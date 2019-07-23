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Все про:Россия (73394) самолет (2237)

 Южнокорейские истребители открыли предупредительный огонь из-за вторжения военных самолетов РФ в воздушное пространство страны

Южная Корея открыла предупредительный огонь после того, как несколько российских военных самолетов вторглись в ее воздушное пространство.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом передает AP со ссылкой на Министерство национальной обороны страны.

Отмечается, что самолеты РФ нарушили воздушное пространство у восточного побережья во вторник. На перехват были отправлены истребители, которые и открыли предупредительный огонь.

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По сообщению военного ведомства, воздушное пространство страны во вторник также нарушили китайские военные самолеты.

Источник: https://censor.net.ua/n3139075
 
   
 Топ комментарии
 
Лучше бы сбили. Эрдоган подтвердит...
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Да надо было сбить парочку,и всех делов.
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Ну да, на пачці Біломора Кореї немає.
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Точно, хотя бы один самолет орков корейцам над своим небом надо было завалить (рассчитались бы немного за 1983 год), хоть какая-то позитивная новость была бы.
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Лучше бы сбили. Эрдоган подтвердит...
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А Эрдоган точно подтвердит? Слухи ходят, ему не до подтверждений уже. Ждем, надеемся.
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Ну да, на пачці Біломора Кореї немає.
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Корейский пилот Ли Си Цын подтверждает.
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молодці пілоти Південної Кореї, як шо би на ураження, то було би забруднення навколишнього середовища дохлими кацяпами! Южнокорейские истребители открыли предупредительный огонь из-за вторжения военных самолетов РФ в воздушное пространство страны - Цензор.НЕТ 1872
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Кацапы свое говно по всему миру разносят
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мокшане решили на совковых летающих унитазах корейцев пугануть,ну-ну. Південнокорейські винищувачі відкрили попереджувальний вогонь через вторгнення військових літаків РФ у повітряний простір країни - Цензор.НЕТ 6118
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у нас и таких совковых унитазов нет,так что рано радоваться
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До чого тут ми? А ти, заперебрикова )(йуйня, взагалі не до чого
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Кацапська манера відволікання уваги! (Перевод стрелок)..! Властива тільки лапотнікам-дебілам. з якими по причині відсутності мозку. в оних. неможливе спілкування!
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раша в перде наши хотя бы по электронной начинке лучше чем мокшанские.
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ракет нет нормальных, но зато светится как новогодняя елка? ))))
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Нет ракет? Кацап, тебя кто-то обманул, с вами мразью ещё цацкаются,до поры,конечно
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Не одного комментария зебилов, пророссийских жаб )
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почитай каменти, подивись лайки, а там глядіш і пенсія не за горами
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ОтщИпенец))) дятел,русский язык то подучи,мордва неграмотная
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Але літають мразі, а в нас в цьому році щось тихо, тими роками кожен день над головами носились.
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Букову: Кстати, да, последние месяца 2 я особо военные самолеты не наблюдаю в небе, тока пожарные летали.
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Jancis

Вы оценили юмор Букова 23.07.2019 08:21 ?
У годы совка это была популярная штука: типа военные пользовались картой, напечатанной на пачке папирос "Беломорканал".
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это тебе не зебилы, прекращать стрелять они не будут
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когда уже до цивилизации дойдет, что паРаша не понимает никаких предупреждений? только огонь на поражение.
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проблема в том, что это и есть то единственное, что отличает цивилизацию от параши. убрать его и отличий не будет.
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браво корейцы! не зассали, что "вторая армия мира" - четко выполнили свои уставы и инструкции!!
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АГОВ! Хто в курсі!
Що в лісі під Києвом здохло?

Цензор запустив одночасно з російськомовною сторінку, україномовну!
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Рано радієм, від 8.26 новина про вбиту в Пітері жіночку, на російськомовній вона від 2.03
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Та ми ж "Гаранти", Вова ж нас Президентами призначив.

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Хотят весь земной шарик в страхе держать...
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До чого тут ми? А ти, заперебрикова )(йуйня, взагалі не до чого
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Южнокорейские истребители открыли предупредительный огонь из-за вторжения военных самолетов РФ. Предупредительным огнем сбито три расейских самолета.
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в турции действовали по уставу, теперь руцких трясет при виде эрдогана
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Поведение кацапов в этом регионе такое смелое потому что за спиной чувствуют поддержку старшего китайского брата.
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Ви напевно не знаєте про відносини Китаю та рф. РФ платить Китаю землею, будує за власний кошт газогони, надає економічні пільги по регіонам. А що Китай? Все це бере і нічого ***** не обіцяє. Китайці вважають Байкал своїм озером, території на сході рф- уе "тимчасово втрачені території Китаю".
У випадку отримання люлєй від Пд.Кореї росією- Китай лише хмикне собі під носа, прийме участь у декількох нарадах і все. У КНР дуже тісні економічні зв'язки з Західною цивілізацією, і рвати їх через країну третього світу (рф) вона не захоче.
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Треба було збивати. Це територія Пд.Кореї- отже пошук літака буде здійснювати влада Пд.Кореї. Знищити всі сліди обстрілу та чорні скрині, а оркам передати задохтика-пілота та решту уламків, зо не являють собою інтерес для слідства. А на звинувачення відповідати :"То не ми ))". Головне при цьому єхидно посміхатись)
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С ватой не нужно вступать в переговоры, вату нужно клепать, жестко и сразу. Тогда вата становится мягкой и податливой.
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Россия - самая большая по территории страна. Но вот касабам там постоянно, почему-то, не хватает места.

Південнокорейські винищувачі відкрили попереджувальний вогонь через вторгнення військових літаків РФ у повітряний простір країни - Цензор.НЕТ 9590
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Є сайт, що показує справжні розміри країн в залежності від їх віддаленості від екватора. Дуже цікаво, рекомендую.
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https://thetruesize.com

Ось посилання. Сподіваюсь, це дозволено правилами ЦН.
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Государство Бангладеш: площадь -144 000 км². Население: 168 млн человек.
Полуостров Таймыр в России: площадь - 400 000 км²
Что-то не так?
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Все так, просто "через кривизну Землі" на картах рф показують у декілька разів більшою відносно південніших сусідів. Зайдіть на сайт, словами довго пояснювати)
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Государство Южная Корея. Площадь территории меньше российской в СЕМЬДЕСЯТ раз. Население в 3,5 раза меньше. ВВП превышает российский!
То-есть вся малюсенькая Корея производит и продаёт больше, чем вся огромная Рашка.
Весь мир знает, что такое Samsung, KIA, Hyundai, Daewoo...
Что мир знает о ************? Водка, калаш, и... И...
И ничего.
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Слабооооо!!!
Треба було завалить нахрін, всіх трьох!
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Это вам не Крым сдавать, учитесь Кличко, Порох и Турчинов.
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Есть сомнения в правильности действий корейцев?
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Нет сомнения,что ты *****, как и твой ботоксный
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Порох коли був обраний? Це номер раз. Вказівки до оборони були, проте військові в Криму не знали, чи виконувати їх- два (хто такий був Турчинов на той момент?). І всі сім'ї офіцерів жили у військових містечках, які на той момент були під контролем Озброєних окупантів. Це три. А ще, рядові були на 60% місцеві, тобто діти та онуки російських військових, що "наоставалісь". Багато ти навоюєш, стратєх?
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Турки сбили кацапеев, те в ответ начали тракторами душить турецкие помидоры и персики.
Можно только представить себе- корейцы сбили кацапеев- СВАЛКИ МАССОВО ПЕРЕПОЛНЕНЫ LG Electronics, Samsung Electronics, Kia Motors,Hyundai Motor- горы всего это массово душат тракторы «Hyundai»
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Кстати да. Корейцы столько вбухали в кацапскую экономику, что будут терпеть кацапский летающий хлам и над Сеулом.
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Опять россияне при сборке самолетов стрелку компаса кувалдой погнули.
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Жалко, что прицельно огонь вели, могли бы и "промазать"...
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Кореяночки симпатишные)) Но красивее Украинок, в целом мире не сыскать
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Жаль, что только предупредительный.
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Южнокорейская армия - это сила! Вот что значит не воровать у своей армии!
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Но не стоит думать что менталитет "северного" корейца чем-то отличался от менталитета "южного" корейца, пока туда не пришли совки и американцы. Теперь различие существенное, и не в пользу совка.
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Дивимось на карту. Спільного кордону у РФ і Південної Кореї немає, значить випадковість виключається. Виходить, свідома провокація з боку РФ?
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, И в борьбе с зеленым змеем - побеждает змей.... А казламордые летуны точно !000% что были хорошенько подгашены и маленько заплутали . У нас на Донбассе сухопутные кацапуры уже 5 лет как плутают, потерялись и видно назад дорогу никак не найдут . А помочь им лаптям горемышным выйти не получается .
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Турция не предупреждала, сразу завалила самолёт РФ.
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кацапи як ті мухи то спати не дають то в борщ падають,потрібні якісні інтексіціди...
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Мир балансирует на грани 3 мировой. Если бы не было ядерного оружия, то она бы уже началась, ведь претензии у почти любого государства к другим странам всегда найдутся.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЮжнокорейские истребители открыли предупредительный огонь из-за вторжения военных самолетов РФ в воздушное пространство страны
 
 
 
 
 
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