты, взрыв был очень мощным. Аккумулятор, очевидно, стал и источником нарастающего объемного горения. Чтобы выяснить причину воспламенения и взрыва батареи, проводятся десятки экспертиз. Как поясняют специалисты, комиссией рассматриваются три традиционные в расследовании любой техногенной катастрофы версии - отказ техники, ошибка экипажа и злонамеренное воздействие. Было установлено, что глубоководные станции типа АС-31 долгое время комплектовались серебряно-цинковыми аккумуляторами, которые производились в Украине. После осложнения отношений с этой страной аккумуляторы АС-31, находящейся на гарантийном обслуживании завода-производителя, заменили на российские литий-ионные батареи. В качестве производителя и поставщика аккумуляторов для глубоководных аппаратов было выбран санкт-петербургский завод ОАО "Аккумуляторная компания "Ригель"". Как сказано на сайте компании, "Ригель", основанный в 1897 году, является старейшим профильным предприятием в России, которое сегодня выступает "передовым разработчиком и производителем аккумуляторов", используемых в том числе для нужд глубоководного флота", - отмечает российское издание.
"Изучая сопроводительную документацию к продукции "Ригеля", эксперты, по данным источников "Ъ", обнаружили помимо прочего сертификаты, свидетельствующие о том, что переданные флоту батареи прошли испытания на взрывобезопасность. Сейчас выясняется, кто и каким образом испытывал изделия и почему при этом не присутствовали представители заказчика - Минобороны. Представители завода, к которым "Ъ" обратился за разъяснениями, от комментариев воздержались. Между тем, по мнению специалистов, к трагедии могли привести не только конструктивные или технологические дефекты аккумуляторов, но и экстремальные режимы работы батареи. Так, например, оплавление изоляции токоведущих шин и возникающие в связи с этим короткие замыкания в сети могли вызвать непредсказуемые сбои в энергосистеме станции и регулирующей ее автоматике. Нельзя исключать, что именно короткие замыкания привели к перезаряду батареи или подаче на ее клеммы токов с нештатными параметрами. Отмечается также, что в истории подводного флота еще не было случаев подачи фреона в отсек с литий-ионными батареями. До сих пор с помощью системы ЛОХ (лодочная, объемная, химическая) тушили только объемные пожары в отсеках, а случаев возгорания серебряно-цинковых аккумуляторов вообще не было", - добавляет российское издание.
"Наконец, некоторые участники расследования вообще сомневаются в том, что химические реакции в литий-ионных элементах вызвали столь значительный взрыв. Собеседники "Ъ" утверждают, что хотя террористическая версия трагедии и не рассматривается специалистами в качестве приоритетной, несколько предоставленных "Ригелем" для испытаний аккумуляторов уже были взорваны на полигоне тротиловыми шашками. Теперь экспертам предстоит сравнить обломки изделий, разрушенных на тестах и в реальной жизни", - отмечает российское издание.
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Правительство РФ может заморозить финансирование серийного производства спутников «Глонасс-К» из-за нехватки импортных деталей, сообщает РБК со ссылкой за заключение Счетной палаты.
В документе отмечается, что из-за невозможности замещения импортных деталей производство спутников «Глонасс» может быть прекращено.
В 2019 году финансирование «Глонасс» сократится на 12,9 млрд рублей.
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Европейская система глобального позиционирования Galileo находится в тестовом режиме и будет передана в полноценную эксплуатацию в 2020 году. С 11 по 16 июня GPS Galileo не работала в связи с проблемами, возникшими при внедрении и синхронизации "на ходу" новых, намного более совершенных, источников точного времени в находящемся в Италии комплексе точного времени Precise Timing Facility (PTF). Услугу Search And Rescue, предназначенную для спасения людей, не отключали - она продолжала действовать всё время, поскольку на спутниках имеются свои источники точного времени. В настоящее время опытная эксплуатация и программа испытаний Galileo продолжена в полном функциональном объёме, но уже с более высокой степенью точности.
Я дал тебе навскидку несколько ********** источников. И годичной давности, и свеженьких. Не будет не только никаких "Глонасс-К", а вообще никаких не будет.
Цитата:
причиной такого решения стала невозможность серийного изготовления спутников «Глонасс-К» и СОЗДАНИЕ НАЗЕМНОГО КОМПЛЕКСА УПРАВЛЕНИЯ глобальной российской системой «из-за ограничений на поставку электронной компонентной базы иностранного производства и невозможности её оперативного замещения».
ЛОХ, Лошарик.. Неудивительно, что она утонула. Непонятно, как она вообще плавала..
так он и поплывет !
В результате ЛОХанувшей системы ЛОХ пострадала гордость ЛОХовского флота - атомный "Лох Шарик" )))
Как там Битлз пели - бэк то ЗЕюссар!
😁
Кроме того, защиту от перезарядки что по силе тока, что по напряжению может собрать "на коленке" в"юноша со станции юных техников.
Короче кацапы, вы как были дебилами, так и остались.
Слава Украине!
самое то
из китайских платок с Али Экспресса
бапки-то небось распилили и никто не брался
🤣
подводники решили разогнать лошарик до 5 махов по непредсказуемой траектории
слегка перегрузили акбте обиделись, надулись, разогрелись и ***..улись
прям в тему!
Почему после гибели "Лошарика" Путин помчался с внеплановым визитом к папе Римскому? Почему правдоподобны только пиар-версии, а реальность выглядит неправдоподобной? Почему реальность противоречит нашей картине мира?
Ты думаешь, "Вован" помчался к "наместнику Бога на Земле", "стрелку" с "шефом", "забивать"?
А к "Кирюхе" не обратился, потому что "ЧТО-ТО", знает?...
может они ещё водой пробовали ?
прикольно москали придумали, жаль теперь
на другие судна эти хорошие литиевые акб не пристроят
Ведь могли бы быть богатой, нормальной страной с зажиточным населением, страной с нормальными отношениями с соседями, но предпочли разосраться со всеми, уподобиться обезьяне с гранатой, стать страной-изгоем с дичающим, деградирующим населением, где 80 процентов дикие нищеебы, просрать, начиная с 2000 года, впустую пять триллионов нефтебаксов, зато вЯликия. Лапотные идиоты.))
Токсичностью обладают продукты горения хладагентов при нагревании их свыше 250-400 ºС. К таким относятся, например, продукты горения фреона-22 - тетрафторэтилен, сосудистый яд, обладающий нейро- и нефротоксическим действием, и фосген - мощное отравляющее вещество, вызывающее отек легких.
Источник: https://www.neboleem.net/otravlenie-freonom.php
а где по вашему они их брали
там дешевле
ну рвет их иногда
что за печаль
«Пожар начался в третьем часу ночи в одной из палаток. Со слов девочки, которая отдыхала в этом лагере, причиной стало возгорание вещей, которые сушили на тепловой пушке (по ночам было холодно - отапливали тепловыми пушками). Огонь моментально!!!!! охватил всю палатку, внутри вроде как был войлочный подстил. Огонь моментально перекинулся!!!!! на другие палатки. Вожатые эвакуировали детей. Сгорели все вещи детей - кто в чем успел покидали палатки, кто-то босиком, кто-то в пижамах.
Венесуелі відбулись нові відключення світла, за неофіційними даними, проблеми торкнулися 14 із 23 штатів країни. У столиці Каракасі електрика зникла у більшій частині міста, внаслідок цього було зупинено роботу метрополітену, передає DW. На центральних вулицях виникли великі затори. Керівник країни Ніколас Мадуро пояснює новий блекаут терористичною атакою, внаслідок якої порушилася робота гідроелектростанції на півдні Венесуели.
А тимчасовий президент Хуан Гуайдо заявив, що у проблемах зі світлом винен режим Мадуро. За його словами, відключення спричинили знесення електромереж через брак інфраструктурних інвестицій, погане обслуговування і корупція. Міністр комунікацій та інформації Хорхе Родрігес вважає, що «електромагнітна атака»!!! могла стати причиною блекаута.(вот этот угадал ближе всех!)
не сходится, а ка же херой-подводник, который спас гражданского? Значит не спас? Значит "лепят" хероя???
На всіх урядових літаках і на путінському теж поміняйте акумулятори на расєйські ))
Стоило одному из них сказать что-то подобное в компании или на кухне. Всё остальное для отмазки.
А кацапські прапорщики та мічмани давно їх с3,14здили. На кацапії не можна виробляти та використовувати деталі, які місцять дорогоцінні метали.