 Причиной аварии на атомной подлодке "Лошарик" стало "импортозамещение" украинских аккумуляторов на некачественные российские, - "Коммерсант"

По данным близкого к расследованию катастрофы источника "Ъ", вечером 1 июля гидронавты завершали контрольный выход АС-31 перед предстоящим выполнением боевого задания, передает Цензор.НЕТ.
По окончании контрольного выхода лодка-носитель вместе с АС-31 должны были вернуться на базу, но во время стыковки станции с лодкой-носителем на борту АС-31 в аккумуляторном отсеке появился дым.
"К сожалению, никто не может рассказать, как развивался пожар на АС-31, так как все находившиеся на борту погибли. Возможно, проблемы возникли в электросистеме АС-31, которая использует токи силой до 1000 ампер, и даже небольшой дефект кабелей, по мнению специалиста, мог привести к их разогреву с последующим оплавлением изоляции", - пишет российское издание.
"Уже в доке, разбираясь с инцидентом, эксперты установили, что взорвалась аккумуляторная батарея. Как пояснили "Ъ" близкие к техническому расследованию специалисты, взрыв был очень мощным. Аккумулятор, очевидно, стал и источником нарастающего объемного горения. Чтобы выяснить причину воспламенения и взрыва батареи, проводятся десятки экспертиз. Как поясняют специалисты, комиссией рассматриваются три традиционные в расследовании любой техногенной катастрофы версии — отказ техники, ошибка экипажа и злонамеренное воздействие. Было установлено, что глубоководные станции типа АС-31 долгое время комплектовались серебряно-цинковыми аккумуляторами, которые производились в Украине. После осложнения отношений с этой страной аккумуляторы АС-31, находящейся на гарантийном обслуживании завода-производителя, заменили на российские литий-ионные батареи. В качестве производителя и поставщика аккумуляторов для глубоководных аппаратов было выбран санкт-петербургский завод ОАО "Аккумуляторная компания "Ригель"". Как сказано на сайте компании, "Ригель", основанный в 1897 году, является старейшим профильным предприятием в России, которое сегодня выступает "передовым разработчиком и производителем аккумуляторов", используемых в том числе для нужд глубоководного флота", - отмечает российское издание.
"Изучая сопроводительную документацию к продукции "Ригеля", эксперты, по данным источников "Ъ", обнаружили помимо прочего сертификаты, свидетельствующие о том, что переданные флоту батареи прошли испытания на взрывобезопасность. Сейчас выясняется, кто и каким образом испытывал изделия и почему при этом не присутствовали представители заказчика — Минобороны. Представители завода, к которым "Ъ" обратился за разъяснениями, от комментариев воздержались. Между тем, по мнению специалистов, к трагедии могли привести не только конструктивные или технологические дефекты аккумуляторов, но и экстремальные режимы работы батареи. Так, например, оплавление изоляции токоведущих шин и возникающие в связи с этим короткие замыкания в сети могли вызвать непредсказуемые сбои в энергосистеме станции и регулирующей ее автоматике. Нельзя исключать, что именно короткие замыкания привели к перезаряду батареи или подаче на ее клеммы токов с нештатными параметрами. Отмечается также, что в истории подводного флота еще не было случаев подачи фреона в отсек с литий-ионными батареями. До сих пор с помощью системы ЛОХ (лодочная, объемная, химическая) тушили только объемные пожары в отсеках, а случаев возгорания серебряно-цинковых аккумуляторов вообще не было", - добавляет российское издание.
"Наконец, некоторые участники расследования вообще сомневаются в том, что химические реакции в литий-ионных элементах вызвали столь значительный взрыв. Собеседники "Ъ" утверждают, что хотя террористическая версия трагедии и не рассматривается специалистами в качестве приоритетной, несколько предоставленных "Ригелем" для испытаний аккумуляторов уже были взорваны на полигоне тротиловыми шашками. Теперь экспертам предстоит сравнить обломки изделий, разрушенных на тестах и в реальной жизни", - отмечает российское издание.
Батарейку сделать не могут, придурки
Тк что, место проклятое или таки руки из жопы?
Как вы яхту назовёте,
Так она и поплывет
- Э-э-э, он импортозаместился...
С бодуна или под коксом?
"До сих пор с помощью системы ЛОХ тушили только объемные пожары в отсеках"
)))
ЛОШАРІК )))
Може так і всю рашку перейменувати, їм би личило
На украинские выборы потрачены огромные ресурсы (около 392 млн. долларов), задействованы представители высшего руководства РФ и результат оказался значительно ниже ожидаемого. Во время визита в РФ Медведчук и К решительно убеждали всех в России, что наберут достаточно голосов для создания правящей коалиции. Наши источники сообщают, что вопрос уже ставится не о личной ответственности стрелочников, а о полной замене всех структур занимающихся украинским вопросом. Видимо последней каплей переполнившей чашу терпения руководства РФ была просьба дать денег на покупку телеканала «1+1″, за который скромно улыбающийся Коломойский потребовал 1,5 млрд. долларов. Г-н Вайно уже формирует команду для прямых контактов с командой Зеленского.
Ранее уже было сообщение о том, что Россия отзывает временно поверенного в делах РФ в Украине Лукашика Александра Петровича для проведения консультаций и формирования новой команды в Украине.
в выходной ходил покупать стиралку. в магазинах 95% стиральных машин производства паРашы. я, если честно, слегка охудел. все эти "индезиты", "беко", "вирпулы", все из паРашы. как оказалось почти та же история и с телевизорами, но там примерно 50 на 50. микроволновки и холодильники - та же беда. мы завалены техникой из паРашы. я ходил по магазину и не знал, плакать или смеяться.тут паРаша продает спокойно свои товары, а менее чем в пятистах километрах лупит по нам из артиллерии.
моря океаны лучше всего получалось что-то топить . Затопление флота в
Севастополе эскадры в Тихом океане линкоров в бухте Ленинграда и всюду одно
жалкое оправдание чтобы не зашел враг. А когда вступали в бой их всегда ждал
итог типа Цусимской битвы. История ихних дурацких попыток стать морским
государством продолжается - рванули котлы на Викармидье - Курск пожары на
подлодках. И медвепуты поняли что флот это не шутка решили покупать Мистрали у
жабоедов. Потому что своими трясущимися с перепою ручонками можно только
ананизмом заниматься а не корабелостроением.
В марте 2014
"хрусскаяслава" повторилась - свои корыта топили чтобы нашим не дать
выйти! воно оно как, накатим братушкиии!!!
ЛОХ, Лошарик.. Неудивительно, что она утонула. Непонятно, как она вообще плавала..
В результате ЛОХанувшей системы ЛОХ пострадала гордость ЛОХовского флота - атомный "Лох Шарик" )))
Как там Битлз пели - бэк то ЗЕюссар!