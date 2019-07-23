 Глава МИД Канады Фриланд поздравила Украину с успешными выборами

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Twitter.

"Канада поздравляет народ Украины с осуществлением его демократического права во время вчерашних (выборы состоялись 21 июля. - Ред.) парламентских выборов", - написала Фриланд.

Вместе с тем, она поблагодарила членов канадской наблюдательной миссии, которые следили за ходом голосования на выборах в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы и впредь будем поддерживать народ Украины, - МИД Канады поздравил Киев с проведением выборов

"Спасибо Ллойду Аксворси и всем канадским наблюдателям за выборами, которые поддерживали прозрачность и подотчетность в демократическом процессе", - отметила Фриланд.

Как сообщалось ранее, ЕС признал избирательный процесс в Украине демократическим и посоветовал исправить недостатки до местных выборов 2020 года