 Южнокорейские истребители открыли предупредительный огонь из-за вторжения военных самолетов РФ в воздушное пространство страны

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом передает AP со ссылкой на Министерство национальной обороны страны.
Отмечается, что самолеты РФ нарушили воздушное пространство у восточного побережья во вторник. На перехват были отправлены истребители, которые и открыли предупредительный огонь.
По сообщению военного ведомства, воздушное пространство страны во вторник также нарушили китайские военные самолеты.
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У годы совка это была популярная штука: типа военные пользовались картой, напечатанной на пачке папирос "Беломорканал".
Що в лісі під Києвом здохло?
Цензор запустив одночасно з російськомовною сторінку, україномовну!
У випадку отримання люлєй від Пд.Кореї росією- Китай лише хмикне собі під носа, прийме участь у декількох нарадах і все. У КНР дуже тісні економічні зв'язки з Західною цивілізацією, і рвати їх через країну третього світу (рф) вона не захоче.
Ось посилання. Сподіваюсь, це дозволено правилами ЦН.
Полуостров Таймыр в России: площадь - 400 000 км²
Что-то не так?
То-есть вся малюсенькая Корея производит и продаёт больше, чем вся огромная Рашка.
Весь мир знает, что такое Samsung, KIA, Hyundai, Daewoo...
Что мир знает о ************? Водка, калаш, и... И...
И ничего.
Треба було завалить нахрін, всіх трьох!
Можно только представить себе- корейцы сбили кацапеев- СВАЛКИ МАССОВО ПЕРЕПОЛНЕНЫ LG Electronics, Samsung Electronics, Kia Motors,Hyundai Motor- горы всего это массово душат тракторы «Hyundai»