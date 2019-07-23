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 Российские группы снайперов прибыли в оккупированный Донецк, - штаб ОС

В оккупированный Донецк прибыли российские группы снайперов. Их задача - подготовка и осуществление обстрелов, уничтожение видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ, которые установлены в соответствии с Минскими договоренностями на отдельных участках линии разграничения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"По имеющейся информации, в оккупированный Донецк прибыли российские группы снайперов с задачей - подготовка и осуществление обстрелов, уничтожения видеокамер наблюдения СММ ОБСЕ, которые установлены в соответствии с Минскими договоренностями на отдельных участках линии разграничения, что будет дополнительным свидетельством коварства российских оккупационных войск и пренебрежение ими международных договоренностей", - сказано в сообщении.

В штабе отметили, что установленные Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ онлайн видеокамеры наблюдения позволяют осуществлять видео фиксацию ситуации в режиме работы 24/7.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минувшие сутки обстрелов на Донбассе не зафиксировано, потерь со стороны ВСУ нет, - штаб ОС

"С помощью этих камер международные независимые наблюдатели многократно фиксировали факты нарушения боевиками режима прекращения огня, осуществления провокационных обстрелов позиций украинских войск, обстрелов мирных жителей и гражданской инфраструктуры на территории, контролируемой правительством Украины", - добавили в пресс-центра ОС.

Российские группы снайперов прибыли в оккупированный Донецк, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3139087
 
 
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Так Вождь народів Зеленський уже ж про все домовився, війні кінець.
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пора войну заканчивать - вот и прибыли снайпера - ну шоб успешно закончить - шо не понятно та
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Так пошлите туда спецназ и уничтожьте этих кацапов до того, как они начнут убивать наших! Иначе нах нужны все эти альфы и омеги вместе с прочими кошачьими!!!
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смішно читати.. особливо враховуючи, що в сбу зараз головує баканов, а презах - клоун.
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Ти ТП-на російській, на українській-бл#дво.
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а ти російське лайно.
зміни прізвище, воно тобі не личить, ти народжений бути дєбільковим..
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диванне військо звертається до монітору
той, навіть, іноді відповідає
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а нам зараз будуть тикати"місінскімі договорнякамі" і не стрелять в атвет
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Точно! Вы просто гений. Проводником буде.те? Мы сразу за вами.(звонит Хомчаку)
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Где там особо зеленые патриоты, которые ратовали за "перестать стрелять" ?
Напились уже кровушки украинского солдата ? Или вам мало ?
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У пети спроси, про кровушку украинского солдата. Он великий спец по этому вопросу.
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Пети нет,окстись...спрашивать теперь будем у зеленой шмаркли
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воно ще не усвідомило, що від учора, за все в Україні відповідає зелена шмаркля і "шестьорка народу"
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ваш зєльопушнік всі здобутки змарнував.
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Каломойный,ну что перестали стрелять ?
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По имеющейся информации

Такими словесами можно шо хочешь доказать Російські групи снайперів прибули в окупований Донецьк, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8944
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Найкращий спосіб перевірити інформацію - пройтись у блакитній сорочці вздовж лінії розведення. Якщо не вистрілять - значить наступив світ.
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о..метветчука з тими рабіновічамі одіти в жовто-блакитний одяг
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кацапи на сафарі приїхали.відстрілювати українців..тепер для них безплатний полігон для навчань для "міжебратья".. Російські групи снайперів прибули в окупований Донецьк, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6289
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С помощью этих камер международные независимые наблюдатели многократно фиксировали факты нарушения боевиками режима прекращения огня, осуществления провокационных обстрелов позиций украинских войск, обстрелов мирных жителей и гражданской инфраструктуры на территории, контролируемой правительством Украины", - добавили в пресс-центра ОС. - практическая польза от фиксации нарушения боевиками режима прекращения огня ,для Украины- возвращение расейского оккупанта в ПАСЕ...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские группы снайперов прибыли в оккупированный Донецк, - штаб ОС
 
 
 
 
 
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