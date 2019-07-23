 Ягланд поздравил Зеленского и его партию "Слуга народа" с победой на досрочных выборах в Раду

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он написал на своей странице в соцсети.
"Браво президенту Зеленскому и его партии "Слуга народа". Выборы создают новую надежду для Украины. Не коррумпированные институты, которым люди могут доверять, - это путь к суверенному украинскому государству", - написал Ягланд.
Напомним, по состоянию на утро 23 июля ЦИК обработала 92,55% протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду. Таким образом, в Раду проходят пять партий: "Слуга народа" - 43,11%, "ОП-За життя" - 13.03%, "Батькивщина" - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,15%,"Голос" - 5,87%
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«Довольно скромный результат продемонстрировала «Европейская солидарность» [экс-президента] Петра Порошенко. Группировка экстремистов из «Свободы» и других радикальных организаций и вовсе не проходит в парламент.
Бьет значит любит
Соя, придумай что-нибудь получше, чтобы замаскировать свои попытки трудоустроиться.
Так что эрефия реваншировала и в лице одного вовки поздравляют другого
Если бы мудрый и простой нарид выбрал на демократических и свободных выборах даже обезьяну - Ягланд все равно бы поздравил...
Ммм? 😁 50 оттенков протокола
Обычно "Браво, Брависимо " кричат людям сцены... - певцам, артистам, шоуменам, конферансье....., - и никогда государственным деятелям...
теперь год не мойтесь, чтобы благодать не смыть - берегите скрепу!...
Может ты, наконец, скажешь - где её получают, а то зерада знает сколько платят "порохоботам", сколько Порошенко "украл и намарадёрил", но никому не говорит.
Ничем не отличаются зебы от лукашистов.
Скоро и Трамп позеленеет.
С таким ЕС нам не по пути, да соеголовые?
Снова Конституцию переписывать....
Ти так радієш поздоровленню підх_йловця який всіма силами тягнув і втягнув завдяки вам кацапив в ПАРЕ.
а креслице? ну не на полу ж сидеть?
Вся Вселенная - зелёная.
Впрочем, как и мозгов.
😁
"Не повезло порохоботам ни с народом, ни со страной, ни с целой Вселенной!
Вся Вселенная - зелёная. "
аргумент, а не зелёная сопля под носом, тогда - да, зеро.
а вот что, прием ********* в ПАССЕ, и скорое снятие санкций...
если это произойдет, Украину разорвут, у ваших хозяев уже не будут связаны руки.... торжество мрази в Украине - вся нечисть, откровенные враги и бандиты, по налезли обратно в страну и их ПРИГЛАСИЛИ во власть...
вся сепарня подняла головы, скоро будут преследовать воевавших ЗА свободу Украины... продолжать?!....
или, *************************************?!.... тьфу, нечисть.........
Все ваши прогнозы - туфта.
ваши предпочтения, хорошо известны на форуме....
тогда да, Шмаркля и его малоросы, "многого" добились.....(
🤣🤣🤣