EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Происшествия
  103  3
Все про:Госпогранслужба (3376) Донбасс (18989) КПВВ (24)

 Все КПВВ на Донбассе, в том числе "Майорское", функционируют в штатном режиме, - Госпогранслужба

Все КПВВ на линии разграничения открылись в 06:00 согласно летнему графику работы и функционируют в штатном режиме, в том числе и КПВВ "Майорское", которое вчера не работало, в связи с взрывоопасной ситуацией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужба.

Пассажиро-транспортный поток на остальных КПВВ оставался динамичным.

В общем линию разграничения за минувшие сутки пересекло 33,2 тысячи человек и 3,9 тысячи транспортных средств:

- "Марьинка" - 10270 человек и 1585 транспортных средств;

- "Новотроицкое" - 7545 человек и 1295 транспортных средств;

- "Гнутово" - 4525 человек и 990 транспортных средств;

- "Станица Луганская" - 10870 человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы ГСЧС нашли 120-мм мину возле КПВВ "Майорское": пропуск приостановлен. ФОТОрепортаж

Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 90/60; "Марьинка" - 10/50; "Новотроицкое" - 20/50; "Гнутово" - 20/30.

Пограничники Донецкого и Краматорского отрядов в КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" пресекли две попытки незаконного перемещения товаров через линию разграничения. Граждане Украины с нарушениями определенных правил пытались переместить оргтехнику, товары народного потребления и одежду на общую сумму более 36 000 гривен. Товары изъяты представителями ГФС для осуществления дальнейшего процессуального оформления.

Источник: https://censor.net.ua/n3139083
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вчера новости смотрел про станицу Луганская.Капец от туда прут за едой на подконтрольную Украине территорию,один хвастается что сын воевал против ВСУ и сейчас паспорт двуглавой вороны получает!!
Другая бабка,говорит что ее родители приехали в Украину чтоб поднимать Украинское быдло,но мост должны мы отстроит тот что сепарня взорвала и при этом пенсию ей дайте Украинскую!!!
Вот как можно мериться с той массой!! ????
 показать весь комментарий
 
"..Другая бабка,говорит что ее родители приехали в Украину чтоб поднимать Украинское быдло,но мост должны мы отстроит тот что сепарня взорвала и при этом пенсию ей дайте Украинскую!!!.."
Сидело такое себе чучело, в халатике с элементами флага Украины (чтоб не отп@здели у нас)- затарилась, а уже в пункте перехода начала гонилово
 показать весь комментарий
 
Так в Одессе тоже себя жертвами считают.Вот чесно и такое желание вокруг них забор построить в 10 метров и ров с писаниями запустить!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВсе КПВВ на Донбассе, в том числе "Майорское", функционируют в штатном режиме, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
 вверх