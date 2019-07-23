 Украинцы подтвердили свое стремление к демократическому развитию, - глава канадской наблюдательной миссии за выборами Аксворси

Об этом заявил глава канадской наблюдательной миссии за выборами в Украине Ллойд Аксворси, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украинцы подтвердили свое стремление к демократическому развитию, выбрав новый парламент на выборах, которые преимущественно отвечали международным демократическим стандартам. Эти досрочные выборы состоялись в атмосфере повышенных ожиданий, что новый парламент воплотит стремление избирателей к изменениям", - сказал Аксворси.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Канады Фриланд поздравила Украину с успешными выборами

Вместе с тем он добавил, что определенная часть граждан Украины не могла проголосовать из-за действий России.

"Парламентские выборы состоялись на фоне трагедии войны. Учитывая агрессию РФ против Украины, жители Крыма, а также отдельных регионов Донецкой и Луганской областей не смогли воспользоваться своим демократическим правом и высказать свои предпочтения", - отметил глава наблюдательной миссии.

Аксворси отметил, что "одновременно с применением миллионами украинцев демократических прав, десятки тысяч россиян вышли на улицы Москвы, чтобы выразить собственное стремление к демократии".

Отметим, что на время парламентских выборов Канада направила в Украину около 200 наблюдателей под руководством бывшего главы МИД страны Ллойда Аксворси.