 Все КПВВ на Донбассе, в том числе "Майорское", функционируют в штатном режиме, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужба.
Пассажиро-транспортный поток на остальных КПВВ оставался динамичным.
В общем линию разграничения за минувшие сутки пересекло 33,2 тысячи человек и 3,9 тысячи транспортных средств:
- "Марьинка" - 10270 человек и 1585 транспортных средств;
- "Новотроицкое" - 7545 человек и 1295 транспортных средств;
- "Гнутово" - 4525 человек и 990 транспортных средств;
- "Станица Луганская" - 10870 человек.
Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 90/60; "Марьинка" - 10/50; "Новотроицкое" - 20/50; "Гнутово" - 20/30.
Пограничники Донецкого и Краматорского отрядов в КПВВ "Новотроицкое" и "Марьинка" пресекли две попытки незаконного перемещения товаров через линию разграничения. Граждане Украины с нарушениями определенных правил пытались переместить оргтехнику, товары народного потребления и одежду на общую сумму более 36 000 гривен. Товары изъяты представителями ГФС для осуществления дальнейшего процессуального оформления.
Другая бабка,говорит что ее родители приехали в Украину чтоб поднимать Украинское быдло,но мост должны мы отстроит тот что сепарня взорвала и при этом пенсию ей дайте Украинскую!!!
Вот как можно мериться с той массой!! ????
Сидело такое себе чучело, в халатике с элементами флага Украины (чтоб не отп@здели у нас)- затарилась, а уже в пункте перехода начала гонилово