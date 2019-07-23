 Все КПВВ на Донбассе, в том числе "Майорское", функционируют в штатном режиме, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужба.

Пассажиро-транспортный поток на остальных КПВВ оставался динамичным.

В общем линию разграничения за минувшие сутки пересекло 33,2 тысячи человек и 3,9 тысячи транспортных средств:

- "Марьинка" - 10270 человек и 1585 транспортных средств;

- "Новотроицкое" - 7545 человек и 1295 транспортных средств;

- "Гнутово" - 4525 человек и 990 транспортных средств;

- "Станица Луганская" - 10870 человек.

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Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 90/60; "Марьинка" - 10/50; "Новотроицкое" - 20/50; "Гнутово" - 20/30.

Пограничники Донецкого и Краматорского отрядов в КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" пресекли две попытки незаконного перемещения товаров через линию разграничения. Граждане Украины с нарушениями определенных правил пытались переместить оргтехнику, товары народного потребления и одежду на общую сумму более 36 000 гривен. Товары изъяты представителями ГФС для осуществления дальнейшего процессуального оформления.