 Зеленский уволил еще семерых глав РГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.
В документах указано, что увольнение глав РГА связано с окончанием срока полномочий предыдущего президента Украины.
Так, Президент уволил:
- В.Сукача с должности председателя Каменец-Подольской РГА Хмельницкой области (№235/2019-рп);
- В.Зубрицького с должности председателя Стрыйской РГА Львовской области (№234/2019-рп);
- А.Иванова с должности председателя Троицкой РГА Луганской области (№233/2019-рп);
- В.Сергиенко с должности председателя Новоайдарской РГА Луганской области (№232/2019-рп);
- И.Дзюбы с должности председателя Марковской РГА Луганской области (№231/2019-рп);
- Н.Чехуты с должности председателя Кременской РГА Луганской области (№230/2019-рп);
- С.Иванюченка с должности председателя Белокуракинской РГА Луганской области (№229/2019-рп).
Напомним, 9 июля Зеленский уволил 71 главу райадминистраций по всей стране.
в городе - миськый голова + миська рада, голова районной рады + районные депутаты, голова райдержадминистации + свита обслуживания.
он был и мером города и хозяином.. и было с кого спросить..
шож ты врешь то так ?
а може і де братика голови Луганщини в теплому кріселкові пригріє ?
А если всё же захочешь пообщаться, то я опять тебе задаю вопрос (как махровой порохоботке).
Параша посадил 8200 атовцев-добробатов. а на 20 100 атовцев завёл уголовные дела.
https://youtu.be/YcFfIw4qhSc
Может ответишь почему надо было выбирать шоколадную парашу и не обращать внимания на явные репрессии в отношении самых смелых, самых патриотичных, самых смелых из нас.
(только не надо писать что мужик в кадре "левый"...у каждого своя правда...и прочий свинячий бред)
Жду ответ.
Гуляй, оппалченец...
Здесь про нарид написано - к чему ты порошенко сунул?
🤣🤣
🤣🤣🤣
🤗
Чиновник добровільно іде у відставку)
до основанья, а затем...
Какой-то клоун, что раскручен,
учиться править будет всем!
или ********* и так все простит, за развал, а тебе никуда больше и не нужно?....