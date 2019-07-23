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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Украинцы подтвердили свое стремление к демократическому развитию, - глава канадской наблюдательной миссии за выборами Аксворси

Парламентские выборы в Украине в целом соответствовали международным стандартам и показали стремление украинцев к изменениям.

Об этом заявил глава канадской наблюдательной миссии за выборами в Украине Ллойд Аксворси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украинцы подтвердили свое стремление к демократическому развитию, выбрав новый парламент на выборах, которые преимущественно отвечали международным демократическим стандартам. Эти досрочные выборы состоялись в атмосфере повышенных ожиданий, что новый парламент воплотит стремление избирателей к изменениям", - сказал Аксворси.

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Вместе с тем он добавил, что определенная часть граждан Украины не могла проголосовать из-за действий России.

"Парламентские выборы состоялись на фоне трагедии войны. Учитывая агрессию РФ против Украины, жители Крыма, а также отдельных регионов Донецкой и Луганской областей не смогли воспользоваться своим демократическим правом и высказать свои предпочтения", - отметил глава наблюдательной миссии.

Аксворси отметил, что "одновременно с применением миллионами украинцев демократических прав, десятки тысяч россиян вышли на улицы Москвы, чтобы выразить собственное стремление к демократии".

Отметим, что на время парламентских выборов Канада направила в Украину около 200 наблюдателей под руководством бывшего главы МИД страны Ллойда Аксворси.

Источник: https://censor.net.ua/n3139084
 
 
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Ненавижу дебильные ТАКИЕ НОВОСТИ что они вообще понимают с берегов Вислы Одера,Майна Потомака нифигаче они не понимают об Украине и е внутренних процессах никакой чинуша не донесет всей правда и *********************** чинуша власть и народ живут в разных системах координах.... дебилы... им только ярлыки и ценники понятны.. показуха..теперь понятно откуда взялись крашенные деревья зимой зеленая трава на снеге и крашенные бордюры и брошенный при минус 5 мороза асфальт черный на кусок дороги...
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Большая часть больных спец.учереждений считают себя здоровыми, а окружающий мир больными..
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"Приберіть зі своїх сторінок українські прапори, калину, вінки, вишиванки, цитати з Ліни Костенко, Степана Бандери, Тараса Шевченка. Не тому, що доведеться, можливо, невдовзі їх ховати у скриню, а тому що ви їх недостойні. Приберіть портрети Небесної Сотні, що на стендах коло церков і в школах по наших селах. Бо ви їх недостойні. Не дивіться в обличчя молодих удів, дітей, матерів загиблих у російсько-українській війні - ви НЕ на їх боці, а на боці їх убивць. Ви їх недостойні, бо плюнули в обличчя Великій Матері, обравши проросійських фіґлярів. Лицемірство - непрощенний гріх. Ще 5 років тому ви були на патріотичному піднесенні, їздили на Майдан, допомагали йому, оплакували загиблих. Навіщо? Щоб знову завести до хати ворога, якого прогнали, який навіть не приховує своєї зневаги до українців? Ніхто не любить зрадників, їх позбуваються найперше." Лауреат Шевченківської премії з літератури, українська письменниця Галина Пагутяк
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"Галина Москалец - младшая из трех дочерей в семье.
Считает себя потомком валашского господаря Дракулы".

Это что-то, теперь высказывания внучки Кая Юлия Цезаря в студию! И головой ап стену одновременно бейтесь, потеря корыта для вас равнозначна потери Родины.
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можу показати що ти не українець, свиня зелена.
покажи, що розумієш українську.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 дівчинка відповідає. потім кореспондентка щось сказала. що сказала?
-- вопрос понятен или нужно перевести на русский?
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С другой стороны нужно сказать спасибо ********* что ватная часть не смогла проголосовать. Не известно чем бы все ето обернулось бы если бы миллионы даунбаситов и крысчан пришли на выборы
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Да известно чем. Конституционным большинством в Раде для ЗэКоломойского.
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Зелемойский в Канаде сказал, что 30 месяцев реформы в Украине успешно реализуются.
Так что изменить? Чтобы они безуспешно реализовались или вообще не реализовались?
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Украинцы подтвердили свое стремление к демократическому развитию, - глава канадской наблюдательной миссии за выборами Аксворси

Пока что рано говорить о том, что подтвердили украинцы. В ближайшее время выяснится. Українці підтвердили своє прагнення до демократичного розвитку, - глава канадської місії спостерігачів за виборами Аксворсі - Цензор.НЕТ 6635
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Українці підтвердили своє прагнення до демократичного розвитку, - глава канадської місії спостерігачів за виборами Аксворсі - Цензор.НЕТ 4541

вісім голосів за... за Надюху! Дякую, Україно !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинцы подтвердили свое стремление к демократическому развитию, - глава канадской наблюдательной миссии за выборами Аксворси
 
 
 
 
 
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