EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Украинские заложники в РФ Обирай свідомо Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
  373  10
Материалы по теме:
Все про:ВР (23205) выборы (22868) Канада (1299) Фриланд Хрыстя (118)

 Глава МИД Канады Фриланд поздравила Украину с успешными выборами

Глава МИД Канады Христя Фриланд поздравила украинцев с успешным проведением демократических досрочных выборов в Раду.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Twitter.

"Канада поздравляет народ Украины с осуществлением его демократического права во время вчерашних (выборы состоялись 21 июля. - Ред.) парламентских выборов", - написала Фриланд.

Вместе с тем, она поблагодарила членов канадской наблюдательной миссии, которые следили за ходом голосования на выборах в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы и впредь будем поддерживать народ Украины, - МИД Канады поздравил Киев с проведением выборов

"Спасибо Ллойду Аксворси и всем канадским наблюдателям за выборами, которые поддерживали прозрачность и подотчетность в демократическом процессе", - отметила Фриланд.

Глава МИД Канады Фриланд поздравила Украину с успешными выборами 01

Как сообщалось ранее, ЕС признал избирательный процесс в Украине демократическим и посоветовал исправить недостатки до местных выборов 2020 года

Источник: https://censor.net.ua/n3139072
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
хто-хто а фріланд мала би розуміти що ці поздоровленння є панахидно-недоречними.
 показать весь комментарий
 
 
Вона, взагалі-то, оцінила не результат, а процес виборів.

"... с успешным проведением демократических досрочных выборов в Раду."

Источник: https://censor.net.ua/n3139072
 показать весь комментарий
 
"успешные выборы" - это сарказм такой?! петушарий получит из бюджета по 20 млн в год на пропаганду русского фашизма в Украине, а 40% рады - это шуты украинофобы и аферисты разного масштаба.
 показать весь комментарий
 
 
ну набрал то он на выборах какой то мизер, а вот то что будет получать - тут надо обратиться к тем, кто такой закон принял
 показать весь комментарий
 
выбор, естественно, намного лучше самого процесса. будут недовольные , что 10 млн решило судьбу 30. по гройсману 40., но кто ж нам доктор?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава МИД Канады Фриланд поздравила Украину с успешными выборами
 
 
 
 
 
 вверх